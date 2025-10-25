Последний матч Станковича в «Спартаке»? А ЦСКА рвётся на первое место. 13-й тур РПЛ. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! В Мир РПЛ стартует 13-й тур. А мы, как и всегда, следим за родным чемпионатом в режиме онлайн. Сегодня нас ждут три матча.
Первыми сыграют «Спартак» и «Оренбург». Судя по всему, отставка Деяна Станковича и назначение Луиса Гарсии всё ближе. То есть сегодняшняя встреча может стать для серба последней во главе красно-белых. Впрочем, «Спартак» всё равно фаворит: играет дома, а в соперниках — 14-я команда РПЛ.
Следом «Ростов», набравший форму и улучшивший результаты после провального старта сезона, примет махачкалинское «Динамо». Дагестанцы всеми силами пытаются выбраться из зоны стыков, и шансы на это явно есть — от 12-й строчки отделяет лишь одно очко. Кто кого?
А вечером сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Армейцы проведут свой матч первыми из лидеров, поэтому могут как минимум временно запрыгнуть на первое место — отставание от «Локомотива» и «Краснодара» пока составляет два очка. «Крылья» же просели по результатам и находятся всего в трёх очках от зоны стыков. Лёгкая победа ЦСКА или сенсация?
Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
