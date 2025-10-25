«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул

Еле дожали аутсайдера — всего с одним ударом в створ! Угадаете, что сделал Станкович в перерыве? И останется ли он в клубе теперь?

Факт для тех, кто системно критикует нынешний «Спартак»: после 12 туров клуб набрал 19 очков – столько же было в прошлом сезоне. Плюс – первое место в групповом этапе Кубка России. То есть по результатам – всё точно не стало хуже. А теперь ещё и на скамейку вернулся Деян Станкович. Это случилось уже в середине недели, когда его команда обыграла «Махачкалу». Теперь – встреча в РПЛ. А в соперниках – «Оренбург», который расположился в нижней части таблицы.

Там – большие перемены. На прошлой неделе команда провела первый матч с новым тренером. Под руководством Ильдара Ахметзянова получилось добиться ничьей с «Крыльями». Потом – крупное поражение от «Зенита» в Кубке (0:6, но встреча ничего не решала) – и поездка в Москву. Если в «Спартаке» в этот период некоторые считали «дни до увольнения главного тренера», то в «Оренбурге» – наоборот: рассчитывали увидеть надежду на спасение и создание привлекательной игры.

Станкович после травмы Бабича и дисквалификации Джику выбрал ожидаемую связку в центре обороны – выпустил Ву и Литвинова. Впереди тоже ожидаемо: Жедсон, Барко, Угальде, плюс Маркиньос и Солари должны были стереть защиту соперника с поля «Лукойл Арены». Ахметзянов тоже вряд ли удивил коллегу – на поле вышли те же игроки, что и на матч с «Крыльями».

«Спартак» предсказуемо с самого начала встречи взял мяч под контроль. К концу тайма процент владения пробил 65. Но гости были к этому готовы. Они приняли установленные правила и рассчитывали искать шансы на контратаках. Главное наблюдение первых 45 минут – темп игры. «Спартак», хоть и использовал всех лидеров в атакующей линии, действовал впереди уж очень медленно. «Оренбург» без особых проблем успевал перестраиваться при обороне и, по сути, никого не оставлял без страховки. Отсюда – минимум опасных моментов.

Манфред Угальде Фото: РИА Новости

У спартаковцев можно отметить разве что два удара Угальде на 10-й минуте, когда он опередил Чичинадзе, но не попал в створ. Плюс – отменённый гол Маркиньоса, который удалось забить после рикошета. Правда, до этого у полузащитника зафиксировали игру рукой. Три полумомента за тайм в матче с командой из нижней части таблицы – совсем ниже ожиданий. И Станкович это понимал. Угадаете, что он сделал в перерыве?

Да, психанул. Сделал тройную замену: убрал Маркиньоса, Рябчука и Барко. Последнего и правда не было видно весь тайм. Дмитриев, Мартинс и Гарсия должны были добавить атаке структурности. Однако не сказать, что получилось. Сценарий игры во втором тайме почти никак не изменился. «Спартак» держал мяч, но, подходя к штрафной соперника, не особо понимал, что с ним делать. А когда получалось наносить удары, они шли мимо Овсянникова.

А на 67-й минуте из ниоткуда пришёл гол. Солари обработал передачу Денисова, отпасовал на Жедсона, а тот увидел свободного Угальде. Нападающий получил мяч на углу вратарской и ткнул в ближний угол Овсянникова. Первый удар в створ (который, кстати, и остался единственным).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Спартаковцы не особо стремились увеличивать преимущество. Понимали – сделать это будет тяжело. А «Оренбургу» оказалось трудно перестроиться: моментально уйти из обороны и побежать в атаку. Они сделали несколько подходов, но в целом Максименко чувствовал себя комфортно.

«Спартак» при ужасной игре набрал 22 очка и приблизился к «Балтике». «Оренбург» остался 14-м. А после этого тура команда может скатиться ещё ниже.