Карпин — против «Зенита», Дзюба — против «Локо» и тяжёлый матч «Краснодара». LIVE тура РПЛ

Воскресенье в РПЛ сразу стартует с классического для чемпионата противостояния: Дзюба против «бывших». На этот раз – «Локомотива». Артём из клуба уходил скандально: «Локо» настолько обиделся, что попросил РФС Артёма оштрафовать (что комитет по этике и сделал – на 250 тыс. рублей). Если учитывать, как заточена игра «Акрона» на свою главную звезду, можно ждать киношных сюжетов.

Ну а от «Локо» мы не ждём ничего, кроме яркой игры. В чемпионате – лидируют, Батраков (впрочем, как и все остальные) – прекрасен, забивают много. Так что следим за матчем в Самаре!

Дальше – в Нижний Новгород. Здесь, видимо, решится судьба Алексея Шпилевского. У «Пари НН» – семь поражений подряд! Удивительно, что отставки ещё не случилось. В соперниках – «Балтика», которая всего на три очка отставала от лидера перед стартом тура. И у которой всё ещё меньше всего пропущенных голов в чемпионате (всего шесть в 12 встречах – у «Пари», кстати, 23 пропущенных). Да, Талалаев лишился двух лидеров – Кевина Андраде и Владислава Сауся. Но, кажется, именно в этом туре потери гостей пугать не должны. Хозяевам же нужно выдать матч жизни + надеяться на удачу. В прошлом туре (с «Акроном») им очень не повезло.

Главная встреча не только дня, но и всего тура. «Зенит» – «Динамо». Само противостояние – классика нашего футбола. А тут ещё и Карпин! С кучей проблем: Антон Миранчук и Бактиёр Зайнутдинов. Официально о пропуске ими игры не сообщалось, но вероятность – высокая. Плюс не будет дисквалифицированного Фомина, всё ещё недоступны Лунёв и Макаров.

У хозяев всё не так плохо. Главная потеря – Матео Кассьерра. Тут у Семака есть три опции: выпустить Соболева, Лусиано Гонду или вовсе удивить и сыграть без нападающих. Из хороших новостей: кажется, оживает Жерсон – вышел в матче Кубка и даже забил. Результат предсказывать не возьмёмся, но точно ждём весёлой игры – у «Динамо» Карпина во встречах с топ-клубами иначе не бывает (ЦСКА, «Спартак» и «Локо» подтверждают).

И завершится программа воскресенья (но не тура, в понедельник сыграют «Ахмат» и «Сочи») в Краснодаре. Сюда приедет проблемный «Рубин». Да-да, именно проблемный: лишь две победы в последних семи матчах чемпионата, отлетели «Балтике» дома 0:3, Даку давно не забивает (и не реализовал пенальти как раз в игре с «Балтикой»). «Краснодар» же спокоен. Команда спокойно собирает свои очки. Однако вряд ли с казанцами будет просто.

По традиции «Чемпионат» проведёт онлайн трансляцию каждого матча тура. Присоединяйтесь!