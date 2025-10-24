Успех Тедеско, сенсационные провалы Эмери и «Ромы». Вечер в еврокубках — космос!

У клуба из Гибралтара — историческая победа, Дайч притормозил «Порту». А чтобы перечислить все красивые голы — не хватит и пальцев двух рук!

Состоялись встречи 3-го тура общего этапа Лиги Европы и 2-го тура Лиги конференций. Получилось довольно событийно. Один из матчей ЛК («Риека» — «Спарта») доиграют в другой день (вероятно, 24 октября). Второй тайм перенесли из-за погодных условий.

Лига Европы

«Лион» продлил победную серию

Фиксируем два момента. Во-первых, «Лион» идёт без потерь в Лиге Европы — три победы в трёх матчах. Во-вторых, у французской команды по-прежнему красуется 0 в графе «пропущенные мячи». «Базель» сам «привёз» себе первый гол — розыгрыш через вратаря оказался неудачным. Хозяева накрыли соперника, и Корентин Толиссо забил уже на третьей минуте. Швейцарский клуб так и не отыгрался, несмотря на присутствие Шердана Шакири в своём составе (провёл на поле 84 минуты). Афонсу Морейра установил окончательный счёт в концовке.

ВИДЕО

Футболисты «Лиона» празднуют победу Фото: Pauline Figuet/Getty Images

«Астон Вилла» сенсационно проиграла в Нидерландах

«Астон Вилла» не только впервые пропустила в Лиге Европы, но и проиграла. А ведь как всё начиналось! Четвёртая минута — Эванн Гессан вывел команду Унаи Эмери вперёд. Однако дальше что-то пошло не так. Дождливая погода оказалась фартовой для 12-й команды чемпионата Нидерландов. «Гоу Эхед Иглс» дважды огорчил вратаря Эмилиано Мартинеса и одержал вторую подряд победу в турнире. «Астон Вилла» могла уйти от поражения, но подвёл Эмилиано Буэндия. Аргентинец запорол пенальти — запустил мяч с «точки» выше створа. Что это, если не сенсационный результат?

ВИДЕО

Ещё одна победа Тедеско

Поздравляем Доменико Тедеско со второй подряд победой в Лиге Европы. На этот раз «Фенербахче» одолел «Штутгарт» благодаря голу с пенальти Керема Актюркоглу. Того самого, что оставил турецкий клуб без общего этапа Лиги чемпионов (тогда Керем играл за «Бенфику»). В концовке запомнилась стычка с участием Исмаиля Юксека и Дениза Ундава. Арбитр раздал каждому по жёлтой карточке, а футболист «Фенербахче» напомнил сопернику о счёте при помощи пальцев. Ему повезло, что «Штутгарт» так и не отыгрался – было бы неловко.

ВИДЕО

«Брага» повторила трюк «Лиона»

Рикарду Орта хорош и в 31 год. В прошлом туре отметился голом, а на этот раз дважды ассистировал Франу Наварро и Марио Доржелесу. «Брага» продолжает успешное выступление в Лиге Европы — три победы в трёх встречах. Наир Тикнизян провёл весь матч в составе «Цвены Звезды», как и экс-защитник «Зенита» Родригао. А вот Марко Арнаутовичу повезло меньше. Австриец получил травму и покинул поле ещё в первой половине. Сербский набрал всего одно очко в трёх встречах, а «Брага» до сих пор не пропустила ни одного мяча.

ВИДЕО

«Брага» пока идёт без потерь Фото: Fabio Poco/Getty Images

Дайч остановил «Порту»

«Порту» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне. Так было до поездки португальского клуба в гости к «Ноттингем Форест». Шон Дайч отлично зашёл в английскую команду — помогли два пенальти. В первом случае точно пробил Морган Гиббс-Уайт, во втором — Игор Жезус. Первая победа «Ноттингема» в Лиге Европы и первое поражение для «Порту». Кстати, гости забили при счёте 0:1, однако судейская бригада отменила гол после повтора.

ВИДЕО

Шон Дайч стартовал с победы Фото: Molly Darlington/Getty Images

Дибала не спас «Рому» от нового поражения

«Рома» снова проиграла. На этот раз она провалила отрезок в первом тайме, когда пропустила два мяча. Особенно хорош был удар Шейка Суаре — полузащитник вонзил мяч в самый угол с очень приличной дистанции. А до этого Принс Аду удрал от Яна Зюлковского и хладнокровно реализовал свой момент. «Рома» отыграла один мяч усилиями Пауло Дибалы (реализовал пенальти), но на большее хозяев не хватило. В добавленное время судьи отменили гол Никколо Пизилли — на повторе видно, что итальянец забрался в офсайд. «Рома» проиграла во второй раз подряд, а «Виктория» залетела в топ-8.

ВИДЕО

Пас пяткой Чалова помог ПАОКу победить в безумном матче

Самый огненный матч дня. ПАОК удивил в первом тайме — гости ушли на перерыв с преимуществом в три гола. Фёдор Чалов выдал роскошный пас пяткой на Янниса Константелиаса, а грек превратил его в голевой. Именно так ПАОК сделал счёт 3:0 в свою пользу. После перерыва «Лилль» забил трижды, но всё равно проиграл, поскольку пропустил ещё один мяч. Мы увидели дубли Андрии Живковича и Хамза Игамане, нереализованный пенальти всё того же Живковича, отмененный гол «Лилля» в добавленное время (офсайд) и красную карточку. Вау. Побольше бы таких встреч!

ВИДЕО

Аспас сделал красоту в матче с «Ниццей»

1:1 — любимый счёт «Сельты» в нынешнем сезоне в Примере. В ЛЕ, видимо, команде нравится завершать матчи с результатом 2:1. Она проиграла с таким счётом «Штутгарту», однако теперь одолела «Ниццу». Вы видели, как забил Яго Аспас? Волшебный удар на второй минуте из-за пределов штрафной площади! Мяч по красивой траектории влетел в угол. «Ницца» отыгралась, но осталась вдесятером ещё в первой половине. «Сельта» дожала соперника в концовке — помог автогол соперника.

ВИДЕО

Другие матчи в Лиге Европы — с не менее красивыми голами

Лига конференций

Историческая победа клуба из Гибралтара

Когда клуб из Гибралтара побеждает, это всегда событие. В стартовом туре Лиги конференций «Линкольн» приехал в гости к «Зриньски» и уступил со счётом 0:5. Казалось, всё понятно, команде ничего не светит. А она взяла и одолела во 2-м туре «Лех». Польский клуб отыгрался на 77-й минуте в серии пенальти. Но волевой победы не случилось. Вместо этого «Лех» пропустил в самой концовке. Историческая победа для «Линкольна»! Первый клуб из Гибралтара, который добился успеха на общем этапе еврокубков.

Неожиданный результат в матче «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» ни разу не пропустил в трёх предыдущих матчах Лиги конференций с учётом квалификации. Во встрече с кипрским АЕКом эта серия прервалась. Мало того, что английскому клубу забили, так он ещё и уступил. Удивительный результат! «Кристал Пэлас» владел мячом 67% времени, нанёс 15 ударов (соперник — четыре), но попал в створ всего один раз. Впрочем, хозяева наиграли на 1,66 ожидаемого гола, а гости — на 0,17.

ВИДЕО

«Кристал Пэлас» неожиданно проиграл АЕКу Фото: Warren Little/Getty Images

Другие результаты матчей в Лиге конференций