Эти клубы из провинции творили историю задолго до новой шведской сенсации

Именно их примерам следовал «Мьельбю» из рыбацкой деревушки на 1379 жителей, который стал чемпионом.

На днях чемпионом Швеции, а там играют по системе «весна-осень», с большим отрывом от «Мальмё», АИКа, «Юргордена», «Хаммарбю» и прочих куда более именитых клубов стал «Мьельбю». Мы уже рассказывали об этой сказке подробнее — история действительно громкая.

Сейчас же хочется заострить внимание не на ней, а на похожих сенсациях. Ведь ситуация, когда команда из провинции добирается до больших высот, происходит далеко не впервые. Ограничимся числом жителей населённого пункта в 35 тысяч, чтобы вынести за скобки самые очевидные примеры вроде «Будё-Глимт» (Будё, 53 725 человек) и «Вильярреала» (Вильярреаль, 52 505) с «Монако» (38 274).

Планка — чемпионство или завоёванный кубок (но не маленькой страны), попадание в основную стадию Лиги чемпионов. Пойдём по нисходящей.

«Осер», Франция

«Осер» с Кубком Франции Фото: Bernard Bisson/Getty Images

Город: Осер (34 169 жителей)

Достижения: чемпион и четырёхкратный обладатель Кубка Франции, полуфиналист Кубка УЕФА

Где сейчас: 14-е место после 8-го тура в Лиге 1

Клуб по-настоящему сверкал в 1990-х и 2000-х, до сезона-2011/2012 вообще оставаясь единственным, кто никогда не покидал высшую французскую лигу. Главное его олицетворение — легендарный тренер-долгожитель Ги Ру: пришёл в 1961-м, отлучался лишь на год в 2000-м, а ушёл только в 2005-м, сделав из команды пятого по силе дивизиона обладателя нескольких важных трофеев и воспитав множество звёзд вроде Эрика Кантона, Жан-Марка Феррери, Бакари Санья, Джибриля Сиссе, Базиля Боли и других.

От финала Кубка УЕФА — 1992/1993 «Осер» отделила лишь неудачная серия пенальти в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Российским болельщикам французские провинциалы отлично запомнились по квалификации ЛЧ-2010/2011, когда сенсационно прошли «Зенит» только прибывшего в Петербург Лучано Спаллетти.

«Тосно», Россия

ФК «Тосно» — обладатель Кубка России Фото: РИА Новости

Город: Тосно (31 676 жителей)

Достижения: обладатель Кубка России

Где сейчас: готовится к возвращению в профессиональный футбол

Клуб из Ленинградской области залетал в РПЛ всего на год, да и матчи принимал не у себя в городе, а на старичке «Петровском» в Санкт-Петербурге. Плюс ранее делал это в Великом Новгороде и Тихвине. Но всё-таки назывался он ФК «Тосно», а не «Петербург» или «Тихвин», поэтому не указать его здесь нельзя. В сезоне-2017/2018 ленобластные пусть и заняли 15-е место, стали «палачами» москвичей и прихлопнули «Локомотив» с «Динамо», скатали две ничьих со «Спартаком».

Именно там вновь открылись для Премьер-Лиги Антон Заболотный с Евгением Марковым. Именно там, а про такое вполне можно было забыть, играли Владимир Быстров с Павлом Погребняком и Георгий Мелкадзе с Резиуаном Мирзовым. И именно они поучаствовали в самом непопсовом финале Кубка в истории нашего футбола, переиграв курский «Авангард».

Павел Погребняк Фото: РИА Новости

Залететь в Лигу Европы не вышло. Как и сохранить ту команду для Первой лиги. Но в 2023-м «Тосно» возродился, а буквально несколько дней назад сообщил в соцсетях: «ФНЛ — уже в наших планах! ФК «Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе! На состоявшемся собрании руководства было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и его участии в ФНЛ-2». Что ж, удачи!

«Ланс», Франция

«Ланс» — чемпион Франции 1998 года Фото: Christian Liewig/Getty Images

Город: Ланс (31 647 жителей)

Достижения: чемпион и двукратный обладатель Кубка французской лиги, полуфиналист Кубка УЕФА

Где сейчас: четвёртое место после 8-го тура в Лиге 1

Парадокс, но «кроваво-золотые» регулярно собирают аншлаги на 38-тысячном «Боллар-Делелис» при настолько скромном числе городских жителей. Просто в Лансе и его окрестностях действительно любят футбол. В 1998-м клуб вознаградил болельщиков за поддержку и, набрав одинаковое количество очков с «Метцем», взял чемпионство вместе с югославским бомбардиром Анто Дробняком. В тот год и сборная Франции выиграла ЧМ — от счастья им наверняка можно было сойти с ума.

