Лига Европы и Лига конференций, видеообзор матчей общего этапа, 23 октября 2025, видео голов, Рома, Астон Вилла, Фенербахче, Лилль

Успех Тедеско, сенсационные провалы Эмери и «Ромы». Вечер в еврокубках — космос!
Кирилл Закатченко
Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии
У клуба из Гибралтара — историческая победа, Дайч притормозил «Порту». А чтобы перечислить все красивые голы — не хватит и пальцев двух рук!

Состоялись встречи 3-го тура общего этапа Лиги Европы и 2-го тура Лиги конференций. Получилось довольно событийно. Один из матчей ЛК («Риека» — «Спарта») доиграют в другой день (вероятно, 24 октября). Второй тайм перенесли из-за погодных условий.

Лига Европы

«Лион» продлил победную серию

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Толиссо – 3'     2:0 Морейра – 90'    

Фиксируем два момента. Во-первых, «Лион» идёт без потерь в Лиге Европы — три победы в трёх матчах. Во-вторых, у французской команды по-прежнему красуется 0 в графе «пропущенные мячи». «Базель» сам «привёз» себе первый гол — розыгрыш через вратаря оказался неудачным. Хозяева накрыли соперника, и Корентин Толиссо забил уже на третьей минуте. Швейцарский клуб так и не отыгрался, несмотря на присутствие Шердана Шакири в своём составе (провёл на поле 84 минуты). Афонсу Морейра установил окончательный счёт в концовке.

Шердан Шакири Подробнее

ВИДЕО

Футболисты «Лиона» празднуют победу

Футболисты «Лиона» празднуют победу

Фото: Pauline Figuet/Getty Images

«Астон Вилла» сенсационно проиграла в Нидерландах

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Гессан – 4'     1:1 Сюре – 42'     2:1 Дейл – 61'    

«Астон Вилла» не только впервые пропустила в Лиге Европы, но и проиграла. А ведь как всё начиналось! Четвёртая минута — Эванн Гессан вывел команду Унаи Эмери вперёд. Однако дальше что-то пошло не так. Дождливая погода оказалась фартовой для 12-й команды чемпионата Нидерландов. «Гоу Эхед Иглс» дважды огорчил вратаря Эмилиано Мартинеса и одержал вторую подряд победу в турнире. «Астон Вилла» могла уйти от поражения, но подвёл Эмилиано Буэндия. Аргентинец запорол пенальти — запустил мяч с «точки» выше створа. Что это, если не сенсационный результат?

ВИДЕО

Ещё одна победа Тедеско

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Актюркоглу – 34'    

Поздравляем Доменико Тедеско со второй подряд победой в Лиге Европы. На этот раз «Фенербахче» одолел «Штутгарт» благодаря голу с пенальти Керема Актюркоглу. Того самого, что оставил турецкий клуб без общего этапа Лиги чемпионов (тогда Керем играл за «Бенфику»). В концовке запомнилась стычка с участием Исмаиля Юксека и Дениза Ундава. Арбитр раздал каждому по жёлтой карточке, а футболист «Фенербахче» напомнил сопернику о счёте при помощи пальцев. Ему повезло, что «Штутгарт» так и не отыгрался – было бы неловко.

ВИДЕО

«Брага» повторила трюк «Лиона»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Наварро – 22'     2:0 Доржелес – 72'    

Рикарду Орта хорош и в 31 год. В прошлом туре отметился голом, а на этот раз дважды ассистировал Франу Наварро и Марио Доржелесу. «Брага» продолжает успешное выступление в Лиге Европы — три победы в трёх встречах. Наир Тикнизян провёл весь матч в составе «Цвены Звезды», как и экс-защитник «Зенита» Родригао. А вот Марко Арнаутовичу повезло меньше. Австриец получил травму и покинул поле ещё в первой половине. Сербский набрал всего одно очко в трёх встречах, а «Брага» до сих пор не пропустила ни одного мяча.

