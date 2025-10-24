Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC

Яркое 25 октября: игры «Спартака» и ЦСКА в РПЛ, «МЮ» и «Ливерпуля» — в АПЛ, «Вашингтон» Овечкина — в НХЛ, фигурка, волейбол и Дёмин в НБА!

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: случится ли юбилейный гол Ови?

Хоккейный мир уже заждался от Овечкина шайбы №900. После прошлого сезона Александр не рвёт со старта сезона, а пока набирает в основном очки за передачи, которых за семь матчей набралось уже четыре. Лучшим снайпером и бомбардиром команды внезапно для многих оказался Том Уилсон, который проводит чуть ли не лучший отрезок в своей карьере. «Коламбус» же пока чередует победы и поражения, однако от очень молодой команды из Огайо пока не ждали больших подвигов.

🏀 2:30: «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин продолжит удивлять?

«Бруклин» проиграл «Шарлотт», однако дебют для россиянина Егора Дёмина в НБА получился просто шикарным: 14 очков, пять подборов и две передачи. Наш талант с первого матча показал уверенность в своих силах, став третьим по результативности игроком «Нетс» в той игре. Но теперь на пути «сетей» крайне сильный и амбициозный «Кливленд», получится Дёмину проявить себя уже с соперником другого уровня?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» отомстят за прошлый плей-офф?

В плей-офф НБА 2025 года «Миннесота» снесла с пути «Лейкерс» со счётом 4-1. У «озёрников» явно чешутся руки исправиться за то поражение в постсезоне. Но получился ли? Пока дела у клуба из Лос-Анджелеса идут не очень: поражение в первом матче регулярки, потеря Леброна Джеймса из-за травмы. Луке Дончичу необходимо брать ситуацию под контроль, однако справится ли он с такой задачей?

⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 1

Интрига: как покажет себя Аделия Петросян?

Стартует российская серия Гран-при для наших сборников. На первом этапе в Магнитогорске всё внимание будет приковано к нашей главной олимпийской надежде — Аделии Петросян. В сентябре фигуристка завоевала заветную квоту, но для окончательного допуска на Игры ей предстоит пройти дополнительную проверку. А пока ученица Этери Тутберидзе входит в сезон – с уже хорошо знакомыми публике программами. В первый соревновательный день двукратная чемпионка России порадует зрителей в Магнитогорске своей драйвовой постановкой под хиты Майкла Джексона.

Среди мужчин самым звёздным участником будет Марк Кондратюк. На контрольных прокатах ученик Светланы Соколовской просто взорвал публику своими программами. На первых стартах сезона фигурист смотрелся не очень уверенно, поэтому показать и зарекомендовать себя на Гран-при будет особенно важно. В парном турнире Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поборются с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко, а в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов посоревнуются с Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как сыграют две кризисные команды?

«Сибири» никак не помогла смена главного тренера. Хотя травмированные игроки команды постепенно возвращаются в строй, при Вячеславе Буцаеве «Сибири» с огромным трудом даются даже броски в створ, не говоря уж про голы. За почти два месяца клуб одержал лишь одну победу в основное время, хуже в КХЛ нет никого. Однако и «Трактор», обладая впечатляющим на бумаге подбором игроков, очень сильно трясёт, команда никак не может выдать хотя бы три стабильных матча подряд.

У тренера есть только извинения: Буцаев — о свисте болельщиков «Сибири»: извиняюсь за такую игру, но мы на лёд не выходим

⚽️ 14:00: «Спартак» — «Оренбург», РПЛ, 13-й тур

Интрига: «Спартак» не испытает проблем с разобранным «Оренбургом»?

Возможно, последний матч Деяна Станковича в «Спартаке». СМИ всё активнее отправляют в клуб тренера Луиса Гарсию Пласу. Серб же может покинуть Россию красиво, обыграв дома «Оренбург». Команда Ильдара Ахметзянова не побеждает с 5-го тура. И новый тренер пока не сильно исправил положение. Получится ли у «Оренбурга» удивить «Спартак»? Или москвичи одержат логичную победу?

🏀 14:00: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: чемпион прервёт победную серию казанцев?

