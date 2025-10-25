Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей

Горячее 26 октября: «Краснодар» — «Рубин», «Лацио» — «Ювентус», «Фейеноорд» — ПСВ, Овечкин в шаге от 900-й шайбы и титульник в боксе!

🏎 00:00: Формула-1, этап 20, Гран-при Мексики, квалификация

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: быть ли новому поулу Ферстаппена?

Макс Ферстаппен и его болид «Ред Булл» набрали великолепную форму и делают всё возможное, чтобы шансы нидерландца на пятое чемпионство кряду из теоретических стали ещё более практическими. Накануне Макс показал лучшее время на второй пятничной тренировке, намекнув, что его с машиной дуэт сильнее всех. Но не бросят ли Ферстаппену вызов пилоты «Макларена» и, если получится подобрать хорошие настройки, Расселл с представителями «Феррари»? Трасса в Мехико короткая, так что ждём минимальных разрывов.

🏆🥊 1:00*: Джозеф Паркер — Фабио Уордли, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: бой за право подраться с Усиком?

Александр Усик захватил супертяжёлый вес и, поскольку является чемпионом по всем основным версиям, откровенно тормозит дивизион. Организации вынуждены плодить претендентов и временных чемпионов, которые никак не могут получить бой с Усиком. Одними из таких ожидающих являются Джозеф Паркер и Фабио Уордли, которые уже откровенно заждались своих титульников. Парням организовали поединок между собой: возможно, победитель всё-таки получит право встретиться с Александром.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин 900-й гол?

«Вашингтон» хорошо начал сезон и сразу же зафиксировался в группе лидеров вместе с «Нью-Джерси» и «Каролиной». Александр Овечкин пока забросил две шайбы, однако они получились почти одинаковыми — и с «Миннесотой», и с «Коламбусом» нападающий бросил сразу же после вбрасывания в правом круге. «Оттава» же пока идёт вне зоны плей-офф, к тому же потеряла капитана. Смогут ли «сенаторы» испортить праздник Овечкину, который проведёт 1500-ю игру в НХЛ?

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Малкин войдёт в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ?

Евгений Малкин вновь здорово начал сезон — россиянин набрал уже 12 очков и идёт в группе лидеров бомбардирской гонки. А его команда на удивление многим не пребывает статистом, а идёт в зоне плей-офф. «Коламбус» пока что таким похвастаться не может — «мундиры» чередуют плохие игры с хорошими и идут внизу турнирной таблицы. Все же победы команда добывала в момент, когда российские игроки показывали хорошую результативность. Помогут ли они в матче с «Питтсбургом»?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Йокич исправится?

Героем первого матча для «Денвера» в новом сезоне НБА стал Аарон Гордон, набравший 50 очков и восемь подборов в игре с «Голден Стэйт». Конечно, Никола Йокич собрал свой будничный трипл-дабл, однако его бросковая эффективность оставляла желать лучшего. Да и в целом серб не был похож на себя. Настала пора менять положение дел. «Финикс» может доставить проблем, но лишь командам низкого уровня. Посмотрим, что выйдет из этого противостояния.

⛸️ 12:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 1

Интрига: прыгнет ли Петросян четверные?

Первый день в женском турнире на этапе Гран-при в Магнитогорске получился без сенсаций — лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян. Сомнений в том, что она станет итоговой победительницей, нет. Вопрос лишь — будут ли четверные прыжки в произвольной программе. А в короткой программе мужчин молодость и рок оказались сильнее опыта — Марк Кондратюк выступил грязно и пропустил вперёд Григория Фёдорова и Николая Угожаева. Последний ушёл со льда лидером и оторвался от соперников аж на восемь баллов. Однако сохранит ли он своё преимущество?

В парном катании, как и ожидалось, основная борьба развернулась между Осокиной/Грицаенко и Мухортовой/Евгеньевым. Первый раунд остался за пермской парой. В танцах на льду победители финала Гран-при Кагановская/Некрасов неожиданно сорвали поддержку и уступили лидерство Леонтьевой/Горелкину, а Пасечник/Чиризано выступили с падением и отвалились аж на пятое место. Но, как мы знаем, в танцах на льду и не такое бывает, поэтому предсказать итоговую тройку трудно.

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Локомотив», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дзюба против бывшей команды

Покинув «Локомотив», Артём Дзюба наговорил много неприятных вещей про руководство клуба и его главного тренера Михаила Галактионова. Простите, Михал Михалыча Галактионова. Который и вывел «Локо» в лидеры сезона Мир РПЛ – наравне с «Краснодаром». Сумеет ли нападающий огорчить бывших? Или этот поезд уже не остановить? Ответ узнаем совсем скоро.

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Инбо», Китай — Суперлига, 28-й тур

Интрига: Слуцкий в погоне за титулом

В китайском чемпионате осталось провести всего три тура. И лишь три очка разделяют трёх лидеров. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого пока что замыкает тройку, но всё ещё вполне способен зацепиться за трофей. «Далянь Инбо» – середняк, и в первом круге он разгромно уступил команде российского тренера дома (0:3). Кажется, все расклады в пользу «Шанхая». Тем не менее он, увы, умеет преподносить неприятные сюрпризы, иначе не упустил бы первую строчку.

