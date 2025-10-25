Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 26 октября: «Краснодар» — «Рубин», «Лацио» — «Ювентус», «Фейеноорд» — ПСВ, Овечкин в шаге от 900-й шайбы и титульник в боксе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏎 00:00: Формула-1, этап 20, Гран-при Мексики, квалификация

💬 Событие с текстовой трансляцией

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

Интрига: быть ли новому поулу Ферстаппена?

Макс Ферстаппен и его болид «Ред Булл» набрали великолепную форму и делают всё возможное, чтобы шансы нидерландца на пятое чемпионство кряду из теоретических стали ещё более практическими. Накануне Макс показал лучшее время на второй пятничной тренировке, намекнув, что его с машиной дуэт сильнее всех. Но не бросят ли Ферстаппену вызов пилоты «Макларена» и, если получится подобрать хорошие настройки, Расселл с представителями «Феррари»? Трасса в Мехико короткая, так что ждём минимальных разрывов.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
«Макларен» в трудном положении:
«Макларен» возвращает кошмарный 2007-й? Обратной дороги уже нет
«Макларен» возвращает кошмарный 2007-й? Обратной дороги уже нет

🏆🥊 1:00*: Джозеф Паркер — Фабио Уордли, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джозеф Паркер — Фабио Уордли
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Не началось
Фабио Уордли

Интрига: бой за право подраться с Усиком?

Александр Усик захватил супертяжёлый вес и, поскольку является чемпионом по всем основным версиям, откровенно тормозит дивизион. Организации вынуждены плодить претендентов и временных чемпионов, которые никак не могут получить бой с Усиком. Одними из таких ожидающих являются Джозеф Паркер и Фабио Уордли, которые уже откровенно заждались своих титульников. Парням организовали поединок между собой: возможно, победитель всё-таки получит право встретиться с Александром.

Ситуация непростая:
Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол
Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 900-й гол?

«Вашингтон» хорошо начал сезон и сразу же зафиксировался в группе лидеров вместе с «Нью-Джерси» и «Каролиной». Александр Овечкин пока забросил две шайбы, однако они получились почти одинаковыми — и с «Миннесотой», и с «Коламбусом» нападающий бросил сразу же после вбрасывания в правом круге. «Оттава» же пока идёт вне зоны плей-офф, к тому же потеряла капитана. Смогут ли «сенаторы» испортить праздник Овечкину, который проведёт 1500-ю игру в НХЛ?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор последнего матча «Вашингтона»:
Новый «офис»? Овечкин повторил свой же гол и остановился в шаге от великой отметки
Новый «офис»? Овечкин повторил свой же гол и остановился в шаге от великой отметки

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Малкин войдёт в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ?

Евгений Малкин вновь здорово начал сезон — россиянин набрал уже 12 очков и идёт в группе лидеров бомбардирской гонки. А его команда на удивление многим не пребывает статистом, а идёт в зоне плей-офф. «Коламбус» пока что таким похвастаться не может — «мундиры» чередуют плохие игры с хорошими и идут внизу турнирной таблицы. Все же победы команда добывала в момент, когда российские игроки показывали хорошую результативность. Помогут ли они в матче с «Питтсбургом»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»:
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич исправится?

Героем первого матча для «Денвера» в новом сезоне НБА стал Аарон Гордон, набравший 50 очков и восемь подборов в игре с «Голден Стэйт». Конечно, Никола Йокич собрал свой будничный трипл-дабл, однако его бросковая эффективность оставляла желать лучшего. Да и в целом серб не был похож на себя. Настала пора менять положение дел. «Финикс» может доставить проблем, но лишь командам низкого уровня. Посмотрим, что выйдет из этого противостояния.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Карри затмил даже суперперформанс Гордона!
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео

⛸️ 12:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 1

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Произвольная программа
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Не началось

Интрига: прыгнет ли Петросян четверные?

Первый день в женском турнире на этапе Гран-при в Магнитогорске получился без сенсаций — лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян. Сомнений в том, что она станет итоговой победительницей, нет. Вопрос лишь — будут ли четверные прыжки в произвольной программе. А в короткой программе мужчин молодость и рок оказались сильнее опыта — Марк Кондратюк выступил грязно и пропустил вперёд Григория Фёдорова и Николая Угожаева. Последний ушёл со льда лидером и оторвался от соперников аж на восемь баллов. Однако сохранит ли он своё преимущество?

В парном катании, как и ожидалось, основная борьба развернулась между Осокиной/Грицаенко и Мухортовой/Евгеньевым. Первый раунд остался за пермской парой. В танцах на льду победители финала Гран-при Кагановская/Некрасов неожиданно сорвали поддержку и уступили лидерство Леонтьевой/Горелкину, а Пасечник/Чиризано выступили с падением и отвалились аж на пятое место. Но, как мы знаем, в танцах на льду и не такое бывает, поэтому предсказать итоговую тройку трудно.