«Ланс» вполне мог стать и двукратным чемпионом, но в сезоне-2001/2002 уступил золото «Лиону» в очном матче последнего тура. Как раз с тех пор началась лионская доминация с семью титулами кряду. Да и в сезоне-2022/2023 «кроваво-золотые» финишировали с отставанием в одно очко от «ПСЖ». Ещё они в Кубке УЕФА — 1999/2000 перешли дорогу Валерию Карпину и его «Сельте». Как и «Атлетико». Их остановил лишь «Арсенал» в полуфинале. Чтобы, впрочем, всё равно потом уступить «Галатасараю».

«Лудогорец», Болгария

«Лудогорец» — чемпион Болгарии Фото: ludogorets.com

Город: Разград (27 785 жителей)

Достижения: 14-кратный чемпион и четырёхкратный обладатель Кубка и восьмикратный обладатель Суперкубка Болгарии, дважды участник ЛЧ

Где сейчас: третье место после 11-го тура в высшей болгарской лиге

Тут на конкретном сезоне можно не зацикливаться, всё-таки речь о лучшем клубе Болгарии последних лет. Местный бизнесмен Кирилл Домусчиев купил его в 2010-м и сразу же вывел из третьей по силе лиги в первую, с тех пор ни разу не упустив чемпионство. Каждый год «Лудогорец» бьётся в квалификации ЛЧ, и дважды старания увенчались групповым этапом.

Проход туда 11 лет назад стал легендой: 119-я минута, матч с румынским «Стяуа». Вратарь болгар получил красную, и его место занял как раз румынский защитник Космин Моци, чтоб во время серии пенальти неожиданно потащить два удара. Так в Софию пожаловали «Реал» с «Ливерпулем». Мерсисайдцы там потеряли очки (2:2), а «Базель» — даже уступил (1:2). Почему не в Разград? Потому что «Хювеварма Арена» вмещает всего 12,5 тысячи зрителей. Более скромные встречи Лиги Европы она принимает спокойно.

«Сошо», Франция

ФК «Сошо» — обладатель Кубка Франции – 2007 Фото: liewig christian/Getty Images

Коммуна: Монбельяр (26 084 жителя)

Достижения: двукратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Франции, победитель Кубка лиги, полуфиналист Кубка УЕФА

Где сейчас: пятое место после 10-го тура в третьей по силе лиге

Три титула из представленных клуб завоевал ещё в 30-е годы прошлого века. Но и на современность кое-что выпало. Кубок Франции — 2006/2007 стал возможен благодаря успешной серии пенальти в финале с «Марселем», ещё от «Сошо» тогда пострадали «Монако» и «ПСЖ». Кубок лиги — 2003/2004 тоже забрали благодаря удачному исполнению 11-метровых, только уже с «Нантом».

В элите французского футбола «Сошо» отсутствует вот уже 11 лет. А летом 2023-го его из-за финансовых проблем и вовсе понизили до третьего по силе дивизиона. Рубрика «Невероятно интересные факты»: с февраля по июль 2025 года здесь выступал бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия. Помните же шутки про неудачное скрещивание Ахмеда Мусы и Сейду Думбия?

«Униря», Румыния

ФК «Униря» Фото: Nick Potts/Getty Images

Город: Урзичени (19 088 жителей)

Достижения: чемпион Румынии и участник ЛЧ

Где сейчас: расформирован в 2011-м

Клуб родился в 1954-м и ждал славных времён вплоть до 2006-го, когда впервые пробрался в высшую румынскую лигу. В 2008-м — пожалуйста, финал Кубка. В 2009-м — на-те, чемпионство. В 2010-м — крутейшая еврокампания. А всё почему? Потому что нескромную помощь оказал друг действующего на тот момент президента страны Димитру Букшару. Ну и благодаря тренерскому гению Дана Петреску, конечно. Именно с его подачи «Унирю» прозвали «Челси из Яломицы».

Как и в случае с «Лудогорцем», из-за маленькой вместимости местного стадиона «Униря» играла домашние матчи группового этапа ЛЧ в столице. И как раз в Бухаресте соперников ждал жаркий приём: «Севилья» там уступила (0:1), а «Штутгарт» и «Рейнджерс» уехали лишь с одним очком (1:1). Это принесло третье место и путевку в ЛЕ, где сказку цинично завершил «Ливерпуль». В сезоне-2010/2011 румыны снова рвались в группу главного еврокубка и были остановлены в отборочном этапе «Зенитом». Который, впрочем, всё равно потом оступился… на «Осере». Такие вот переплетения героев текста.

Как раз после поражения от петербуржцев хозяин команды психанул и уволил всех футболистов, заявив о ставке на местных воспитанников. Дни «Унири» были сочтены. Знакомая история, правда, поклонники «Анжи»?

