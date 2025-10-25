Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Оренбург: прямая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ, где смотреть, 25 октября 2025

Последний матч Станковича в «Спартаке»? А ЦСКА рвётся на первое место. 13-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн 13-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Мир РПЛ стартует 13-й тур. А мы, как и всегда, следим за родным чемпионатом в режиме онлайн. Сегодня нас ждут три матча.

Первыми сыграют «Спартак» и «Оренбург». Судя по всему, отставка Деяна Станковича и назначение Луиса Гарсии всё ближе. То есть сегодняшняя встреча может стать для серба последней во главе красно-белых. Впрочем, «Спартак» всё равно фаворит: играет дома, а в соперниках — 14-я команда РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом «Ростов», набравший форму и улучшивший результаты после провального старта сезона, примет махачкалинское «Динамо». Дагестанцы всеми силами пытаются выбраться из зоны стыков, и шансы на это явно есть — от 12-й строчки отделяет лишь одно очко. Кто кого?

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Армейцы проведут свой матч первыми из лидеров, поэтому могут как минимум временно запрыгнуть на первое место — отставание от «Локомотива» и «Краснодара» пока составляет два очка. «Крылья» же просели по результатам и находятся всего в трёх очках от зоны стыков. Лёгкая победа ЦСКА или сенсация?

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android