⚽️ 15:15: «Пари Нижний Новгород» — «Балтика», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: балтийцы без двух вожаков

«Балтика» сокрушила в Казани «Рубин», но при этом из-за перебора карточек лишилась двух важнейших звеньев – Кевина Андраде и Владислава Сауся. «Пари НН», конечно, не «Зенит» и не ЦСКА с «Локомотивом», чтобы считать такие потери фатальными, тем не менее нижегородцы создают много моментов и, несмотря на результат, порой выдают хороший уровень. Справится ли один из лидеров РПЛ с таким испытанием?

⚽️ 16:30: «Фейеноорд» — ПСВ, Эредивизия, 10-й тур

Интрига: битва лидеров Эредивизии

Одна из ярких нидерландских вывесок подкрепляется положением команд в чемпионате. Роттердамцы под руководством Робина ван Перси – единственные, кто пока не проигрывал, и возглавляют таблицу. Во многом такое стало возможно из-за бомбардирского таланта Аясэ Уэды, который наколотил аж 11 голов. Но эйдховенцы с Петером Бошем идут по пятам и отстают всего лишь на три очка. Последняя дуэль этих соперников закончилась могучими 3:2 в пользу ПСВ. Ждём веселья и теперь.

⚽️ 17:00: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эмери против Гвардиолы

До декабря 2023 года Пеп Гвардиола не проигрывал Унаи Эмери 14 матчей кряду. А вот четыре последующие встречи завершились двумя победами обоих специалистов, то есть теперь результаты их дуэлей как маятник – качнётся то туда, то сюда. А сейчас ещё и у «Астон Виллы» с «Манчестер Сити» по девять очков в трёх последних турах. Бирмингемцы выбрались из низа таблицы, «Сити» – в погоне за лидирующим «Арсеналом». Битва намечается знатная.

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эзе теперь огорчит другой клуб?

В апреле «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли крайне результативно и забили друг другу по два мяча. Автором одного из них стал Эберечи Эзе. Тогда он выступал за «Пэлас», сейчас – за «канониров». Станет ли он огорчать голом бывший клуб? В АПЛ он за «Арсенал» пока не отличался, зато оформил два ассиста. Будет крайне символично, если первым пострадавшим выступит клуб, который и открыл его для большого футбола.

🏒 17:00: «Торпедо» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто продлит серию с набранными очками?

Обе команды идут в группе лидеров в своей конференции. Если от «Автомобилиста» этого можно было ожидать, то от нижегородцев — нет. «Торпедо» при Исакове достойно выступает и всего на два очка отстаёт от лидера Запада «Локомотива». У екатеринбуржцев в состав вернулись многие травмированные, но главным возвращенцем стал Анатолий Голышев, который отбыл полугодовую дисквалификацию. В первой игре лидер «Автомобилиста» очков не набрал, сделает это во второй?

⚽️ 17:30: «Зенит» — «Динамо» Москва, РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин против Семака

У Валерия Карпина всего две тренерские победы над Сергеем Семаком, причём вторая добыта аж в мае 2019-го. С «Динамо», по идее, добиться результата проще, нежели с «Ростовом». Вот только бело-голубые никак не могут наладить игру в обороне и за последние три тура пропустили девять голов. Сколько же им отгрузят Луис Энрике, Педро и Максим Глушенков? «Зенит», впрочем, тоже не идеален и находится вне топ-3 таблицы. Настал момент истины и для тех, и для других.

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Барселона», Примера, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «класико»!

Какие вообще подводки нужны к настолько легендарному противостоянию? Просто включайте трансляцию и наслаждайтесь!

⚽️ 19:45: «Краснодар» — «Рубин», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: казанцы снимут проклятие?

«Рубин» – кусачий соперник для практически любой команды РПЛ. Но не для «Краснодара». Знаете, когда казанцы последний раз обыгрывали южан? Летом 2020-го. Тогда на поле находились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Иван Игнатьев. Шесть побед и две ничьих – добыча краснодарцев в следующих официальных матчах. Традиция продолжится, сохранив лидерство действующим чемпионам?

🏀 21:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первая встреча Дёмина с Инопланетянином

Виктор Вембаньяма поражает не только своими габаритами, но и своеобразной манерой игры, которая совершенно не похожа на действия центрового. Россиянину Егору Дёмину впервые предстоит встретиться с Инопланетянином на паркете. «Сан-Антонио» выиграл два матча, а «Бруклин» проиграл столько же. Сумеет ли талантливая молодёжь «сетей» одолеть номинального фаворита?

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Ювентус», Серия А, 8-й тур

Интрига: бывшая команда Тудора огорчит его?

Может ли позволить себе семь кряду матчей без побед топ-клуб уровня «Ювентуса»? Казалось бы, нет. А оказывается, это реальность. Девять очков туринцев на старте сезона внушали оптимизм, но потом начался беспросветный мрак. Продолжится ли он, когда Игор Тудор приедет в гости к бывшей команде? Будет крайне символично, если именно «Лацио» станет палачом тренера.

🏎 23:00: Формула-1, этап 20, Гран-при Мексики, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: кто подстроится под сложные условия в Мехико?

Мексиканский Гран-при проходит на высокогорье, и это сложные, непривычные условия для капризной техники Формулы-1. Только гонка покажет, кому удалось лучше всего адаптироваться к необычным факторам: то самое высокогорье, скользкая трасса, перегрев техники и двигателей… Даже герои квалификации в гоночном режиме вдруг могут резко сдать. Будем надеяться, что нас ждёт захватывающая гонка.