Культовое противостояние в Испании! «Реал» и «Барса» рубятся в «класико»! LIVE

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону».

Этой вывеске не нужна дополнительная реклама. Противостояние экстра-класса в Ла Лиге в субботу вечером – что может быть лучше? Особенно если вспомнить, что в последних четырёх встречах между мадридцами и каталонцами забивали не менее четырёх голов, а дважды так вообще – оформили семь мячей!

Команды, как всегда, борются за чемпионство, и эта игра, возможно, станет определяющей – узнаем в конце сезона. Сейчас «Реал» лидирует в Примере с 24 очками, у «Барсы» – 22. Для интриги, конечно, хорошо чтобы победила команда Ханс-Дитера Флика – тогда оппоненты поменяются местами, а разрыв между ними сократится до одного очка.