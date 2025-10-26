Главные проблемы «Реала» и «Барсы» перед «класико». Кого из звёзд Алонсо посадит на лавку?

Перед Фликом стоит ещё больше вопросов. И всё далеко не так очевидно.

«Реал» подходит к «класико» с новым тренером, а «Барселона» — без тренера! Раньше Хаби Алонсо в «класико» играл, а теперь впервые примет в нём участие в качестве коуча. Что касается Ханс-Дитера Флика, он расплескал так много эмоций в игре с «Жироной», что схватил красную карточку. А вместе с ней — и дисквалификацию на матч, который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу».

Впрочем, эмоциональность Флика в игре с «Жироной» вполне объяснима. Матч для «Барселоны» оказался значительно более сложным, чем можно было подумать. «Жирона» выдала лучший перформанс в этом сезоне: отлично давила на слабые места «Барсы», создала много моментов и была буквально в паре минут от ничьей.

Однако Флик нашёл решение, которое принесло победу: он выпустил в центр нападения Рональда Араухо — по примеру того, как когда-то Пеп Гвардиола бросал в атаку Жерара Пике. Араухо забил, «Монжуик» взорвался в экстазе. А Флик, который к тому моменту уже был удалён, в порыве страсти показал жест, мгновенно завирусившийся в соцсетях.

Арбитр удаляет Флика Фото: Alex Caparros/Getty Images

Немца это, безусловно, не красит. Он сам после встречи сказал, что не рад, что внуки видят его эмоциональные, гневные выпады. Но, ещё раз, по-человечески Ханс-Дитера можно понять: «Барса», лишённая сразу нескольких лидеров атаки, на зубах вытащила тяжеленную игру.

Однако вернёмся к «класико». Флика не будет, и с лидерами атаки дела тоже обстоят не лучшим образом. Ламин Ямаль на месте, Маркус Рашфорд, который отлично выглядит после ужасов в «Ман Юнайтед», — тоже. Вернулся Фермин Лопес и в Лиге чемпионов разразился хет-триком в ворота «Олимпиакоса».

Но при этом Роберт Левандовски не сыграет. Рафинью усиленно готовили к «класико», была информация, что он сможет выйти во втором тайме. Однако, по последним данным, бразилец вновь почувствовал дискомфорт и участия в матче не примет. Дани Ольмо не будет. Гави давно нет и не будет ещё долго. До кучи ещё и Френки де Йонг подхватил гастроэнтерит. Но, правда, к «класико» нидерландец должен быть готов.

Как Флику наполнять линию нападения и середину поля? Начнём с середины. Место в старте Педри и де Йонга незыблемо. А кто третий? Вариантов два: либо Марк Касадо, либо Фермин. Они очень разные. Фермин — игрок прорыва. Настоящий вихрь, который никогда не останавливается, даёт бешеную динамику и всё время готов угрожать воротам.

Касадо — совсем другой. Это якорь. Или, скорее, буй, который не поднимается выше определённой зоны. Касадо, безусловно, тоже подвижен. Однако играет значительно ниже Фермина. Марк гораздо менее полезен в атаке. Но зато он лучше в отборе, даёт большой оборонительный объём.

Очень интересно, какой вариант выберет Флик: более осторожный с Касадо или, наоборот, более нацеленный на созидание с Фермином?

Фермин Лопес и Марк Касадо Фото: Getty Images

Ещё один вопрос — линия атаки. Ямаль — точно да. Рашфорд — точно да. А кто ещё? Во встречах с «Жироной» и «Олимпиакосом» Флик выпускал в старте воспитанников «Ла Масии» — Тони Фернандеса и Дро Фернандеса. Тони отыграл тайм против «Жироны». А Дро отдал голевую в Лиге чемпионов и был заменён на 59-й минуте. В теории кто-то из них может выйти в старте и в «класико».

Однако есть очень важное «но». В заявке на матч с «Олимпиакосом» был Ферран Торрес. Он получил травму в составе сборной Испании, пропустил встречу с «Жироной». А вот к ЛЧ уже был доступен. На поле он не вышел, но в испанских медиа пишут, что к «класико» Ферран должен быть готов. Сколько он сможет сыграть — вопрос. В каком он состоянии, тоже не очень понятно.

Если Ферран готов будет выйти в старте, скорее всего, Флик его поставит. Всё-таки мы говорим о «класико». Бросать в такую игру совсем юных Фернандесов — очень большой риск. Ферран — опытный мастер, он не раз играл в больших матчах. Даже если он не будет в идеальных кондициях, вероятно, Флик ему доверится. Ибо других альтернатив, помимо начинающих Дро и Тони, просто нет.

Тут же вырисовывается ещё один вопрос: где выйдет Маркус Рашфорд? До эпидемии травм он чаще появлялся слева. Против «Севильи», когда Маркус забил дебютный гол в Ла Лиге, он вышел справа. Второй тайм с «Жироной» (до выхода Араухо) и матч с «Олимпиакосом» Рашфорд провёл на позиции центрфорварда.

В «класико» правый фланг займёт Ямаль, это не обсуждается. А где будет Рашфорд? Представим, что в старте выйдет Ферран. Он может сыграть и в центре нападения, и слева. То же самое касается и Рашфорда. Во встречах с «Валенсией», «Овьедо» и «ПСЖ», когда в старте не было Левандовского, а Ферран и Рашфорд выходили вместе, Ферран играл центрального нападающего, а Маркус — левого. Вероятнее всего, такая конфигурация будет и в «класико».