ВИДЕО

«Брага» пока идёт без потерь

«Брага» пока идёт без потерь

Фото: Fabio Poco/Getty Images

Дайч остановил «Порту»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 19'     2:0 Жезус – 77'    

«Порту» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне. Так было до поездки португальского клуба в гости к «Ноттингем Форест». Шон Дайч отлично зашёл в английскую команду — помогли два пенальти. В первом случае точно пробил Морган Гиббс-Уайт, во втором — Игор Жезус. Первая победа «Ноттингема» в Лиге Европы и первое поражение для «Порту». Кстати, гости забили при счёте 0:1, однако судейская бригада отменила гол после повтора.

ВИДЕО

Шон Дайч стартовал с победы

Шон Дайч стартовал с победы

Фото: Molly Darlington/Getty Images

Дибала не спас «Рому» от нового поражения

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Аду – 20'     0:2 Суаре – 23'     1:2 Дибала – 54'    

«Рома» снова проиграла. На этот раз она провалила отрезок в первом тайме, когда пропустила два мяча. Особенно хорош был удар Шейка Суаре — полузащитник вонзил мяч в самый угол с очень приличной дистанции. А до этого Принс Аду удрал от Яна Зюлковского и хладнокровно реализовал свой момент. «Рома» отыграла один мяч усилиями Пауло Дибалы (реализовал пенальти), но на большее хозяев не хватило. В добавленное время судьи отменили гол Никколо Пизилли — на повторе видно, что итальянец забрался в офсайд. «Рома» проиграла во второй раз подряд, а «Виктория» залетела в топ-8.

ВИДЕО

Пас пяткой Чалова помог ПАОКу победить в безумном матче

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
3 : 4
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Мейте – 18'     0:2 Живкович – 23'     0:3 Константелиас – 42'     1:3 Андре – 57'     2:3 Игамане – 68'     2:4 Живкович – 74'     3:4 Игамане – 78'    
Удаления: нет / Кендзёра – 90+9'

Самый огненный матч дня. ПАОК удивил в первом тайме — гости ушли на перерыв с преимуществом в три гола. Фёдор Чалов выдал роскошный пас пяткой на Янниса Константелиаса, а грек превратил его в голевой. Именно так ПАОК сделал счёт 3:0 в свою пользу. После перерыва «Лилль» забил трижды, но всё равно проиграл, поскольку пропустил ещё один мяч. Мы увидели дубли Андрии Живковича и Хамза Игамане, нереализованный пенальти всё того же Живковича, отмененный гол «Лилля» в добавленное время (офсайд) и красную карточку. Вау. Побольше бы таких встреч!

ВИДЕО

Подробнее о матче:
Такого в этом сезоне еврокубков ещё не было. С 0:3 на 3:4, с ассистом Чалова пяткой!
Такого в этом сезоне еврокубков ещё не было. С 0:3 на 3:4, с ассистом Чалова пяткой!

Аспас сделал красоту в матче с «Ниццей»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Аспас – 2'     1:1 Шо – 16'     2:1 Оппонг – 75'    
Удаления: нет / Клосс – 38'

1:1 — любимый счёт «Сельты» в нынешнем сезоне в Примере. В ЛЕ, видимо, команде нравится завершать матчи с результатом 2:1. Она проиграла с таким счётом «Штутгарту», однако теперь одолела «Ниццу». Вы видели, как забил Яго Аспас? Волшебный удар на второй минуте из-за пределов штрафной площади! Мяч по красивой траектории влетел в угол. «Ницца» отыгралась, но осталась вдесятером ещё в первой половине. «Сельта» дожала соперника в концовке — помог автогол соперника.

ВИДЕО

Другие матчи в Лиге Европы — с не менее красивыми голами

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья, Испания
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
3 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Корнвиг – 40'     2:0 Лунги Сёренсен – 55'     3:0 Хольм – 79'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Одгор – 9'     0:2 Даллинга – 12'     1:2 Бырлиджа – 54'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Байду – 13'     1:1 Варга – 50'     1:2 Закариассен – 56'     1:3 Бамиделе – 58'     2:3 Вертессен – 72'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Левицки – 45+1'     1:1 Варела – 90+6'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
2 : 0
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Судзуки – 20'     2:0 Грифо – 45'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 1
Штурм
Грац, Австрия
0:1 Хорват – 15'     1:1 Скэйлз – 61'     2:1 Нюгрен – 64'    
Удаления: нет / Чуквуани – 70'
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Свидерски – 18'     1:1 Рид – 45+3'     2:1 Хадж Мусса – 55'     3:1 Ларин – 90'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 3
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Джу – 44'     0:2 Биллинг – 71'     0:3 Джу – 84'    
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
3 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Станич – 26'     1:1 Равелсон – 45'     2:1 Фасснахт – 53'     3:1 Бедья – 63'     3:2 Йорданов – 90+2'    
Три команды не потеряли ни однго очка