Московский ЦСКА, являющийся действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, начал новый сезон неплохо, если брать в расчёт результаты — пять побед в шести матчах. Но по игре к армейцам есть вопросы. Клуб спасся во встрече с «Зенитом» на последних секундах, а также проиграл «Парме». УНИКС выглядит как чётко отлаженный механизм, который смёл с своего пути всех соперников. Удастся ли ЦСКА нанести первое поражение в сезоне казанцам?

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 13-й тур

Интрига: беспроигрышная серия «Ростова» продлится?

«Ростов» не уступает уже в семи турах РПЛ подряд. В субботу команда Джонатана Альбы примет дома «Динамо». Махачкалинцы традиционно слабо играют в гостях, набирая очки преимущественно на своём поле. Поэтому «Ростов» — фаворит встречи. У них есть отличные шансы продлить удачную серию в лиге.

⚽️ 16:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария», Бундеслига, 8-й тур

Интрига: «Бавария» одержит очередную победу?

«Бавария» одержала победы во всех матчах сезона. Мюнхенцы прекрасны в последние два месяца! В следующем матче команда Венсана Компани сыграет в гостях с «Боруссией». Клуб из Мёнхенгладбаха занимает последнее, 18-е место в таблице Бундеслиги. Должно произойти огромное чудо, чтобы «Боруссия» отняла очки у «Баварии». Ждём сенсацию?

Англичанин разрывает в нынешнем сезоне: Гарри Кейн обошёл Дидье Дрогба и вышел на 17-е место по голам в истории Лиги чемпионов

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: одержит ли казанский клуб девятую победу подряд?

Проблемы «Ак Барса» из начала сезона фактически забыты: перестановки в штабе помогли казанскому клубу выйти на серию из восьми побед, где команда выглядит очень уверенно со всех точек зрения. «Адмирал» в этом сезоне волей календаря провёл лишь 14 матчей, и команда Леонида Тамбиева в теории может быть свежее оппонента. Однако на выезде «моряки» традиционно смотрятся куда слабее, чем во Владивостоке.

⚽️ 18:00: «Брест» — «ПСЖ», Лига 1, 9-й тур

Интрига: оступится ли «ПСЖ» снова?

«ПСЖ» дважды сыграл вничью в последних двух турах. Парижане занимают второе место в таблице, уступая на одно очко «Марселю». Но команда Луиса Энрике, естественно, остаётся огромным фаворитом сезона. В следующем туре «ПСЖ» встретится в гостях с «Брестом». Команда Эрика Руа уже не так крута, как год назад. Поэтому парижане обязаны набирать три очка.

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Крылья Советов», РПЛ, 13-й тур

Интрига: ЦСКА исправится за поражение от «Локо»?

ЦСКА в 12-м туре разгромно уступил «Локомотиву» (0:3) и потерял лидерство. Но впереди ещё много матчей, поэтому вернуться на первое место можно спокойно. В следующем туре команда Фабио Челестини примет дома «Крылья Советов». Самарцы здорово начали сезон, однако затем подсели по результатам. Поэтому у ЦСКА есть отличные шансы на победу.

Важный матч для легенды ЦСКА: ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Интер», Серия А, 8-й тур

Интрига: битва двух последних чемпионов Италии

«Наполи» и «Интер» — последние чемпионы Италии. В новом сезоне команды снова бьются за титул. Команды набрали по 15 очков после семи туров и делят второе место. Но по итогам следующей очной встречи кто-то сможет вырваться вперёд. Интересно, что последние три игры команд завершились со счётом 1:1. Сломается ли сложившаяся тенденция?

🏐 19:00: «Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва, женская Суперлига, 4-й тур

Интрига: матч двух лидеров

Обе команды в 3-м туре сенсационно проиграли свои встречи. «Локомотив» на выезде уступил красноярскому «Енисею», а динамовки допустили осечку в домашнем матче с «Тулицей». Оба коллектива хоть и оставили за собой место в тройке лидеров, но нужные им очки растеряли, позволив «Динамо-Ак Барс» единолично выйти вперёд. И теперь в очной встрече команды будут решать, кто оставит за собой вторую строчку. Победа даст преимущество и ещё больше укрепит позицию в турнирной таблице, а проигрыш может и вовсе стоить места в топ-3. Тем более что следом идёт плотная группа соперников, которые хотят скинуть лидеров с вершины. У кого получится удержаться в тройке?

