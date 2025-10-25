У Карпина слишком много проблем с составом перед «Зенитом». Но сюрприза ждать и от Семака?

Нынешнее «Динамо» – про парадоксы. За четыре дня настроение, игра и результат могут измениться сначала на 180 градусов, а потом – ещё раз так же.

Пример последней недели: в воскресенье они провели мрачный матч с «Ахматом». Найти хоть какой-то позитив, кроме чудесного спасения ничьей Тюкавиным, там трудно. По игре всё было так себе, а Станислав Черчесов, по признанию большинства, просто переиграл коллегу. Прошло четыре дня — и мы увидели уже совсем другое «Динамо»: свежую, агрессивную, интересную команду, которая в Кубке закинула четыре «Крыльям». Кто-то скажет – дело в отсутствии мотивации. Но как её может не возникнуть на игры в Мир РПЛ? Тем более самарцы в случае позитивного результата могли выйти в плей-офф со второго места. Но пропустили четыре. И остались на третьем. Теперь впереди у Карпина — «Зенит». Уже в РПЛ.

Кажется, инфлюенсеры ещё неделю назад подготовили общественность: ничего хорошего от этой встречи «Динамо» ждать не стоит. Прежде всего – из-за большого количества потерь. После «Ахмата» с травмами стадион покинули два важных игрока последних полутора месяцев: Зайнутдинов и Миранчук. Первый вызывает много вопросов у экспертов, но очень высоко ценится главным тренером. А второй — чуть ли не последняя надежда на созидание впереди, с учётом не всегда выразительной игры Бителло. Официально клуб не подтверждал, что они пропустят матч с «Зенитом», но вероятность этого высока. На пятничной открытой тренировке они отсутствовали.

Точно не сыграет Даниил Фомин — во встрече с Грозным он схватил четвёртую жёлтую карточку. И это серьёзно: Фомин отыграл все 12 матчей этого сезона, всегда выходил в старте и только раз менялся по ходу встречи. Очевидно, что Карпин считает его ключевым игроком, а требования он принимает даже быстрее тех, кто с ними давно знаком.

Ещё с «Зенитом» не сыграют Макаров и Лунёв. Соответственно, перед важнейшей игрой сезона динамовцы потеряли несколько значимых футболистов первой части сезона. И в Петербурге мы увидим сочетания игроков, которые до этого не взаимодействовали друг с другом. Зато Карпин удивит Семака при любых раскладах. Непонятно, кто заменит Лунёва в воротах: Расулов не слишком уверенно сыграл с «Ахматом», а у Лещука «0» в графе пропущенных с «Крыльями». А потом он ещё и заявил, что команда поедет побеждать «Зенит». Плюс к уверенности. Кто сыграет в центре обороны вместо Зайнутдинова, тоже непонятно. Как и неясно, может ли Карпин посадить Осипенко. С Самарой пара Фернандес — Маричаль выглядела неплохо. Почему бы её не сохранить?

Однако самые большие проблемы у тренера — в полузащите. Последние шесть встреч центральную ось формировали Глебов, Фомин и Миранчук. С «Зенитом», вероятно, не будет двоих. Так что тренеру придётся выдёргивать в эти роли кого-то с флангов атаки или вовсе переходить на схему с тремя центральными. Пока это выглядит как убийственный эксперимент.

Но был же матч с «Крыльями», где вышел полурезервный состав, при этом показал нормальную игру. Может, не стоит бояться рисковать? Не использовать из раза в раз тех, кто якобы знаком с требованиями? А главное – не бояться экспериментов. Какая разница, кто перед тобой — «Зенит», «Акрон» или «Оренбург», если схема может сработать?

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У петербуржцев тоже не всё идеально. Хоть и проблем в разы меньше, чем у будущего соперника. Поправился Жерсон, вышел в стартовом составе на встречу Кубка и даже забил дебютный гол в РПЛ. У «Зенита» только одна кадровая проблема — отсутствие Маттео Кассьерры, основного центрального нападающего в этом сезоне. В матче с «Сочи» он получил травму и точно не сыграет с «Динамо». Следующий вопрос — кто его заменит.

И здесь есть несколько опций. Первая — Соболев или Лусиано Гонду. Россиянин в последнее время появляется на поле, когда Семаку требуется выпустить в центре обороны Эраковича и Нино. Эта пара зачастую выходит против мощной атаки соперника. Когда страх пропустить не так велик, серба меняет Алип, и появляется легионерский слот в центре нападения. Вопрос — боится ли тренерский штаб атаки «Динамо»? Ответ мы узнаем за час до встречи.

Александр Соболев и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако есть и вторая опция — удивить Карпина и вовсе выйти без центральных нападающих. Ситуативно эту модель Семак уже использовал, например, в матче с «Акроном», когда «девятку» играл Луис Энрике. Вы удивитесь, но получалось неплохо. Соперники явно путались и не знали, как действовать с игроком. Хотя порой «Зенит» уж слишком хотел занести мяч в ворота без удара. Однако почему бы «Зениту» не сформировать большую атакующую ось — с Педро, Глушенковым и Мостовым, а центром атаки сделать Энрике, с постоянными перемещениями всех по разным позициям?

От Карпина в воскресенье явно ждут гибкости. И неожиданных шагов, которые как минимум позволят показать стильный футбол. Пусть он и не принесёт результат. Ведь с этим, учитывая обстоятельства, многие уже смирились. А гибкость в итоге может подарить и Семак. Но главное – голов должно быть много. Иначе «Динамо» с топ-клубами в этом сезоне не играет.