Чем удивит второй день Гран-при в Магнитогорске?
Петросян прибавила и обещала четверные в произвольной. Обзор первого дня Гран-при России
Петросян прибавила и обещала четверные в произвольной. Обзор первого дня Гран-при России

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Локомотив», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дзюба против бывшей команды

Покинув «Локомотив», Артём Дзюба наговорил много неприятных вещей про руководство клуба и его главного тренера Михаила Галактионова. Простите, Михал Михалыча Галактионова. Который и вывел «Локо» в лидеры сезона Мир РПЛ – наравне с «Краснодаром». Сумеет ли нападающий огорчить бывших? Или этот поезд уже не остановить? Ответ узнаем совсем скоро.

Турнирная таблица РПЛ
Определились все пары из РПЛ в плей-офф Фонбет Кубка России:
Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет в плей-офф, а кто — в Пути регионов?
Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет в плей-офф, а кто — в Пути регионов?

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Инбо», Китай — Суперлига, 28-й тур

Китай — Суперлига . 28-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Далянь Инбо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий в погоне за титулом

В китайском чемпионате осталось провести всего три тура. И лишь три очка разделяют трёх лидеров. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого пока что замыкает тройку, но всё ещё вполне способен зацепиться за трофей. «Далянь Инбо» – середняк, и в первом круге он разгромно уступил команде российского тренера дома (0:3). Кажется, все расклады в пользу «Шанхая». Тем не менее он, увы, умеет преподносить неприятные сюрпризы, иначе не упустил бы первую строчку.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
В азиатской ЛЧ Слуцкий побеждать тоже умеет:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Сеул» в элитной Лиге чемпионов АФК

⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — «Балтика», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: балтийцы без двух вожаков

«Балтика» сокрушила в Казани «Рубин», но при этом из-за перебора карточек лишилась двух важнейших звеньев – Кевина Андраде и Владислава Сауся. «Пари НН», конечно, не «Зенит» и не ЦСКА с «Локомотивом», чтобы считать такие потери фатальными, тем не менее нижегородцы создают много моментов и, несмотря на результат, порой выдают хороший уровень. Справится ли один из лидеров РПЛ с таким испытанием?

Турнирная таблица РПЛ
В кубковом матче калининградцы забивали много. Но засчитали только один гол:
«Будем стремиться забивать пять». Талалаев — об отменённых голах «Балтики» «Локомотиву»

⚽️ 16:30: «Фейеноорд» — ПСВ, Эредивизия, 10-й тур

Нидерланды — Эредивизия . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров Эредивизии

Одна из ярких нидерландских вывесок подкрепляется положением команд в чемпионате. Роттердамцы под руководством Робина ван Перси – единственные, кто пока не проигрывал, и возглавляют таблицу. Во многом такое стало возможно из-за бомбардирского таланта Аясэ Уэды, который наколотил аж 11 голов. Но эйдховенцы с Петером Бошем идут по пятам и отстают всего лишь на три очка. Последняя дуэль этих соперников закончилась могучими 3:2 в пользу ПСВ. Ждём веселья и теперь.

Турнирная таблица Эредивизии
А кто ещё пока не проигрывал? В списке есть и представитель России:
Эти клубы идут без поражений в своих чемпионатах. «Локомотив» — тоже в списке!
Эти клубы идут без поражений в своих чемпионатах. «Локомотив» — тоже в списке!

⚽️ 17:00: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери против Гвардиолы

До декабря 2023 года Пеп Гвардиола не проигрывал Унаи Эмери 14 матчей кряду. А вот четыре последующие встречи завершились двумя победами обоих специалистов, то есть теперь результаты их дуэлей как маятник – качнётся то туда, то сюда. А сейчас ещё и у «Астон Виллы» с «Манчестер Сити» по девять очков в трёх последних турах. Бирмингемцы выбрались из низа таблицы, «Сити» – в погоне за лидирующим «Арсеналом». Битва намечается знатная.

Турнирная таблица АПЛ
Просто материал про автобусы. Не тактический:
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эзе теперь огорчит другой клуб?

В апреле «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли крайне результативно и забили друг другу по два мяча. Автором одного из них стал Эберечи Эзе. Тогда он выступал за «Пэлас», сейчас – за «канониров». Станет ли он огорчать голом бывший клуб? В АПЛ он за «Арсенал» пока не отличался, зато оформил два ассиста. Будет крайне символично, если первым пострадавшим выступит клуб, который и открыл его для большого футбола.

