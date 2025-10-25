«С трансферами будет сильно сложнее». Как «Спартак» затронут санкции США против «Лукойла»?

Но всё не так плохо, как у ЦСКА. А вот владельца красно-белые теперь могут сменить.

Новость, казалось бы не имеющая прямого отношения к спорту (и уже тем более к футболу), на самом деле тесно связана с московским «Спартаком».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Также под них попали 28 дочерних предприятий (например, «Лукойл-Пермь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Уралойл»).

Вы наверняка помните: «Лукойл» с 2022 года владеет 100% акций команды. Да, «Спартак» не попал напрямую в санкционный список, как некоторые «дочки». Но ограничения касаются всех организаций, которыми на 50% и более владеет «Лукойл». Разбираемся, как решение минфина США повлияет на будущее клуба.

На сегодняшней игре, правда, происходящее сказаться не должно:

В первую очередь санкции навредят трансферам. Как ситуацию оценивают в клубе

В заявлении министерства так говорят о последствиях санкций. Во-первых, всё имущество «Лукойла» в США заблокировано (и о нём нужно сообщить в OFAC). Также «банятся» все организации, которые на 50 и более процентов находятся в собственности санкционной компании (то есть «Лукойла»).

Гражданам США (и на территории государства) запрещены любые транзакции с «Лукойлом». А самое важное применительно к «Спартаку» – все организации, ведущие сделки с нефтяной корпорацией (или с её «дочками»), рискуют попасть под вторичные американские санкции . «Конечная цель санкций – не наказание, а достижение позитивных изменений в поведении», – отмечается в заявлении минфина США.

По информации «Ведомостей»:

В «Спартаке» видят ситуацию с «Лукойлом» как «неопределённую, со множеством сложных решений в будущем».

Также отмечается, что клуб несколько лет назад прорабатывал сценарий, при котором санкции могут коснуться владельца, поэтому ситуация «контролируема».

«Лукойл Арена» Фото: ФК «Спартак»

Юрист Иван Таратухин (работает в сфере санкционного права) отметил, что «Лукойл» сейчас вряд ли расстанется со «Спартаком»:

«Будущее таких активов, как футбольный клуб, явно будет решаться не в первую очередь, не быстро. Думаю, полностью избавляться от «Спартака» и искать на него нового владельца в «Лукойле» не будут: клуб – ценный актив в плане маркетинга и пиара. Наиболее вероятный сценарий – передача пакета акций «дружественному лицу», при этом по факту «Лукойл» сохранит контроль. Кроме того, не исключено сокращение бюджета «Спартака», если финансовые издержки от санкций будут велики», – цитируют Таратухина «Ведомости».

Источники «Чемпионата», близкие к клубу, оценивают ситуацию сдержанно. И отмечают, что любой клуб, попавший под вторичные ограничения, уже столкнулся или столкнётся с проблемой международных платежей . Принимающие банки проверяют санкционные списки по процедуре комплаенса (система контроля и управления рисками, направленная на соблюдение законодательства, требований регуляторов и внутренних политик компании). И им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах (или если у них есть бизнес в США). Поэтому все клубы в таких ситуациях стараются либо доказать, что конкретно они – не в санкционном списке, либо используют другие варианты платежей. Например, самовыкуп футболиста. Ещё один источник «Чемпионата» так кратко описал возможные проблемы клуба: «С трансферами у «Спартака» всё будет сильно сложнее». Так что болельщикам можно готовиться к росту новостей о сорвавшихся переходах в московский клуб.

Вагит Алекперов Фото: РИА Новости

На практике – две главные возможные проблемы «Спартака» в связи с санкциями можно сформулировать так:

Зарубежные банки могут отменять сделки со «Спартаком» из-за связи с «Лукойлом». Даже ради того, чтобы просто перестраховаться. Вторая сторона – клубы или агенты– будут требовать гарантии, что перевод не заблокируют.

Потенциальной (но менее вероятной и сложной) проблемой для «Спартака» могут стать и выплаты иностранным футболистам или работа с партнёрами/спонсорами (такой прецедент есть у ЦСКА, но об этом – ниже). «Американские банки-корреспонденты просто не проведут такие транзакции. Иностранные контрагенты будут бояться вторичных санкций – то есть ограничений за взаимодействие с подсанкционным лицом», – приводят «Ведомости» слова юриста Глеба Бойко.

Вариант для «Спартака» — новый «владелец». В 2022 году такой трюк провернули в «Динамо»

Чтобы избежать больших проблем, «Лукойлу» теперь необходимо передать мажоритарный пакет (более 50%) акций «Спартака» другому агенту. Тогда клуб выйдет из-под санкций. А «Лукойл» даже после этого сможет вкладывать деньги. По словам собеседников «Чемпионата», в «Лукойле» рассматривают такой вариант решения проблемы.

