«Лилль» отыграл 2 мяча, взял пенальти, пропустил и забил. А закончил штангой и отменой гола на последних секундах. Кто писал этот сценарий?!

Такого в этом сезоне еврокубков ещё не было. С 0:3 на 3:4, с ассистом Чалова пяткой!

Команда Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева на пару с «Лиллем» выдала самый безумный матч дня в Европе! После первого тайма ПАОК выигрывал во Франции со счётом 3:0, а в итоге хозяева едва не совершили невероятный камбэк. Греки просто чудом унесли ноги с «Декатлон Арены».

Чалов вышел в стартовом составе ПАОКа, а вот Оздоев оказался вне заявки гостей из-за небольшого дискомфорта. Игра складывалась в пользу команды Рэзвана Луческу, несмотря на то что фаворитами, конечно же, считались хозяева. Уже на 18-й минуте Мейте открыл счёт: получил пас от капитана Живковича у линии штрафной и пробил точно низом.

Дальше – больше. В середине первого тайма Живкович положил второй гол ПАОКа. Михайлидис выполнил длинный заброс на серба, а тот пролез в штрафную и зарядил в ближний угол. Какого игрока потеряла РПЛ! Помните, как при Владимире Ивиче сорвался трансфер Живковича в «Краснодар»?

Перед перерывом молодая звезда ПАОКа Константелиас продолжил своим голом разгром «Лилля». Причём голевую передачу ему отдал Чалов! Российский нападающий обыгрался с Живковичем и пяткой тонко отпасовал на атакующего полузащитника. Константелиас сместился в центр, после чего технично положил мяч в сетку. У Чалова это четвёртое результативное действие в сезоне – ранее Фёдор забил три гола в 12 встречах всех турниров.

После часа игры главный тренер «Лилля» Бруно Женезио поднял со скамейки своего тяжеловеса – 39-летнего экс-чемпиона мира в составе сборной Франции Жиру. Луческу же в эти минуты отправил отдыхать Чалова. В статистике Фёдора 0 ударов и один пас под удар – тот самый голевой. Он выиграл всего два единоборства из 11, допустил 17 потерь мяча (больше всех в составе греков). Тем не менее своё дело сделал и уходил с поля, когда ПАОК выигрывал, а без россиянина команда едва не упустила победу.

Впрочем, перед заменой Чалова счёт был уже 1:3. «Доги» задавили греков на стандартах. Две подачи Ведонка – два гола с воздуха. Сначала забил полузащитник Андре, а после ухода россиянина с поля ворота Цифриса поразил Игамане. «Лилль» запустил камбэк, и у хозяев оставалось ещё полтайма, чтобы вырвать победу.

Однако в какой-то момент ПАОК сумел отодвинуть игру от собственной штрафной. Более того, заставил французов ошибаться. На 71-й минуте Андре «привёз» пенальти – Живкович не реализовал его. Серб плохо пробил по центру, и голкипер Озер потащил мяч. Если помните, в предыдущем матче Лиги Европы с «Ромой» турок взял три 11-метровых, поэтому его подвиги уже не удивляют. Но ещё через три минуты Живкович исправился, забив Озеру ударом под штангу. 2:4.

Игроки ПАОКа Фото: paokfc.gr

Тем не менее и это был ещё не конец! «Лилль» быстро сократил отставание. После длинной передачи Игамане умело поставил спину сопернику, развернулся и сотворил красивый гол ударом с лёта. Защищались обе команды паршиво.

«Лилль» устроил финальный штурм, насел на ворота ПАОКа. Хозяева нанесли за встречу 22 удара по воротам греков и 11 – в створ. Команда Луческу отбивалась из последних сил, ей везло – вингер «Лилля» Фернандес в компенсированное время зарядил в штангу. И всё же на 90+8-й минуте Андре, казалось, забил спасительный гол. Жиру уже фактически висел на штанге и протолкнул мяч на партнёра, а тот кое-как занёс его за линию.

Стадион в Лилле ликовал, игроки и Женезио были вне себя от счастья. Однако тут вмешался VAR – и гол отменили! Оказалось, что хозяевам всё испортил маленький офсайд. Потом ПАОК остался без удалённого Кендзёры. Вот только у «Лилля» уже не оставалось времени на ещё одну атаку: хозяева потерпели первое поражение на общем этапе после двух побед, а греки одержали первую победу и набрали четыре очка. И подарили просто нереальный сюжет!