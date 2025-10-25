«ЦСКА относился ко мне как к отбросу». Нелюбимый период в карьере Адиева

Для тренеров матчи с их бывшими клубами, как правило, крайне принципиальны. Особенно с теми, где заиграть не получилось. В случае возглавляющего «Крылья Советов» Магомеда Адиева это ЦСКА. Но если бы всё ограничивалось чисто футбольными вопросами… Сегодня армейцы как раз примут самарцев в Мир РПЛ — самое время углубиться в тему.

«Клуб относился ко мне как к отбросу». Адиев не сработался в ЦСКА с земляком и другом семьи

Во второй половине 90-х Адиев неплохо зарекомендовал себя за «Анжи» в Первой лиге. Переход юного нападающего на уровень выше был вопросом времени. Как он рассказывал в интервью «РИА Новости», вариантов хватало, в том числе лично от Олега Романцева. И не один раз. Хотя в те времена часто цитировали знаменитую фразу Николая Старостина: «В «Спартак» дважды не зовут!» Всё-таки клуб тогда был гегемоном. Магомед действительно отправился в столицу — только в ЦСКА.

«У меня был ряд предложений. Пять-шесть команд хотели видеть в своём составе, «Спартак» и Олег Иванович были очень заинтересованы в моём переезде. ЦСКА привлёк своей настойчивостью. Они и родителей постоянно уговаривали. Сопровождали меня на каждом выезде, давай, мол, переходи. Отказаться было невозможно», — вспоминал Адиев.

Армейцы заплатили «Анжи» за нападающего $ 100 тыс. Но подход к нему выбрали необычный: отрезали от цивилизации и, желая «воспитать» его самостоятельно, отказали в переезде родителей. 19-летнему парню, который очутился в совершенно новой реальности.

«Я второй или третий раз оказался в Москве, а тут ещё и новая команда. Шок был от всего. Даже от красно-синих шторок в машине, на которой меня везли из аэропорта в офис. Как только меня заполучили, слова стали расходиться с делом. Не то что не снимали мне квартиру — самому не давали себе снять. Я хотел привезти родителей, одному было тяжело. «Есть база, поле, тренажёрный зал. Работай». В итоге жил в лесу, в Архангельском, со сторожем», — говорил Адиев в интервью Sport24.

Нападающий искал поддержки у гендиректора ЦСКА Авалу Шамханова. Ведь их связывали далеко не только чеченские корни. Ни к чему хорошему это не привело.

«Шамханов утверждал: «Ты молодой, сначала должен доказать». Я рассчитывал на иное. Шамханов был вхож в наш дом, знал родителей, играл у отца в «Тереке». На этой почве и убеждал родителей: давайте его заберу. А потом давил: пусть больше тренируется, в люди его выведу. Хотя я хорошо выглядел на сборах.

Клуб относился ко мне как к отбросу и оставил на безденежье. Выручали друзья. Мы плотно общались пятёркой: Цаплин, Первушин, Аксёнов, Савельев и я. Они звали к себе домой, одалживали денег. Им-то платили. И, в отличие от остальных, насчёт меня тренер Олег Долматов особенно не заморачивался, держал на дистанции», — продолжал Адиев.

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Закончилось всё открытым конфликтом. По словам Адиева, он, не выдержав давления и бедности, высказал Шахманову о наболевшем. И попытался выбить зарплату, потому что завяз в долгах. Частично у него получилось.

«Прямо в лицо сказал Авалу: «Ни тебя не могу видеть, ни этот ЦСКА. Отпусти». — «Иди». — «Так я людям денег должен, а ты мне не платил уже месяца четыре». — «Сейчас в клубе денег нет». — «Хотя бы за два месяца, чтобы рассчитаться». — «Выйди на 20 минут в коридор». Когда вернулся в кабинет, получил за два месяца, а расписался, что за четыре. Больше я денег от него не видел», — подытожил нынешний тренер «Крыльев».

Адиев утверждал, что не заиграл в «Спартаке» в том числе по вине ЦСКА

1-й, 2-й, 4-й и 8-й — в этих турах Олег Долматов доверял Адиеву. Суммарно тот отыграл 87 минут и голов не забил. Ещё были нерезультативные 18 минут в кубковом полуфинале с «Зенитом» (0:1). Пробыв в ЦСКА полгода, Магомед вернулся в Первую лигу — но уже в саратовский «Сокол». Там с практикой было попроще, к тому же нападающий заиграл и в сборной России U21. Дважды в её составе вскрывал ворота сверстников из Армении, находясь на поле вместе с Вячеславом Малафеевым, Роланом Гусевым и Дмитрием Булыкиным.

По словам Адиева, в ЦСКА ему обещали вручить бронзовую медаль — и слов не сдержали. Следующий сезон он начал уже в «Спартаке», однако там за основной состав вообще не выходил. Годы спустя назвал одной из причин отсутствие практики у армейцев.

Магомед Адиев о причинах отсутствия игр за «Спартак» «Романцев меня всё ещё ждал: «Мы же тогда хотели Адиева, почему он ушёл в ЦСКА?» Я прошёл с красно-белыми сборы в Турции, неплохо играл в товарищеских встречах и на Кубке Содружества, забивал и зарекомендовал себя перед тренером. Попадал в заявку на матчи чемпионата, выступал за дубль. Наверное, неправильно сейчас говорить, но после ЦСКА я был уже не в том игровом состоянии. Тяжело было конкурировать с футболистами основы, надо было набрать кондиции армейских времён. И вот представьте, в составе чемпиона страны собраны лучшие футболисты, а я практически без практики. Винить «Спартак», что не задержался в команде, не могу. Я был не готов».