Лига конференций

Историческая победа клуба из Гибралтара

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
2 : 1
Лех П
Познань, Польша
1:0 Гомес – 33'     1:1 Исхак – 77'     2:1 Рутьенс – 88'    

Когда клуб из Гибралтара побеждает, это всегда событие. В стартовом туре Лиги конференций «Линкольн» приехал в гости к «Зриньски» и уступил со счётом 0:5. Казалось, всё понятно, команде ничего не светит. А она взяла и одолела во 2-м туре «Лех». Польский клуб отыгрался на 77-й минуте в серии пенальти. Но волевой победы не случилось. Вместо этого «Лех» пропустил в самой концовке. Историческая победа для «Линкольна»! Первый клуб из Гибралтара, который добился успеха на общем этапе еврокубков.

Неожиданный результат в матче «Кристал Пэлас»

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
0:1 Баич – 51'    

«Кристал Пэлас» ни разу не пропустил в трёх предыдущих матчах Лиги конференций с учётом квалификации. Во встрече с кипрским АЕКом эта серия прервалась. Мало того, что английскому клубу забили, так он ещё и уступил. Удивительный результат! «Кристал Пэлас» владел мячом 67% времени, нанёс 15 ударов (соперник — четыре), но попал в створ всего один раз. Впрочем, хозяева наиграли на 1,66 ожидаемого гола, а гости — на 0,17.

ВИДЕО

«Кристал Пэлас» неожиданно проиграл АЕКу

«Кристал Пэлас» неожиданно проиграл АЕКу

Фото: Warren Little/Getty Images

Другие результаты матчей в Лиге конференций

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Дрита
Гнилане, Косово
Окончен
1 : 1
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Манай – 12'     1:1 Масурас – 45+1'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
6 : 0
Абердин
Абердин, Шотландия
1:0 Койта – 11'     2:0 Койта – 18'     3:0 Элиассон – 27'     4:0 Марин – 55'     5:0 Йович – 81'     6:0 Кутеса – 87'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 3
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Ндур – 9'     0:2 Джеко – 48'     0:3 Гудмундссон – 88'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
1 : 1
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Посо – 53'     1:1 Паничелли – 79'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мейнанс – 44'    
Удаления: нет / Круш – 87'
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 2
Легия
Варшава, Польша
0:1 Аугустыняк – 16'     1:1 Мейреллес – 61'     1:2 Аугустыняк – 90+4'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Окончен
2 : 2
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
0:1 Гарсия – 15'     1:1 Линдберг – 41'     2:1 Брусберг – 55'     2:2 Рациу – 90+13'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Окончен
1 : 0
Шелбурн
Дублин, Ирландия
1:0 Барретт – 90+2'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Окончен
0 : 0
КуПС
Куопио, Финляндия
Удаления: нет / Туре – 90+1'
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Окончен
1 : 1
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Etim – 38'     1:1 Мулахусейнович – 73'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
1 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Вайпер – 24'    
Удаления: нет / Савич – 38'
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Самсунспор
Самсун, Турция
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Мусаба – 2'     2:0 Муандилмаджи – 34'     3:0 Хольс – 62'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
0 : 1
Лозанна
Лозанна, Швейцария
0:1 Дьяките – 38'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
Окончен
1 : 1
Ракув
Ченстохова, Польша
1:0 Крал – 83'     1:1 Сварнас – 90'    
Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
Целе
Целе, Словения
0:1 Ковачевич – 33'     0:2 Ковачевич – 40'    
Пять команд ещё не пропускали в ЛК