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 9-й тур

Интрига: «МЮ» одержит третью победу подряд?

«Манчестер Юнайтед» оживает? По крайней мере, в последних двух матчах АПЛ команда одержала две победы. Манкунианцы поднялись на девятое место и теперь отстают от зоны Лиги чемпионов всего на два очка. Впереди — домашний матч с «Брайтоном». В последних двух встречах «чайки» обыгрывали «МЮ». Однако теперь у команды Рубена Аморима есть двойная мотивация: не только прервать серию, но и продолжить подъём по таблице.

🏒 19:30: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют две команды в перестройке?

У «Филадельфии» большие проблемы с заброшенными шайбами: всего лишь 19 за семь игр. После прихода Рика Токкета его команда больше похожа на «Аризону» того же Токкета, игры которой редко были результативными. А вот «Айлендерс» травма Максима Шабанова не помешала провести яркий матч с «Детройтом» и отметиться сразу семью шайбами. Найдут ли Мичков и компания путь к воротам? Может, на план выйдут боевитые ролевики?

⚽️ 🎦 20:00: «Монако» — «Тулуза», Лига 1, 9-й тур

Интрига: команда Головина прервёт серию без побед?

«Монако» после неплохого старта сезона набрал всего три очка в последних четырёх турах. Монегаски опустились на седьмое место в таблице. В 9-м туре команда Себастьена Поконьоли сыграет с соседом — «Тулузой». «Монако» опережает соперника по предстоящей игре всего на одно очко. Так что в случае победы можно не только подняться в таблице, но и оторваться от конкурента. А вот поражение опустит «Монако» ещё сильнее.

⚽️ 22:00: «Брентфорд» — «Ливерпуль», АПЛ, 9-й тур

Интрига: «Ливерпуль» выиграет впервые за четыре тура АПЛ?

«Ливерпуль» уступил в последних трёх встречах АПЛ. Но в середине недели команда Арне Слота разгромила «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов. Теперь нужно развить успех во встрече с «Брентфордом». Лондонцы — не самый простой соперник, однако уровень состава «Ливерпуля» позволяет обыграть любую команду. Гораздо важнее, придумает ли Слот победный план.

Лидер команды психанул? Фото Мохамед Салах удалил упоминания «Ливерпуля» из всех аккаунтов после Лиги чемпионов

👊 22:00*: Александр Волков — Жаилтон Алмейда, UFC 321

Интрига: Волков бьётся за право на титульник

Александр Волков выступает в главном промоушене планеты настолько давно, что успел увидеть там фактически всё. Единственное, что он не пробовал — титульный бой, который всё время уплывает из рук. Теперь у Александра есть ещё один шанс выбить поединок за пояс: надо победить бразильского грэпплера Жаилтона Алмейду. Задача, конечно, со звёздочкой, ведь Алмейда невероятно опасен в партере. Что придумает Волков, чтобы победить?

👊 22:30*: Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста, UFC 321

Интрига: брат Хабиба возвращается после поражения

Умар Нурмагомедов залечил травму и возвращается после первого поражения в карьере, когда он в титульном бою уступил Мерабу Двалишвили. Теперь Умару нужен новый титульный шанс, для чего нужно победить Марио Баутисту: этот парень очень хорош и может похвастаться серией из восьми побед. Перед турниром Нурмагомедов поговорил с Даной Уайтом: тот пообещал дать титульник, если Умар одержит эффектную победу. Теперь россиянин будет вдвойне мотивирован устроить зрелище высочайшего уровня.

🏆👊 23:30*: Том Аспиналл — Сириль Ган, UFC 321

Интрига: долгожданный бой за титул в тяжёлом весе

Мы несколько лет не видели титульных боёв в тяжёлом весе UFC. Спасибо за это нужно сказать Джону Джонсу, который долго тормозил дивизион, после чего неожиданно оставил чемпионский пояс. Вакантный титул без поединка достался Тому Аспиналлу, и теперь его ждёт первая защита. Оппонентом будет Сириль Ган: французский талант, который дважды дрался за пояс и в обоих случаях без шансов проиграл. Аспиналл считается фаворитом, но Ган точно не станет для него подарком и устроит красивый бой.