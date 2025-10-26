Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
18:00 Мск
Реал Мадрид — Барселона, Ла Лига, 26 октября 2025: интриги класико, кто сыграет, составы, мнение — Беллингем или Гюлер, Рашфорд

Главные проблемы «Реала» и «Барсы» перед «класико». Кого из звёзд Алонсо посадит на лавку?
Дмитрий Бажанов
Хаби Алонсо и Ханс-Дитер Флик
Аудио-версия:
Перед Фликом стоит ещё больше вопросов. И всё далеко не так очевидно.

«Реал» подходит к «класико» с новым тренером, а «Барселона» — без тренера! Раньше Хаби Алонсо в «класико» играл, а теперь впервые примет в нём участие в качестве коуча. Что касается Ханс-Дитера Флика, он расплескал так много эмоций в игре с «Жироной», что схватил красную карточку. А вместе с ней — и дисквалификацию на матч, который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, эмоциональность Флика в игре с «Жироной» вполне объяснима. Матч для «Барселоны» оказался значительно более сложным, чем можно было подумать. «Жирона» выдала лучший перформанс в этом сезоне: отлично давила на слабые места «Барсы», создала много моментов и была буквально в паре минут от ничьей.

Однако Флик нашёл решение, которое принесло победу: он выпустил в центр нападения Рональда Араухо — по примеру того, как когда-то Пеп Гвардиола бросал в атаку Жерара Пике. Араухо забил, «Монжуик» взорвался в экстазе. А Флик, который к тому моменту уже был удалён, в порыве страсти показал жест, мгновенно завирусившийся в соцсетях.

Арбитр удаляет Флика

Арбитр удаляет Флика

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Немца это, безусловно, не красит. Он сам после встречи сказал, что не рад, что внуки видят его эмоциональные, гневные выпады. Но, ещё раз, по-человечески Ханс-Дитера можно понять: «Барса», лишённая сразу нескольких лидеров атаки, на зубах вытащила тяжеленную игру.

Однако вернёмся к «класико». Флика не будет, и с лидерами атаки дела тоже обстоят не лучшим образом. Ламин Ямаль на месте, Маркус Рашфорд, который отлично выглядит после ужасов в «Ман Юнайтед», — тоже. Вернулся Фермин Лопес и в Лиге чемпионов разразился хет-триком в ворота «Олимпиакоса».

Не пожалели греков:
«Барса» ярко размялась перед «класико». Забила шесть, но многое решило удаление. Видео
«Барса» ярко размялась перед «класико». Забила шесть, но многое решило удаление. Видео

Но при этом Роберт Левандовски не сыграет. Рафинью усиленно готовили к «класико», была информация, что он сможет выйти во втором тайме. Однако, по последним данным, бразилец вновь почувствовал дискомфорт и участия в матче не примет. Дани Ольмо не будет. Гави давно нет и не будет ещё долго. До кучи ещё и Френки де Йонг подхватил гастроэнтерит. Но, правда, к «класико» нидерландец должен быть готов.

Как Флику наполнять линию нападения и середину поля? Начнём с середины. Место в старте Педри и де Йонга незыблемо. А кто третий? Вариантов два: либо Марк Касадо, либо Фермин. Они очень разные. Фермин — игрок прорыва. Настоящий вихрь, который никогда не останавливается, даёт бешеную динамику и всё время готов угрожать воротам.

Касадо — совсем другой. Это якорь. Или, скорее, буй, который не поднимается выше определённой зоны. Касадо, безусловно, тоже подвижен. Однако играет значительно ниже Фермина. Марк гораздо менее полезен в атаке. Но зато он лучше в отборе, даёт большой оборонительный объём.

Очень интересно, какой вариант выберет Флик: более осторожный с Касадо или, наоборот, более нацеленный на созидание с Фермином?

