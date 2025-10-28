Топ-10 главных тренеров без работы. Кого ждут в «Юве», а кто мог оказаться в РПЛ?

«Ноттингем Форест» в прошедшие выходные уволил Ангелоса Постекоглу. Австралиец возглавил клуб в сентябре 2025-го и проработал чуть больше месяца. «Ноттингем» за восемь матчей под руководством Постекоглу потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью. Поэтому боссы решили расстаться с Анже. А кто ещё из известных тренеров находится сейчас без работы?

Хави

Хави Фото: David Ramos/Getty Images

Хави остаётся без работы с мая 2024 года. Тогда испанец покинул родную «Барселону», с которой выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. После этого СМИ отправляли тренера в разные клубы. Например, в мае 2025-го Хави позвал саудовский «Аль-Ахли». Также его рассматривали «Аль-Иттихад» после увольнения Лорана Блана, «Байер» после ухода Эрика тен Хага, «Манчестер Юнайтед» и, внимание, «Спартак»! Metaratings сообщил, что Хави предлагали работу в России, но он отказался от переезда в Москву. Испанец востребован, однако хочет получить максимально амбициозное предложение. Ждём камбэка Хави!

Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт Фото: Stu Forster/Getty Images

Саутгейт на протяжении восьми лет тренировал сборную Англии. Гарет покинул пост после Евро-2024 и до сих пор остаётся без работы. О Саутгейте сложилось представление, что он ставит «унылый» футбол. Возможно, из-за этого не все спешат звать тренера. Хотя в октябре английские издания начали разгонять тему с возможным приходом Саутгейта в «Манчестер Юнайтед». Mirror сообщал, что Гарет отклонит предложение, однако Фабрицио Романо отмечал, что у тренера «хорошие отношения с людьми из клуба». Так что в случае увольнения Рубена Аморима есть немалая вероятность увидеть Саутгейта на «Олд Траффорд».

Тьяго Мотта

Тьяго Мотта Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Мотту уволили из «Ювентуса» в марте 2025 года. Тьяго провёл не самую плохую работу в Турине, однако клуб не боролся за золото Серии А. Поэтому тренер и лишился своей работы. Интересно, что летом ЦСКА интересовался возможностью приглашения Мотты. А в начале октября «Монако» рассматривал Тьяго вместо уволенного Ади Хюттера. Фабрицио Романо сообщил, что у Мотты всё ещё действует контракт с «Ювентусом», по которому он получает зарплату. Также инсайдер отметил, что к итальянцу обращался «Реал Сосьедад», но тренер пока не ответил ни «да», ни «нет», попросив время на раздумье.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан Фото: Lars Baron/Getty Images

Вечная классика с мая 2021 года. Тогда Зидан покинул мадридский «Реал», и с тех пор француз отдыхает. Зинедина отправляли в разные команды, но он отклонял любые предложения о работе. По данным L’Equipe, тренер ждёт окончания чемпионата мира 2026 года. Из сборной Франции уходит Дидье Дешам, а Зидан планирует прийти в команду вместо него. Он следит за Лигой 1, просматривает европейские и другие матчи. Зидан делает много заметок и, как утверждается, у него уже есть идеи относительно будущей игры сборной Франции. Маловероятно, что в ближайшие девять месяцев мы увидим Зинедина за работой.

Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

После отличного периода в «Наполи» Спаллетти провёл два не самых успешных года в сборной Италии. В июне 2025-го Лучано уволили. В интервью La Repubblica он рассказал, что уход из сборной сильно ударил по нему. «Эта мысль никогда не покидает меня. Она не даёт мне спать по ночам, она влияет на всё. Когда мне предложили возглавить сборную, я не мог спать двое суток. Шрам будет болеть даже после того, как заживёт», — отметил Спаллетти.

В сентябре президент «Фенербахче» Али Коч сообщил, что Лучано был основным претендентом на работу после увольнения Жозе Моуринью. Однако итальянец отказался от переезда в Турцию. Metaratings в октябре поделился интересной информацией: посредники контактировали со Спаллетти по поводу возможной работы в «Спартаке». А сейчас, по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лучано ведёт контрактные переговоры с «Ювентусом». Клуб уволил Игора Тудора, Спаллетти — главный кандидат на замену. Так что с большой вероятностью мы совсем скоро увидим экс-тренера «Зенита» в деле!

Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Увольнение тен Хага – первая громкая тренерская перестановка сезона. Эрика уволили из «Байера» всего лишь после двух туров. Игроки леверкузенцев не приняли идеи тренера, который быстро потерял раздевалку. А руководство «Байера» поняло, что ошиблось с назначением. Вместо тен Хага в клуб пришёл Каспер Юльманн. А Эрик, по данным De Telеgraaf, может вернуться в «Аякс». Также в сентябре тен Хаг отказался от работы в «Твенте».

Марко Розе

Марко Розе Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

После почти трёх лет в «РБ Лейпциг» Розе отдыхает от работы. Немец мог оказаться в двух клубах – «Байере» и «Монако». Однако первые выбрали Каспера Юльманна, а монегаски – Себастьена Поконьоли. Поэтому Марко продолжает ожидать лучшего предложения. Напомним, ранее 49-летний специалист также работал в дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург».

Роберто Манчини

Роберто Манчини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Ждали возвращения Манчини в топ-лиги? Камбэк мог быть близок! По информации La Gazzetta dello Sport, Роберто рассматривался руководством «Ювентуса» на пост главного тренера. Но сейчас приоритетным вариантом для туринцев считается Лучано Спаллетти. Ранее Манчини работал в АПЛ в «Манчестер Сити» и привёл клуб к золоту в сезоне-2011/2012. Проект со сборной Саудовской Аравии (2023-2024) у итальянца не удался. Роберто покинул команду в октябре 2024-го, провалив Кубок Азии и неудачно выступая в отборе на ЧМ-2026.

Лоран Блан

Лоран Блан Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Лоран Блан привёл «Аль-Иттихад» к золоту в чемпионате Саудовской Аравии – 2024/2025. Однако руководство неожиданно уволило француза всего лишь после 4-го тура нового сезона. «Аль-Иттихад» уступил «Аль-Насру» (0:2), и Блан лишился работы. Последним местом работы Лорана в Европе был «Лион» (2022-2023). Ждём новый проект тренера в топ-5 лигах? Во Франции 59-летний специалист наверняка будет востребован.

Ади Хюттер

Ади Хюттер Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Монако» расстался с Хюттером 10 октября. В Лиге 1 монегаски шли в зоне лидеров. Однако в последних пяти встречах с Ади клуб одержал всего одну победу. Руководство «Монако» быстро разочаровалось в Хюттере и позвало в клуб Себастьена Поконьоли из бельгийского «Юниона». «Буду вспоминать исключительно положительные моменты и успехи последних двух лет, за которые мы вернули «Монако» в тройку лидеров чемпионата Франции и после долгого перерыва провели две кампании подряд в Лиге чемпионов. Иногда судьбы расходятся, но я хорошо справляюсь с этим», – отметил Хюттер. Своей работой с монегасками Ади заслужил ещё один шанс в сильном клубе.

Бонус

Другие известные свободные тренеры