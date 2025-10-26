Новый теневой лидер атаки «Реала». И это без голевых действий

Мастантуоно пришёл в клуб только летом, но играет постоянно. Какой он?

Когда «Реал» подписывает юное дарование, ты думаешь что-то из серии: это на вырост. Ему надо дать время, потом – ещё годик на обкатку в основном составе. Переход Франко Мастантуоно, на первый взгляд, копия кейса Эндрика: молодой король южноамериканского чемпионата, но не европейского — надо плавно подводить к составу.

На деле — совсем не так. Франко Мастантуоно не вышел на поле лишь в одном матче сезона. И он очень хорош.

Обостряет и транслирует идеи Алонсо

Франко приехал в «Реал» прямо в свой день рождения: 14 августа состоялась презентация. Уже спустя пять дней — первое появление на поле. Начав чуть робко, быстро нащупал себя в этой команде: смещался поглубже и затевал комбинации, спокойно перепасовывался, ситуативно перебегал с правого на левый фланг. Вроде и дебютирует, однако вот показал Карвахалю, куда бежать. Подал стандарт. За 22 минуты на поле лишь раз ошибся, когда на своей же половине отдал неточно на того же Карвахаля. «Мастантуоно продемонстрировал хорошую игру», — подытожил Хаби Алонсо после матча.

Франко Мастантуоно в ответ на вопрос об описании себя «Я атакующий левоногий игрок. Но не люблю себя описывать — пусть это сделают другие».



Тогда же, на презентации 14 августа, Мастантуоно подчеркнул, что особое влияние на переход оказал разговор с тренером: «Для меня очень важно, что он проявил доверие ко мне». На следующий матч с «Овьедо» вышел уже в стартовом составе. «Мастантуоно провёл отличную игру. Он наше настоящее и будущее. Мне нравится его энергия», — вновь похвала от Хаби после встречи.

Аргентинец появился ровно тогда, когда появились вопросы к Родриго: слухи об уходе, понурый вид со скамейки на телекартинке. И ровно тогда, когда в клуб пришёл новый тренер с новыми идеями. Мастантуоно стал именно тем, на кого Алонсо смог положиться, и тем, через кого легко транслировать мысль. Прессинг, контрпрессинг, гибкость, работа.

Франко Мастантуоно Фото: Denis Doyle/Getty Images

Во-первых, Мастантуоно выигрывает много единоборств: во встрече с «Эспаньолом», например, оказался лучшим в команде. Во-вторых, один из лучших в топ-5 лигах на своей позиции по отборам: 2,27 в среднем за матч. В-третьих, вариативный и универсальный, подыгрывает и много пасует — 96-й перцентиль в топ-5 лигах на своей позиции.

Не Месси

«Для меня Месси лучший в мире. Я аргентинец, Лео многое сделал для нашей страны. Невероятная карьера», — говорил Мастантуоно о своём кумире на презентации в качестве игрока «Реала».

Франко подражает Лео: 30-й номер, тату в честь победы в Катаре, схожая позиция. Даже по соцсетям гуляет видеоролик, где он в 11 лет сходит с ума, когда в FIFA поймал Лео в паке. Подобрал 10-й номер в сборной на один матч, пока Месси не было. Любой вопрос про лучшего игрока — ответ: «Месси».

Франко Мастантуоно о выступлении за сборную под 10-м номером «Сыграть под номером Месси и Марадоны — уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают».



Однако в «Реале» Алонсо он, конечно, не такой, а на подхвате. Да, старается больше быть с мячом. Может исполнить стандарт, крутит щёчкой. Видит поле и обладает техникой. Во второй встрече с «Мальоркой», например, сделал себе момент из ничего: подобрал тяжёлый прострел в штрафной на опережение, так ещё и обработал, обвёл, пробил. Очень резок и непредсказуем внутри штрафной.

Мастантуоно не обладает таким бешеным талантом, но более сбалансирован: физически крепче и выше, отрабатывает сзади. Тот, кто как бы намекает: зачем вам Родриго? Теневой лидер атаки. Великолепно обострит на того, кто забьёт.

Франко Мастантуоно с Хаби Алонсо Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

А у самого с реализацией проблемы: лишь в конце сентября оформил первое и пока единственное результативное действие. Конечно, это вызвано ещё и атакующим креном на левый фланг: пока Франко хорошо подыгрывает, всей команде проще атаковать через Винисиуса или Мбаппе. Собственные редкие моменты — упущенные. Самый яркий хайлайт был в игре с «Марселем», когда сквозь четверых прошёл и лишь перед голкипером просто не успел ударить.

Неурядицы по части голевых действий компенсирует старательностью и качествами плеймейкера. В матче с «Вильярреалом» — лучший по xThreat (вероятность гола после действия в ходе атаки), с «Эспаньолом» — по успешным обводкам, обогнал даже Винисиуса.

Франко Мастантуоно футболист «Реала» «Я обещаю, что отдам жизнь за эту футболку на поле».



Вне поля — постоянно мелькает рядом с Ямалем

Молодой талант большого испанского клуба, правый фланг атаки, подражание Месси, стабильная игра с ходу. Таких в мировом футболе двое — Франко Мастантуоно и Ламин Ямаль. Неудивительно, что пресса постоянно их сопоставляет. Тем более недавно аргентинец номинировался на Golden Boy — авторитетнейшую награду лучшему молодому таланту от Tuttosport.

Ламин Ямаль Фото: David Ramos/Getty Images

Дошло до абсурда — вбросов о личной жизни. В конце августа Ямаль начал встречаться с аргентинской исполнительницей Ники Николь, а уже спустя две недели испанская пресса вбросила новость, что они расстались. И якобы Франко «увёл» даму у Ламина. Спустя месяц совершенно очевидно новости оказались фейком: на неделе Николь забирала Ямаля с тренировки на машине. Да и Франко, вообще-то, находится в длительных отношениях с другой девушкой.

Когда Ямаль занял второе место в списке на «Золотой мяч», Мастантуоно не остался в стороне: «Я поздравляю Ламина с результатом голосования. Считаю, что он отличный игрок». При этом добавил, что на сравнения с игроком «Барсы» смотрит спокойно.

Франко Мастантуоно о сравнениях с Ламином Ямалем «Честно говоря, меня это не беспокоит. Я стараюсь ни с кем себя не сравнивать, а сосредоточиться на своей работе и на том, чтобы всё было хорошо у меня и моей команды».



Ламин Ямаль кажется более безбашенным по части обводок — смело летит на троих. «Барселона» полагается на него и ждёт решений. Зато Франко — более разноплановый и универсальный, больше полагается на пас. Что получится из него со временем, пока остаётся загадкой, но первые очертания уже видны: большой талант.