Фермин Лопес и Марк Касадо

Фермин Лопес и Марк Касадо

Фото: Getty Images

Ещё один вопрос — линия атаки. Ямаль — точно да. Рашфорд — точно да. А кто ещё? Во встречах с «Жироной» и «Олимпиакосом» Флик выпускал в старте воспитанников «Ла Масии» — Тони Фернандеса и Дро Фернандеса. Тони отыграл тайм против «Жироны». А Дро отдал голевую в Лиге чемпионов и был заменён на 59-й минуте. В теории кто-то из них может выйти в старте и в «класико».

Однако есть очень важное «но». В заявке на матч с «Олимпиакосом» был Ферран Торрес. Он получил травму в составе сборной Испании, пропустил встречу с «Жироной». А вот к ЛЧ уже был доступен. На поле он не вышел, но в испанских медиа пишут, что к «класико» Ферран должен быть готов. Сколько он сможет сыграть — вопрос. В каком он состоянии, тоже не очень понятно.

Если Ферран готов будет выйти в старте, скорее всего, Флик его поставит. Всё-таки мы говорим о «класико». Бросать в такую игру совсем юных Фернандесов — очень большой риск. Ферран — опытный мастер, он не раз играл в больших матчах. Даже если он не будет в идеальных кондициях, вероятно, Флик ему доверится. Ибо других альтернатив, помимо начинающих Дро и Тони, просто нет.

Главный вопрос в контексте обороны:
Фаза игры, которая определит встречу «Реала» и «Барселоны»
Фаза игры, которая определит встречу «Реала» и «Барселоны»

Тут же вырисовывается ещё один вопрос: где выйдет Маркус Рашфорд? До эпидемии травм он чаще появлялся слева. Против «Севильи», когда Маркус забил дебютный гол в Ла Лиге, он вышел справа. Второй тайм с «Жироной» (до выхода Араухо) и матч с «Олимпиакосом» Рашфорд провёл на позиции центрфорварда.

В «класико» правый фланг займёт Ямаль, это не обсуждается. А где будет Рашфорд? Представим, что в старте выйдет Ферран. Он может сыграть и в центре нападения, и слева. То же самое касается и Рашфорда. Во встречах с «Валенсией», «Овьедо» и «ПСЖ», когда в старте не было Левандовского, а Ферран и Рашфорд выходили вместе, Ферран играл центрального нападающего, а Маркус — левого. Вероятнее всего, такая конфигурация будет и в «класико».

С другой стороны, как центральный нападающий Рашфорд проявил себя очень неплохо. «Олимпиакосу», к примеру, забил два мяча. Да и с «Жироной» у него было несколько моментов. Так что можно оставить небольшую вероятность, что центрфорвардом против «Реала» выйдет Маркус, а Феррана отправят на фланг. Хотя, ещё раз, вариант с Рашфордом слева и Ферраном в центре выглядит более явным, понятным и проверенным.

Что же касается «Реала», то здесь главная дилемма рисуется вокруг персоны Джуда Беллингема. Англичанин наконец полноценно вернулся после травмы, вышел в старте против «Атлетико» и «Хетафе», отыграл 90 минут с «Ювентусом» и забил победный мяч. Однако при этом никуда не делся Арда Гюлер. Турок — пожалуй, главное открытие в «Реале» при Хаби Алонсо. Новый тренер, в отличие от Карло Анчелотти, использует Гюлера не справа, а в середине поля. И там талант Арды раскрывается максимально ярко.

В 12 матчах Гюлер набрал 3+5 по системе «гол+пас». Он главный дирижёр мадридской атаки, отлично регулирует темп игры, находит свободные зоны и кормит мячами партнёров. В частности, у Гюлера отличная футбольная «химия» с Килианом Мбаппе. В уже упомянутом матче с «Хетафе» именно Арда, выйдя на замену, нашёл передачей Мбаппе, и тот забил победный мяч. Перед этим, правда, чудо-перформанс выдал защитник «Хетафе» Аллан Ньом — удалился спустя 37 секунд после выхода со скамейки. Но вклада Гюлера в победу «Реала» это никак не уменьшает.

Арда Гюлер

Арда Гюлер

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Джуд, к слову, в матче с «Хетафе» проявил себя не лучшим образом. Понятно, что это очень колючий соперник. Любой команде Ла Лиги тяжело действовать против «Хетафе», особенно на их поле. Но факт остаётся фактом: Беллингем отыграл 86 минут и был не слишком хорош, а Гюлер вышел на замену и на пару с Мбаппе (и Ньомом) сделал результат.