Турнирная таблица АПЛ
Арсен Венгер даже не сомневается в успехе Микеля Артеты:
Арсен Венгер: станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения

🏒 17:00: «Торпедо» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продлит серию с набранными очками?

Обе команды идут в группе лидеров в своей конференции. Если от «Автомобилиста» этого можно было ожидать, то от нижегородцев — нет. «Торпедо» при Исакове достойно выступает и всего на два очка отстаёт от лидера Запада «Локомотива». У екатеринбуржцев в состав вернулись многие травмированные, но главным возвращенцем стал Анатолий Голышев, который отбыл полугодовую дисквалификацию. В первой игре лидер «Автомобилиста» очков не набрал, сделает это во второй?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Рид Буше вернулся в состав:
«Автомобилист» отправился на выезд без 4 травмированных игроков, Буше вернулся в состав

⚽️ 17:30: «Зенит» — «Динамо» Москва, РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин против Семака

У Валерия Карпина всего две тренерские победы над Сергеем Семаком, причём вторая добыта аж в мае 2019-го. С «Динамо», по идее, добиться результата проще, нежели с «Ростовом». Вот только бело-голубые никак не могут наладить игру в обороне и за последние три тура пропустили девять голов. Сколько же им отгрузят Луис Энрике, Педро и Максим Глушенков? «Зенит», впрочем, тоже не идеален и находится вне топ-3 таблицы. Настал момент истины и для тех, и для других.

Турнирная таблица РПЛ
У динамовцев появился молодой перспективный вратарь:
Кубок России открыл новые имена! «Динамо» нашло вратаря, «Краснодар» — конкурента Кордобе
Кубок России открыл новые имена! «Динамо» нашло вратаря, «Краснодар» — конкурента Кордобе

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Барселона», Примера, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «класико»!

Какие вообще подводки нужны к настолько легендарному противостоянию? Просто включайте трансляцию и наслаждайтесь!

Турнирная таблица Примеры
А перед этим можно пройти непростой тест:
Кто назвал Моуринью заносчивым, а у кого рекорд по удалениям? Сложный квиз по «класико»
Кто назвал Моуринью заносчивым, а у кого рекорд по удалениям? Сложный квиз по «класико»

⚽️ 19:45: «Краснодар» — «Рубин», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы снимут проклятие?

«Рубин» – кусачий соперник для практически любой команды РПЛ. Но не для «Краснодара». Знаете, когда казанцы последний раз обыгрывали южан? Летом 2020-го. Тогда на поле находились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Иван Игнатьев. Шесть побед и две ничьих – добыча краснодарцев в следующих официальных матчах. Традиция продолжится, сохранив лидерство действующим чемпионам?

Турнирная таблица РПЛ
А что там в РПЛ по судейству?
У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура
У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура

🏀 21:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

💬 Матч с текстовой трансляцией

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая встреча Дёмина с Инопланетянином

Виктор Вембаньяма поражает не только своими габаритами, но и своеобразной манерой игры, которая совершенно не похожа на действия центрового. Россиянину Егору Дёмину впервые предстоит встретиться с Инопланетянином на паркете. «Сан-Антонио» выиграл два матча, а «Бруклин» проиграл столько же. Сумеет ли талантливая молодёжь «сетей» одолеть номинального фаворита?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Обзор второго матча Егора в НБА:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Ювентус», Серия А, 8-й тур

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывшая команда Тудора огорчит его?

Может ли позволить себе семь кряду матчей без побед топ-клуб уровня «Ювентуса»? Казалось бы, нет. А оказывается, это реальность. Девять очков туринцев на старте сезона внушали оптимизм, но потом начался беспросветный мрак. Продолжится ли он, когда Игор Тудор приедет в гости к бывшей команде? Будет крайне символично, если именно «Лацио» станет палачом тренера.

Статистика Серии А
Лидера туринцев ждут в Мадриде:
Алонсо готов продать любого игрока «Реала», кроме Мбаппе, ради звезды «Ювентуса» — TMW

🏎 23:00: Формула-1, этап 20, Гран-при Мексики, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: кто подстроится под сложные условия в Мехико?

Мексиканский Гран-при проходит на высокогорье, и это сложные, непривычные условия для капризной техники Формулы-1. Только гонка покажет, кому удалось лучше всего адаптироваться к необычным факторам: то самое высокогорье, скользкая трасса, перегрев техники и двигателей… Даже герои квалификации в гоночном режиме вдруг могут резко сдать. Будем надеяться, что нас ждёт захватывающая гонка.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Хорошо бы, чтобы и телепоказ оказался на уровне:
В Ф-1 отвратительно показали Гран-при: пропустили и обгоны, и драму на финише. Как так?
В Ф-1 отвратительно показали Гран-при: пропустили и обгоны, и драму на финише. Как так?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android