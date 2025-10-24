Фаза игры, которая определит встречу «Реала» и «Барселоны»

«Реал» и «Барселона» оторвались в таблице Ла Лиги, а расстояние между ними — лишь два очка. В такой ситуации «класико» — тем более главный матч выходных (хотя «Наполи» — «Интер» тоже ждём). Сейчас и у «Реала», и у «Барсы» есть свои локальные проблемы, но это лишь подчёркивает, что в плотной игре наверняка всё будут решать небольшие детали. И, пожалуй, главная из них — офсайдные ловушки каталонцев против реактивного Мбаппе, который набрал отличную форму.

Тема офсайдов явно не новая для «Барселоны». Об этом много говорили ещё в прошлом сезоне, однако теперь ситуация изменилась. Команда Флика всё ещё играет с высокой линией обороны, но стала хуже ловить соперника в положении «вне игры». Если взглянуть на последние встречи, каталонцы стали чаще страдать от своей рискованной игры без мяча. Вот прямо с первого же пропущенного гола в сезоне. На скриншоте — пас, с которого началась атака «Леванте», спустя несколько секунд завершившаяся голом.

Голевая атака «Леванте» в матче с «Барселоной» Фото: кадр из трансляции

В этом же тайме «Барселона» допустила ещё одну атаку на свои ворота, которая закончилась назначением пенальти и вторым пропущенным мячом. В этой ситуации вингер «Леванте» Бруге не мог оказаться в офсайде, потому что в момент паса находился на своей половине поля.

Голевая атака «Леванте» в матче с «Барселоной» Фото: кадр из трансляции

В таком положении атаковать каталонцев весьма приятно. Главное — иметь быстрых футболистов и человека, который готов отдать пас в темп. Уже можно представить, как Беллингем или Гюлер отправляют Мбаппе на пространство за спинами защитников «Барсы». Эта ситуация наверняка не раз повторится в «класико» в воскресенье. Кстати, в последнем матче между «Реалом» и «Барсой» Мбаппе дважды забил, убежав на огромном пространстве за спины защитников.

Если взглянуть на количество офсайдов у соперников «Барселоны», то можно ввести себя в заблуждение. Команда Флика идёт лидером этого сезона Ла Лиги по возврату мяча за счёт «вне игры» у соперника. Ни один другой клуб столько раз не ловил оппонентов в офсайд — целых 44.

44 — «Барселона»

39 — «Атлетик»

31 — «Валенсия»

26 — «Бетис»

24 — «Хетафе»

Хотя в прошлом сезоне отрыв каталонцев от других команд Ла Лиги был намного более явным. Чуть ли не в два раза.

181 — «Барселона»

107 — «Валенсия»

103 — «Осасуна»

99 — «Лас Пальмас»

92 — «Бетис»

Вот здесь и кроется парадокс. «Барселона» стала даже чуть чаще возвращать владение за счёт «вне игры» у соперника. Если в прошлом сезоне получалось в среднем 4,76 офсайда за тур, то в этом — 4,88. Только это может говорить, скорее, о том, что самих ситуаций оказалось больше. Игроки Флика стали чаще допускать открытый мяч — ситуацию, когда соперника никто не накрывает и он может поднять голову, чтобы найти оптимальный момент и направление для проникающей передачи.

Голевая атака «Севильи» в матче с «Барселоной» Фото: кадр из трансляции

Нужно учитывать, что прошлый сезон был дебютным для Флика в Испании. Соперникам потребовалось время, чтобы адаптироваться к офсайдной ловушке «Барсы». Одним из противоядий стало ложное открывание нападающих. Вот как это работает:

Форвард делает рывок вперёд. Защита «Барсы» автоматически поднимается выше, чтобы оставить соперника в офсайде. Пас идёт не на форварда в офсайде, а на другого игрока, который стартует чуть позже.

Получается, что защитников «Барсы» ловят на противоходе. А дальше может забивать любой из двух нападающих. И тот, кто получил передачу, и тот, кто изначально казался в явном офсайде, но на него пас пошёл не сразу, а только через разогнавшегося партнёра в верном положении. Например, в этом случае Витинья отдавал пас на Хакими на фланге, а не на Рамуша в офсайде. Через несколько секунд «ПСЖ» забил победный мяч «Барселоне» в Лиге чемпионов.

Голевая атака «ПСЖ» в матче с «Барселоной» Фото: кадр из трансляции

В динамике игры тяжело сориентироваться, когда соперник действительно будет обострять, а когда лишь выманивает рывок защитников. Тут важна не только скорость, но и чтение игры. Оно было на отличном уровне у 34-летнего Иньиго Мартинеса, который руководил защитой «Барсы» в прошлом сезоне. По словам самого футболиста, главный тренер Флик был в шоке из-за его перехода в «Аль-Наср» этим летом. Здесь один из ключевых факторов, почему офсайдная ловушка «Барселоны» в этом сезоне не так хороша. Кубарси, Кристенсен, Гарсия и тем более Араухо не так хорошо чувствуют соперника.

Правда, здесь ещё нужно учитывать, что теперь «Барселона» будет играть не просто с «Реалом», а с «Реалом» Алонсо. При нём мадридцы стараются больше владеть мячом. Это может означать, что игра уже не получится настолько вертикальной и защитников «Барсы» станут меньше проверять за спину. С другой стороны, план на конкретную игру может зависеть от соперника и счёта. Хотя в любом случае всё равно будет хватать ситуаций, когда всё станут решать сантиметры.