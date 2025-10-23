Сегодня «Краснодар» раскатал «Сочи», а «Локо» в гостях обыграл «Балтику». А дальше нас ждут топ-матчи «Спартака» и «Зенита»!

Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет в плей-офф, а кто — в Пути регионов?

Завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сегодня состоялись последние два матча 6-го тура. Рассказываем об этих встречах, а также о том, какие пары сыграют в плей-офф Пути РПЛ и кто продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

«Краснодар» разбил «Сочи» ударами между ног

Чемпион финишировал домашней победой над «Сочи». Этот матч ничего не решал ни для одной из команд – хозяева точно оставались бы на первом месте, а гости – вылетали. Но краснодарцы как следует настроились на южное дерби. В первом тайме из своего преимущества команда Мурада Мусаева выжала один гол. Причём забит он был в стиле старого доброго «Краснодара». Хозяева провели многоходовую комбинацию, игравший форварда Кривцов, казалось, затянул с передачей и мог потерять момент, тем не менее именно Никита отдал голевой пас на Козлова. Полузащитник забил ударом между ног голкиперу Ломаеву.

Во втором тайме интрига продержалась до 86-й минуты. В концовке «Сочи» добил вышедший на замену Кордоба. Сперва судья Матвеев по непонятной причине не назначил пенальти в ворота сочинцев за фол Абердена на колумбийце. Затем «Краснодар» провёл голевую атаку от вратаря. Гости сфолили на фланге на Батчи, но тут рефери точно поступил верно – дал продолжить игру. Молодой защитник Хмарин подобрал мяч и вырезал классный пас вперёд на Кордобу. Джон также забил ударом между ног Ломаеву. А в компенсированное время Батчи сделал победу хозяев крупной, завершив быструю атаку «Краснодара».

У «Балтики» отобрали три гола «Локомотиву»

Встреча в Калининграде тоже была, по сути, спаррингом без турнирной ценности. «Локо» в любом случае закончил бы группу на втором месте, «Балтика» – третья. Но команда Андрея Талалаева вышла на него с таким же настроем, как на матчи РПЛ. «Балтика» очень мощно начала и в течение 12 минут положила два мяча в ворота Лантратова. Однако оба были отменены. В первом случае хозяевам всё испортил небольшой офсайд, а во втором – фол пришедшего на стандарт в чужую штрафную Андраде. Центральный защитник слишком высоко поднял ногу и попал по голове сопернику. «Локомотив» только ближе к перерыву стал напоминать самого себя. В компенсированное время забил первым же ударом в створ. Неудачный пас назад Пряхина привёл к контрвыпаду железнодорожников, который завершил парой мастерских касаний Сарвели. Форвард отличился впервые с декабря 2024-го.

Начало второго тайма сложилось для «Балтики» столь же неудачно, как концовка первого. «Локомотив» забил быстрый гол. Эта атака команды Михаила Галактионова закончилась тем, что Бакаев ловко обманул в штрафной новичка сборной России Бевеева и прострелил во вратарскую, где Тимофеев выиграл борьбу на опережение у своего опекуна. А потом случилось что-то уникальное – бригада Павла Шадыханова отменила третий гол «Балтики»! Андраде перед тем, как отправить в сетку мяч, отскочивший от защитника, залез в офсайд.

Только с четвёртой попытки калининградцы забили по правилам. В компенсированное время после подачи со штрафного 19-летний форвард Степанов здорово пробил головой. Финальный штурм «Балтики» был горячим, однако «Локомотив» кое-как отбился.

Как завершился групповой этап Пути РПЛ Кубка России

Группа A

Из первой группы в плей-офф Пути РПЛ пробились «Зенит» и «Оренбург». Команда Сергея Семака вообще идеально прошла всю дистанцию – стала единственной, одержавшей шесть побед в шести турах. Петербуржцы забили 19 мячей, то есть чуть более трёх в среднем за матч. Интересно, что в ходе розыгрыша у сине-бело-голубых отличились 11 разных игроков. А лучшие бомбардиры «Зенита» – Ерохин и Касссьерра, у которых по три гола. «Оренбург» на два очка обошёл «Рубин», который отправится в Путь регионов. Для аутсайдера квартета «Ахмата» турнир завершён. В Кубке даже возвращение Станислава Черчесова грозненцам не помогло.

Станислав Черчесов Фото: РИА Новости

Группа B

Во второй группе досрочно победил «Краснодар». Команда Мусаева набрала 14 очков. За второе место до последнего тура боролись московское «Динамо» с «Крыльями Советов». Всё решилось в очной встрече бело-голубых с самарцами в среду. «Динамо» разнесло команду Магомеда Адиева со счётом 3:0 благодаря хет-трику вингера Бабаева, который до этого не забил ни разу. Динамовцы оторвались на три очка, а «Крылья Советов» будут теперь в нижней сетке – плей-офф Пути РПЛ. Финишировавший четвёртым «Сочи», как принято говорить в таких случаях, сконцентрируется на чемпионате.

Группа C

В третьей группе «Спартак» и махачкалинское «Динамо» оторвались от конкурентов и в последнем туре в личной встрече определили сильнейшего в квартете. Красно-белые отставали на три очка, но одержали волевую победу со счётом 3:1 и стали первыми. Обе команды сыграют в плей-офф Пути РПЛ. Третье место занял «Ростов», так что финалист прошлого розыгрыша продолжит борьбу только в плей-офф Пути регионов. А вот «Пари НН», как и год назад, выбыл из Кубка России уже осенью. Ни класса, ни, видимо, мотивации нижегородцам не хватает в кубковом турнире. Взяли они даже на очко меньше, чем в прошлом сезоне.

Игроки «Спартака» Фото: spartak.com

Группа D

Зато обладатель Кубка России ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ – с первого места в группе. Команда Фабио Челестини опередила по дополнительным показателям «Локомотив», который также остаётся в верхней сетке. Великолепная «Балтика» Талалаева в кубковом турнире не так страшна для соперников, как в РПЛ. Только в последнем туре стало понятно, что калининградцы выиграют битву за третье место у «Акрона» и попадут в плей-офф Пути регионов. Тольяттинцы – четвёртые с пятью очками. При этом, что любопытно, нападающий «Акрона» Беншимол победил в гонке бомбардиров группового этапа, забив четыре гола.

Какие пары сыграют в плей-офф Кубка России

В четвертьфиналах плей-офф Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» сразятся в дерби, ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» – с «Оренбургом». Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные – 25-27 ноября.

А в четвертьфинале Пути регионов на первом этапе четыре клуба РПЛ сыграют в гостях с командами низших дивизионов (25-27 ноября), которые ещё продолжают отбор в шестом раунде. «Челябинск» или «КАМАЗ» попадут на «Крылья Советов», «Факел» или «Арсенал» – на «Рубин», «Торпедо» или «Кубань Холдинг» – на «Балтику», а «Уфа» или «Нефтехимик» – на «Ростов».