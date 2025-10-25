«Ростов» упустил победу после странного действия защитника. Зачем Сако так сыграл? Видео

«Ростов» не проигрывает с середины августа. Последний раз это случилось в Казани, после чего – две победы и пять ничьих. И это удивляет. За этот период с должности ушёл президент клуба Арташес Арутюнянц, в медиа появились спекуляции о финансовых проблемах и чуть ли не возможности расформирования по окончании сезона. Однако весь этот фон никак не сказывался на результатах. В начале недели в гости приехал губернатор области Юрий Слюсарь и заявил, что все финансовые вопросы будут решены. И клуб никто не бросит.

У «Махачкалы» таких проблем нет. Клуб давно живёт при ограниченном бюджете и спокойно расстаётся с лидерами. На результатах это принципиально не отражается. Пусть и побед нет давно. Последняя – над «Динамо» ещё в августе. С того момента – две ничьих и три поражения. Два последних – с одинаковым счётом 0:2 от «Балтики» и «Краснодара».

Сценарий встречи легко читался. «Ростов» с первых минут старался больше контролировать мяч и занялся поиском слабых мест в обороне соперника. Хоть и не всем оппонентам «Махачкалы» найти их в итоге удаётся. При этом в самом начале хозяева могли пропустить. «Динамо» неожиданно агрессивно начало: Мрезиг получил мяч в штрафной и классно пробил в сторону ворот, но чуть выше. На большее гостей не хватило. Однако и не сказать, что ростовчане бросились вперёд.

Следующие 18 минут прошли в небыстром темпе и особо ничем не запомнились. Голкиперы почти не вступали в игру, а зрители могли заняться подсчётом взаимных ошибок. На 20-й минуте мы увидели первый хозяйский шанс: Голенков устал участвовать в розыгрышах, получил мяч и мощно ударил в сторону ворот. Мяч попал в крестовину, отскочил в центр штрафной, где всех опередил Сулейманов. Но его тычок получился уж слишком очевидным – прямо в руки Магомедову.

А уже следующая опасная атака «Ростова» завершилась голом: классный навес с фланга от Вахании получился точно на голову Роналдо. Тому оставалось не промахнуться из выгодной позиции. Бразилец с этим справился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так ростовчане добились базового минимума. После чего до конца тайма в атаку почти не переходили. Однако вряд ли этому стоило удивляться. С «Махачкалой» даже один мяч – уже привилегия. Но этот результат требовалось сохранить. А вот гостям, в свою очередь, нужно было спасать хотя бы ничью, поэтому сразу после перерыва Хасанби Биджиев выпустил в атаку Агаларова.

Однако это ничего не изменило. Структурно ход встречи оставался тем же. Борьба замещалась ошибками, они же приводили к перехватам, и всё заканчивалось очередными единоборствами. Смотреть это было тяжело. А моменты никак не появлялись. Расчёт был только на какой-то случайный эпизод. И он таки случился: на 78-й минуте очередной навес в штрафную «Ростова» завершился пенальти. Сако во время прыжка задел рукой голову Глушкова. Технический брак, ставший нарушением.

Ятимов вытащил первый удар Агаларова, но на добивании уже было без шансов.

Казалось, это должно оживить «Ростов». Однако, видимо, снова выйти вперёд уже не было сил. Зато мы продолжали смотреть на борьбу, а на 88-й минуте дело едва не закончилось дракой. Но судьи вмешались вовремя. Голов же мы больше не увидели.

«Ростов» продолжил серию без поражений и пока остаётся на 10-м месте. Махачкала же оторвалась от «Оренбурга» на три очка. И это в контексте борьбы за выживание очень важно.