Справедливости ради, в другом интервью Адиев отсылался уже не к ЦСКА, а к недружелюбному восприятию общественностью чеченцев на фоне военных конфликтов и к собственным проблемам с дисциплиной:

«Тут всё наслоилось. В том числе негатив на фоне Чечни. Там война, а в народной команде — чеченец. Люди в погонах приходили насчёт меня к руководству «Спартака». А несколько раз я выходил из дома, и меня забирали в отделение. Объясняю: «Я же футболист «Спартака». Нет, бросают в клетку, отбирают паспорт — до выяснения обстоятельств. Хорошо, давали позвонить. Набирал начальнику команды Хаджи. Он дважды меня вытаскивал. Но по три-четыре часа сидеть приходилось по-любому. Даже на улицу боялся показаться — вдруг закроют. Я понимал, что в Москве ко мне отношение как к человеку второго сорта.

Я и к тренировкам не готовился. У меня не было в голове мысли, что завтра я должен что-то доказать. Приходил и занимался как получится. Особенно себя не утруждал. А накануне мог и погулять. Не находил мотивации».

Адиев отомстил ЦСКА дублем и навлёк гнев Шамханова. Но тот некоторые слова Магомеда отрицал и называл его «тряпкой»

«Анжи» в 2000 году выступал уже в РПЛ, так что у Адиева не было нужды снова опускаться в Первую лигу. Дубль «Черноморцу», гол нижегородскому «Локомотиву» — вернуться в махачкалинский клуб стоило хотя бы за этим. А в 2001-м удалось забить в чемпионате и «Спартаку» с «Ростсельмашем». И всё же главный для Магомеда матч случился в Кубке России.

Махачкалинцы приехали в Москву на 1/8 финала. За месяц до этого они приняли от ЦСКА аж четыре безответных мяча, а тут вдруг взяли убедительный реванш (3:1). Несостоявшийся футболист армейцев оформил дубль и, празднуя первый гол, устремился к чужой скамейке, мстительно показав пальцем на Шамханова. Без последствий не обошлось.

«После матча Корнаухов признался: «Мага, мы знали, что он тебя не любит. Но не думали, что ненавидит». Оказывается, в перерыве Шамханов забежал в раздевалку и прокричал: «Даю $ 1000 тому, кто сломает Адиева!» Игра шла и правда жёсткая, стык в стык, я даже получил ушиб и заменился. Но не думаю, что за мной прямо гонялись. Все же знали друг друга: Минько, Семак, Гришин тепло ко мне относились», — рассуждал Адиев.

Сергей Семак в ЦСКА Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Правда, у бывшего гендиректора ЦСКА есть своя версия былых разногласий. Она с адиевской не совпадает. Ею он подробно делился со «Спорт-экспрессом»:

«Данные у него были великолепными. Но характер — «тряпка». Поэтому ничего из Адиева и не вышло. Сказал ему: «Поживи пока на базе в Архангельском». Как потом выяснилось, Магомеду это не понравилось. Да я бы в его возрасте счастлив был, если бы очутился в таких условиях. Кормят, поят, всё под боком — тренажёрный зал, сауна, бассейн. В любое время выходи на поле, отрабатывай технику, удары, финты… А тут ещё мать Адиева позвонила с претензиями: «Ты почему сына в лесу бросил?» У нас вообще-то не принято, чтобы женщина в таком тоне с мужчиной общалась. Я вспылил: «Дай трубку мужику, если в доме есть. С тобой разговаривать не буду».

Когда ЦСКА играл с «Анжи», я с лавки орал своим: «Жёстче! Убейте его! Он не мужик!» Признаю, на эмоциях перегнул палку. Его слова про зарплату? Чушь. Никогда такими фокусами не занимался. Пусть всё, что про меня наговорил, останется на его совести. Сводить с ним счёты не собираюсь.

Как-то столкнулись нос к носу в аэропорту. Он голову в плечи вжал, приобнял. За руку не здоровались — у нас не принято, чтобы младший протягивал её старшему. Вступать с ним в дискуссию не хотелось. Лишь спросил по-чеченски: «Совесть-то у тебя есть? Не стыдно?» Адиев покраснел, опустил глаза и молча пошёл дальше».

«Анжи» не остановился на победе над ЦСКА и добрался аж до финала — в том числе за счёт гола Адиева «Крыльям». Однако с «Локомотивом» уже не совладал — железнодорожники точнее били пенальти. Кубок России нападающий потом всё-таки взял — с «Тереком» в 2004-м. Грозненцы в решающей встрече обыграли те же «Крылья». Теперь, уже в новом статусе, Магомед Мусаевич помогает самарцам, а не вредит им. По крайней мере, старается это делать.

За всю игровую карьеру нападающий встречался с ЦСКА шесть раз — отличиться удалось в единственной встрече. Да и по-тренерски противостояние ему не удаётся: три поражения и одна победа за «Ахмат» в апреле 2024-го, когда москвичи остались вдевятером после удалений Виллиана Роши с Игорем Дивеевым.

Если учитывать проблемы «Крыльев», отнять очки у ЦСКА будет сложно и с ними. Если получится, Адиев окажется счастлив вдвойне.