«Широки Бриег», Босния и Герцеговина

ФК «Широки Бриег» — чемпион Боснии и Герцеговины Фото: nk-sirokibrijeg.com

Город: Широки Бриег (9029 жителей)

Достижения: трёхкратный чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Боснии

Где сейчас: четвёртое место после 11-го тура в высшей боснийской лиге

Основную часть населения города составляют хорваты, поэтому на эмблеме клуба красуются фирменные красно-белые шашечки. Аж 18 футболистов из действующего состава имеют паспорта Хорватии. Кто их тренирует? Конечно, хорват Дин Клафурич. Так что в каком-то смысле «Широки Бриег» — местные легионеры, как бы противоречиво ни звучало подобное сочетание слов.

Чемпионом «ШБ» не становился с сезона-2016/2017, да и из квалификации еврокубков он не выбрался ни разу за 15 попыток. Тем не менее футбольный клуб — главная гордость города. Всё-таки тягается с соперниками из Сараева (291 422 жителя), Баня-Луки (199 191) и других куда более населённых локаций.

«Генгам», Франция

ФК «Генгам» — обладатель Кубка Франции 2014 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Коммуна: Генгам (7069 жителей)

Достижения: двукратный обладатель Кубка Франции

Где сейчас: шестое место после 10-го тура в Лиге 2

«Генгам» вот уже седьмой год кряду выступает в Лиге 2, что сопоставимо с его амбициями. В топ-9 Лиги 1 он в последний раз залетал в сезоне-2002/2003, имея в составе молодых Флорана Малуда и Дидье Дрогба. Как при этом он умудрился взять два Кубка Франции, причём в современной истории? История весьма удивительна.

В 2009-м клуб был середняком Лиги 2, однако при этом ему дико везло с жеребьёвкой и осечками топ-конкурентов. «Витренн», «Сен-Омер», «Брест», «Ле-Ман», «Седан», «Тулуза» и «Ренн» — вот кого перешагнули работяги из «Генгама». Сенсация? Безусловно. Но с «Бордо», «Лионом» или «Марселем» было бы посложнее. В 2014-м клуб из Генгана выступал в Лиге 1, но вводные оказались похожими: из сложных соперников — только «Монако» и «Ренн».

«Херфёльге», Дания

«Херфельге» — чемпион Дании 2000 года Фото: ​hb.dk

Посёлок: Херфёльге (7000 жителей)

Достижения: чемпион Дании

Где сейчас: расформирован в 2009 году

За 25 лет до «Мьельбю» в Скандинавии всех удивил «Херфёльге». Только датчане не были доминаторами и устроились на скромную разницу мячей «+3», да и частенько оказывались разгромленными: бывало и 0:5, и 0:4, и 0:3. Но всё равно опередили «Брондбю» (с разницей «+19») на два очка. Их играющим, и довольно часто, тренером выступал экс-защитник «Арсенала» Йон Йенсен. А попав в квалификацию ЛЧ, клуб настрадался (дважды по 0:3) от «Рейнджерс» Дика Адвоката. Один из голов забил Андрей Канчельскис.

Уже на следующий сезон после неожиданного чемпионства «Херфёльге» вылетел — такое вот «золотое» похмелье. На пару сезонов в высшую лигу он возвращался, но всё равно скатился аж до шестой лиги, разорился и объединился с соседями из «Кеге Болдклуб». Сейчас выступает в местечковых соревнованиях в качестве фарма «ХБ Кеге» из второго по силе дивизиона, который появился-то только в 2009-м. Стремительный взлёт и не менее стремительное падение.

Кстати, в Херфёльге росла известная теннисистка, бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open Каролина Возняцки.

Бонус. «Хоффенхайм», Германия

Хоффенхайм (2018 год) Фото: Alexandre Simoes/Getty Images

Город: Зинсхайм (37 173 жителя)

Достижения: бронзовый призёр Бундеслиги, участник ЛЧ

Где сейчас: восьмое место после 7-го тура в Бундеслиге

«Хоффе» не совсем подходит под заданные параметры, но как не указать здесь клуб с прозвищем «деревенские»? Изначально он представлял одноимённую деревню, а потом ту впитал в себя город Зинсхайм. Как условное Кунцево, которое было селом, стало городом и, наконец, вошло в состав Москвы. Впрочем, речь ведь не о мегаполисе: число жителей Зинсхайма лишь немногим превышает показатели Осера.

Трофеев у «Хоффенхайма» нет, так что и здесь мимо. Зато команда непрерывно выступает в Бундеслиге с 2008 года и в 2018-м выиграла бронзовые медали, затем с присущим ей весельем поучаствовав в ЛЧ: да, стала последней в группе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Шахтёром», зато с разностью мячей 11:14 (в среднем больше четырёх голов за игру). То был дебют Юлиана Нагельсмана, которому тогда едва исполнился 31 год.