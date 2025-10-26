Знаете, с чего началась неприязнь Карпина и «Зенита»? Он лишил клуб еврокубка 25 лет назад

У Валерия Карпина и «Зенита» трудные отношения. В последние годы мы привыкли к публичным подколам нынешнего тренера «Динамо», направленным в сторону петербуржцев. Ключевые темы: трансферы, большой бюджет и маленькое число игроков с российским паспортом. Это было ещё во времена работы Карпина в «Спартаке». При этом несколько лет назад Валерий признавался, что готов работать в «Зените» в случае предложения. Но его, видимо, не последовало.
Однако нынешние слова Карпина — только следствие. Взаимная нелюбовь началась давно. 25 лет назад. Тогда Карпин, будучи игроком «Сельты», не дал «Зениту» взять первый еврокубок в истории.
Карпин забил два гола «Зениту» в финале. И нарвался на кучу оскорблений
В 2000 году «Зенит» и «Сельта» столкнулись в финале Кубка Интертото. Если вдруг забыли — формально этот турнир помогал в отборе в Кубок УЕФА тем, кто не попал туда по спортивному принципу. Но при этом воспринимался как самостоятельный еврокубок. Ту «Сельту» с Карпиным и Мостовым трофей едва ли мог сильно заинтересовать — ведь команда была на хорошем счету в Испании, шла в районе топ-6, а в 1999-м даже выходила в четвертьфинал Кубка УЕФА, выбив из соревнований «Ювентус».
Валерий Карпин и Александр Мостовой в «Сельте»
Фото: Getty Images
Для «Зенита» в тот период истории всё было наоборот — участие в еврокубке считалось привилегией. В сезоне-1999/2000 петербуржцы пытались проявить себя в Кубке УЕФА, но вылетели от первого же соперника — «Болоньи». Спустя год — попытка прорваться в турнир через Кубок Интертото. И всё действительно складывалось неплохо. По ходу розыгрыша зенитовцы вынесли «Приморье» (Словения), «Татабанью» (Венгрия), а в полуфинале — английский «Брентфорд». В том матче, кстати, дебютировал Андрей Аршавин. До попадания в Кубок УЕФА оставался один шаг — в финале требовалось разобраться с «Сельтой». Причём в двухматчевом противостоянии.
Первая игра прошла в Испании и запомнилась несколькими сюрреалистичными ситуациями: в атаке у «Зенита» вышел опорник Максим Деменко — всё из-за большого количества травм. Но это не помешало гостям забить первыми. В начале встречи они задавили испанцев прессингом, заработали несколько угловых, а после одного из них отличился Алексей Игонин.
«Сельта»: Пинто, Касерес, Серхио (Ногероль, 44), Койра, Джованелла, Карпин, Хуанфран, Густаво Лопес, Дорива (Хесули, 61), Пабло Гонсалес (Мостовой, 62), Маккарти.
«Зенит»: Малафеев, Катульский, Цветков, Лепёхин, Горовой, Игонин (Аршавин, 46), Осипов (Овсепян, 26), Спивак, Угаров, Горшков (Недорезов, 77), Деменко.
Голы: Игонин, 3 (0:1); Карпин, 22 (1:1); Хуанфран, 90 (2:1).
8 августа 2000 года. Виго. Стадион «Балаидос». 12 000 зрителей.
«Сельту» это слабо смутило — они понеслись отыгрываться. На 22-й минуте Валерий Карпин получил мяч в 11 метрах от ворот и пробил Малафеева. Потенциальная ничья полностью устраивала россиян. А на 78-й минуте они и вовсе забрали преимущество — соперник остался в меньшинстве. Однако дальше своё дело сделал партнёр Карпина — Александр Мостовой. Тренер выпустил его на последние полчаса, и на 90-й минуте полузащитник классно исполнил штрафной, позволив забить Хуанфрану.
Карпину явно не нравилось то, что происходило на поле. По ходу встречи он агрессивно поспорил со Спиваком, а уже после заявил журналистам: «Думаю, если бы я по ходу встречи отправился в туалет, Цветков наверняка последовал бы за мной». Всё из-за очень агрессивной игры защитника российской команды. По телевидению та встреча не транслировалась, но слухи о реакции Валерия до Петербурга добрались.
На ответный матч собрался полный «Петровский», который встречал каждое касание Карпина и Мостового агрессивным свистом. Уже после встречи футболисты признавались, что не ожидали такой реакции, но, с другой стороны, её можно было объяснить. Дело и в спартаковском прошлом обоих, и в том, что именно эти два россиянина стали архитекторами истории, которая лишила «Зенит» титула.
«Зенит»: Березовский, Цветков, Катульский, Угаров, Осипов, Игонин (Лепёхин, 89), Овсепян, Недорезов, Спивак (Аршавин, 63), Деменко, Попович (Кобелев, 74).
«Сельта»: Пинто, Веласко, Касерес, Джованелла, Томас (Пабло Гонсалес, 46), Карпин, Мостовой (Хесули, 63), Хуанфран, Дорива, Маккарти, Ногероль.
Голы: Попович, 32 (1:0), Попович, 63 (2:0); Карпин, 83 (2:1); Маккарти, 90+2 (2:2)
22 августа 2000 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 22 000 зрителей.
Ведь во второй игре всё складывалось чуть ли не идеально. К 63-й минуте команда Юрия Морозова вела 2:0. Осталось продержаться совсем немного. И тут включился Карпин.
Андрей Аршавин
Фото: Уткин Игорь/ТАСС
На 83-й минуте он сократил преимущество в счёте классным ударом мимо Березовского. После чего ещё больше завёл трибуны, показав им несколько неприличных жестов. А уже в добавленное время испанцы забили второй: Березовский ошибся, отбив мяч точно на соперника. 2:2 — титул и путёвка в Кубок УЕФА вместе с Карпиным и Мостовым отправились в Испанию. А заодно и лишили соперника огромных премиальных: Валерий Цветков после вспоминал, что за победу игрокам «Зенита» обещали по $ 5 тыс. (хотя обычно сумма не превышала $ 3 тыс.).
Но ведь Карпина не любят не только из-за этого?
Конечно, нет. Ведь все хорошо помнят, куда в 2008 году Валерий вернулся, завершив карьеру игрока. Именно в «Спартак» — и именно в тот период, когда противостояние с «Зенитом» окончательно сформировалось как одно из главных в стране. Карпин работал там сначала генеральным директором, потом — главным тренером. И всегда было жарко — в том числе в матчах с петербуржцами.
В 2010 году «Зенит» приехал на встречу в «Лужники» и впервые в сезоне проиграл после гола Дмитрия Комбарова с пенальти. А Карпин после игры сцепился с Игорем Денисовым — чуть не дошло до драки. Хорошо ещё, что конфликтующих вовремя разняли.
«Мальчик, который ещё ничего не выиграл, ходит, о чём-то рассказывает, бьёт мячом в камеру. Нужно уметь проигрывать, в каком бы клубе ты ни выступал», – сказал разгорячённый Карпин на пресс-конференции. У Денисова была своя версия, однако стороны всё же уладили конфликт через день после случившегося.
Но болельщики «Зенита» заняли конкретную сторону. И сохраняют эти настроения по сей день.