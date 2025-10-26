Скидки
Реал Мадрид — Барселона, прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги, где смотреть, 26 октября 2025

Культовое противостояние в Испании! «Реал» и «Барса» рубятся в «класико»! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
«Реал» Мадрид — «Барселона»
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этой вывеске не нужна дополнительная реклама. Противостояние экстра-класса в Ла Лиге в субботу вечером – что может быть лучше? Особенно если вспомнить, что в последних четырёх встречах между мадридцами и каталонцами забивали не менее четырёх голов, а дважды так вообще – оформили семь мячей!

Команды, как всегда, борются за чемпионство, и эта игра, возможно, станет определяющей – узнаем в конце сезона. Сейчас «Реал» лидирует в Примере с 24 очками, у «Барсы» – 22. Для интриги, конечно, хорошо чтобы победила команда Ханс-Дитера Флика – тогда оппоненты поменяются местами, а разрыв между ними сократится до одного очка.