Беллингем ищет себя в новой команде Алонсо. Из-за проблем со здоровьем он пропустил старт сезона. А «Реал» в это время как раз постепенно выстраивался. Конечно, этот процесс ещё не завершён. Алонсо продолжает искать, пробовать и экспериментировать. Однако место Гюлера в старте на данный момент сомнению не подлежит. А где лучше использовать Джуда, Хаби как будто пока не определился.

Резонный вопрос — почему бы не использовать их вместе? Алонсо такое пробовал и на клубном чемпионате мира, и уже в новом сезоне — в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Против «Ювентуса» Арда и Джуд вышли в центре, а под ними расположился Орельен Тчуамени. Они неплохо взаимодействовали, но были проблемы при обороне. Моментов «Юве» создал достаточно много.

Если против такого центра поля моменты были у «Юве», то «Барса» даже с неполной линией нападения создаст как минимум не меньше. Так что, вероятно, выпускать с первых минут Беллингема, Гюлера и только одного полузащитника оборонительного плана — Тчуамени или Эдуарду Камавинга — Алонсо не рискнёт. Это слишком открытый вариант.

Как мадридцы рубились в матче тура ЛЧ:
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео

Во встрече с «Атлетико» Хаби пробовал и по-другому: Беллингем вышел в центре вместе с Тчуамени и Феде Вальверде, а Гюлер отправился направо. Арда регулярно заходил в середину, но номинально всё же располагался правее. Уже в первом тайме турок оформил 1+1. Однако есть нюанс: закончилось всё для «Реала» очень плачевно — 2:5!

Да, во многом команде Алонсо не повезло. Могли уйти на перерыв, ведя 2:1, но пропустили второй прямо перед свистком. Как раз в перерыве лишились из-за травмы главного центрального защитника — Эдера Милитао. Для Беллингема это был первый за долгое время выход в старте. И сразу — против такого большого и заряженного соперника, да ещё на его поле. Плюс суперштрафной положил Хулиан Альварес. Уже не первый. Однако всё же нельзя сказать, что аргентинец так забивает в каждом матче.

Впрочем, нефарт нефартом, а «Реал» сам по себе сыграл плохо. В частности, и Джуд выглядел слабо, и Гюлер на правом фланге оказался заперт. Несмотря на достаточно свободную роль, ему всё равно было тесно. Этот сезон показывает: лучше всего Арда чувствует себя в середине. Так что вариант совместить в старте Джуда и Гюлера, который Алонсо попробовал в дерби, не сработал.

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В преддверии «класико» перед тренером «Реала» встаёт вопрос: или — или. Или Беллингем, или Гюлер. Если учитывать всё вышесказанное, сложно представить, что в старте выйдут оба. Ещё сложнее представить, что оба выйдут в старте и займут два места из трёх в середине поля. Вероятно, Алонсо придётся выбирать.

Прямо сейчас Гюлер выглядит круче. Он в отличной форме, чётко усвоил требования Алонсо и великолепно раскрывается на новой позиции. С другой стороны, у Беллингема гораздо больше опыта больших матчей. Одних только «класико» Джуд сыграл семь штук! А ещё — финал Лиги чемпионов, решающие встречи чемпионата Европы в составе сборной. Порой в больших матчах опыт играет более важную роль, чем талант или даже актуальная форма.

Впрочем, откуда взяться опыту больших встреч, если в них не играть? На сегодняшний день Гюлер полностью заслужил выйти в «класико» с первых минут. Логичнее всего было бы увидеть его в середине поля. Но, как уже было сказано, Алонсо — ищущий тренер. Не исключено, что в «класико» он попробует всех удивить. И мы увидим то, чего не видели раньше.

А как сам Алонсо играл против «Барсы»?
У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой». Хотя в «Реале» он застал «золотую эру «класико»
У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой». Хотя в «Реале» он застал «золотую эру «класико»