С другой стороны, как центральный нападающий Рашфорд проявил себя очень неплохо. «Олимпиакосу», к примеру, забил два мяча. Да и с «Жироной» у него было несколько моментов. Так что можно оставить небольшую вероятность, что центрфорвардом против «Реала» выйдет Маркус, а Феррана отправят на фланг. Хотя, ещё раз, вариант с Рашфордом слева и Ферраном в центре выглядит более явным, понятным и проверенным.

Что же касается «Реала», то здесь главная дилемма рисуется вокруг персоны Джуда Беллингема. Англичанин наконец полноценно вернулся после травмы, вышел в старте против «Атлетико» и «Хетафе», отыграл 90 минут с «Ювентусом» и забил победный мяч. Однако при этом никуда не делся Арда Гюлер. Турок — пожалуй, главное открытие в «Реале» при Хаби Алонсо. Новый тренер, в отличие от Карло Анчелотти, использует Гюлера не справа, а в середине поля. И там талант Арды раскрывается максимально ярко.

В 12 матчах Гюлер набрал 3+5 по системе «гол+пас». Он главный дирижёр мадридской атаки, отлично регулирует темп игры, находит свободные зоны и кормит мячами партнёров. В частности, у Гюлера отличная футбольная «химия» с Килианом Мбаппе. В уже упомянутом матче с «Хетафе» именно Арда, выйдя на замену, нашёл передачей Мбаппе, и тот забил победный мяч. Перед этим, правда, чудо-перформанс выдал защитник «Хетафе» Аллан Ньом — удалился спустя 37 секунд после выхода со скамейки. Но вклада Гюлера в победу «Реала» это никак не уменьшает.

Арда Гюлер Фото: Angel Martinez/Getty Images

Джуд, к слову, в матче с «Хетафе» проявил себя не лучшим образом. Понятно, что это очень колючий соперник. Любой команде Ла Лиги тяжело действовать против «Хетафе», особенно на их поле. Но факт остаётся фактом: Беллингем отыграл 86 минут и был не слишком хорош, а Гюлер вышел на замену и на пару с Мбаппе (и Ньомом) сделал результат.

Беллингем ищет себя в новой команде Алонсо. Из-за проблем со здоровьем он пропустил старт сезона. А «Реал» в это время как раз постепенно выстраивался. Конечно, этот процесс ещё не завершён. Алонсо продолжает искать, пробовать и экспериментировать. Однако место Гюлера в старте на данный момент сомнению не подлежит. А где лучше использовать Джуда, Хаби как будто пока не определился.

Резонный вопрос — почему бы не использовать их вместе? Алонсо такое пробовал и на клубном чемпионате мира, и уже в новом сезоне — в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Против «Ювентуса» Арда и Джуд вышли в центре, а под ними расположился Орельен Тчуамени. Они неплохо взаимодействовали, но были проблемы при обороне. Моментов «Юве» создал достаточно много.

Если против такого центра поля моменты были у «Юве», то «Барса» даже с неполной линией нападения создаст как минимум не меньше. Так что, вероятно, выпускать с первых минут Беллингема, Гюлера и только одного полузащитника оборонительного плана — Тчуамени или Эдуарду Камавинга — Алонсо не рискнёт. Это слишком открытый вариант.

Во встрече с «Атлетико» Хаби пробовал и по-другому: Беллингем вышел в центре вместе с Тчуамени и Феде Вальверде, а Гюлер отправился направо. Арда регулярно заходил в середину, но номинально всё же располагался правее. Уже в первом тайме турок оформил 1+1. Однако есть нюанс: закончилось всё для «Реала» очень плачевно — 2:5!

Да, во многом команде Алонсо не повезло. Могли уйти на перерыв, ведя 2:1, но пропустили второй прямо перед свистком. Как раз в перерыве лишились из-за травмы главного центрального защитника — Эдера Милитао. Для Беллингема это был первый за долгое время выход в старте. И сразу — против такого большого и заряженного соперника, да ещё на его поле. Плюс суперштрафной положил Хулиан Альварес. Уже не первый. Однако всё же нельзя сказать, что аргентинец так забивает в каждом матче.

Впрочем, нефарт нефартом, а «Реал» сам по себе сыграл плохо. В частности, и Джуд выглядел слабо, и Гюлер на правом фланге оказался заперт. Несмотря на достаточно свободную роль, ему всё равно было тесно. Этот сезон показывает: лучше всего Арда чувствует себя в середине. Так что вариант совместить в старте Джуда и Гюлера, который Алонсо попробовал в дерби, не сработал.

Джуд Беллингем Фото: Denis Doyle/Getty Images

В преддверии «класико» перед тренером «Реала» встаёт вопрос: или — или. Или Беллингем, или Гюлер. Если учитывать всё вышесказанное, сложно представить, что в старте выйдут оба. Ещё сложнее представить, что оба выйдут в старте и займут два места из трёх в середине поля. Вероятно, Алонсо придётся выбирать.

Прямо сейчас Гюлер выглядит круче. Он в отличной форме, чётко усвоил требования Алонсо и великолепно раскрывается на новой позиции. С другой стороны, у Беллингема гораздо больше опыта больших матчей. Одних только «класико» Джуд сыграл семь штук! А ещё — финал Лиги чемпионов, решающие встречи чемпионата Европы в составе сборной. Порой в больших матчах опыт играет более важную роль, чем талант или даже актуальная форма.

Впрочем, откуда взяться опыту больших встреч, если в них не играть? На сегодняшний день Гюлер полностью заслужил выйти в «класико» с первых минут. Логичнее всего было бы увидеть его в середине поля. Но, как уже было сказано, Алонсо — ищущий тренер. Не исключено, что в «класико» он попробует всех удивить. И мы увидим то, чего не видели раньше.