Именно так сделал ВТБ в феврале 2022 года. Банк попал под американские санкции и вышел из состава акционеров московского «Динамо», передав его всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Валерий Карпин и игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена. Футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития. Банк ВТБ принял решение о плановой передаче пакета ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объёме», – отмечалось в заявлении.

ВТБ при этом остался титульным спонсором «Динамо», так как коммерческие партнёры не влияют на ключевые решения.

История у «Спартака» ещё не так плачевна. У ЦСКА всё гораздо хуже

В феврале 2022 года министерство финансов США включило в санкционный список корпорацию ВЭБ.РФ. Также в лист попал ПФК ЦСКА (как «дочерняя» на тот момент организация). Ключевое различие со «Спартаком» – ЦСКА попал под американские санкции напрямую, клубу не помогла даже последующая смена собственника . В сентябре 2022 года 77,63% акций перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент». «Спартак» же отдельно не присутствует в последнем санкционном списке американского минфина.

«Не хочется искать оправданий. Но да, санкции – это проблема. Мы привыкли жить по средствам, как и в любой семье, бизнесе. Нужно адекватно оценивать свои возможности, иначе можно загнать бизнес и семью в плохую ситуацию. Проблемы есть, но они есть не только у нас», – отмечал в 2024 году генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

ЦСКА запрещены любые банковские переводы, каждый трансфер – история в обход. Команды нет в европейских санкционных списках, однако все боятся вторичных ограничений. Из-за этого произошла, например, странная история с Чидерой Эджуке. ЦСКА погасил долг перед «Херенвеном» за вингера через бывшего игрока москвичей – Виктора Давилу. В январе 2025 года чилиец выплатил € 3,1 млн за Эджуке нидерландскому клубу. Почему именно Давила? Летом 2024-го он совершил самовыкуп контракта за € 7,5 млн (информация Ивана Карпова) и перешёл в мексиканскую «Америку». Виктор к январю 2025-го ещё оставался должен ЦСКА. В итоге получилась взаимовыгодная сделка: москвичи списали долг Давилы, а тот помог экс-клубу снять трансферный бан.

Также потенциальные проблемы могли возникнуть у нового тренера ЦСКА Фабио Челестини. В июне швейцарское издание Blick написало, что специалисту грозит уголовное дело за согласие работать в клубе. «Это имеет далеко идущие последствия для Челестини. Скорее всего, ему будут поступать деньги от ВЭБ – единственного владельца военного футбольного клуба. Это помещает Челестини в санкционный список Швейцарии», – отмечалось в материале.

Однако ЦСКА, напомним, принадлежит не ВЭБ.РФ, а «Баланс Эссет Менеджмент». Вероятно, швейцарцы воспользовались старым реестром. Поэтому Челестини не грозит уголовное преследование. Но попытки давления на иностранцев из-за санкций оказываются. И не каждый согласится на работу в «проблемном» клубе.

Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также ЦСКА испытывает трудности с привлечением спонсоров. Об этом в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» в сентябре 2024 года рассказал заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелёв:

– У ЦСКА есть очень большой объём разнообразных спонсоров, но проблема в чём? Этим летом должны были прийти три дополнительных спонсора, скажем, на сумму, достаточную и для трансферов, в том числе. Все трое отказались работать с ЦСКА из-за того, что ЦСКА в SDN-листе (список, в который включены лица, организации и страны, на которые наложены различные санкции. – Прим. «Чемпионата»), что это как-то может повлиять на бизнес этого российского спонсора за рубежом.

Что важно исключить «Спартаку». У клуба есть какой-то дедлайн?

Даже если «Лукойл» юридически передаст клуб другому владельцу, важно, чтобы этот новый владелец или владельцы (например, миноритарные акционеры) не находились в санкционных списках. Просто чтобы европейские клубы не испугались взаимодействовать с клубом, как, по словам собеседников «Чемпионата», было в ситуации с сорвавшимся переходом Родриго Саласара в «Зенит» из португальской «Браги».

«Лукойлу» предстоит принять тяжёлые решения в достаточно короткие сроки. Дедлайн – 21 ноября: именно до этой даты минфин США ещё разрешает сделки с нефтяной компанией. Помимо основных бизнес-задач, одно из направлений – вывод «Спартака» из-за под санкций.

Хороших новостей для клуба две:

Как мы писали ранее, там прорабатывали возможные варианты решения подобной проблемы. Решение американских властей не так сильно ударит по «Спартаку», как это случилось с ЦСКА. А ведь армейский клуб, несмотря на все проблемы, активно работает на трансферном рынке и находится в гонке за чемпионство.

Так что напрячься «Спартаку», конечно, стоит. Но и откровенно ужасного пока не случилось.