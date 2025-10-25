«Челси» проиграл одной из беднейших команд АПЛ. И опять забил экс-игрок РПЛ!

9-й тур АПЛ стартовал с сенсации. «Челси» после смутных времён наконец-то хорошо выглядит. Лондонцы при Энцо Мареске смотрятся увереннее, чем при остальных тренерах в эпоху Тодда Боули. Однако на этот раз «Челси» уступил скромному «Сандерленду», который только-только вышел в АПЛ. И то сделал это, заняв четвёртое место в Чемпионшипе, но удачно выступив в стыковых матчах.

Изначально встреча неплохо началась для хозяев. Уже на пятой минуте Нету протащил мяч через центр и выдал ассист на Гарначо. Аргентинец сблизился с вратарём и пробил ему между ног. Правда, уже в первом тайме «Сандерленд» сравнял счёт.

Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор первым среагировал на рикошет и моментально переправил мяч в ворота с близкого расстояния. Француз начинал сезон как игрок выходящий на замену, однако теперь стабильно появляется в старте. Для Изидора это уже четвёртый гол в этом сезоне АПЛ. Больше забили только четыре футболиста (Матета, Тьяго – пять, Семеньо – шесть, Холанд – 11). Нападающий «Сандерленда» все свои голы положил с игры.

Изидор празднует гол в ворота «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

«Челси» весь матч владел инициативой и в конце прижал соперника к его штрафной. Однако гости каждый раз дисциплинированно садились в оборону с пятёркой защитников. Против этого у хозяев мало что получалось. По опасным моментам команды смотрелись относительно равными. Победный гол остался за гостями. Бробби убежал в контратаку, придержал мяч, а затем скатил под удар Тальби – получился победный гол на 90+3-й минуте.

Возможно, на «Челси» сказалось, что посреди недели пришлось играть в Лиге чемпионов с «Аяксом», пока «Сандерленд» мог отдыхать. Хотя, пожалуй, важнее, что лондонцы продолжают действовать без Палмера, который во многом определял игру в атаке. Ну а в центре нападения пришлось выпускать 19-летнего Гиу. Для него это был первый матч в основе в АПЛ. Что касается «Сандерленда», то команда с одним из самых дешёвых составов (средняя стоимость футболиста – € 9,4 млн, меньше только у «Бёрнли») набрала 17 очков и поднялась на второе место в таблице. С огромной вероятностью к концу тура «Сандерленд» выпадет оттуда, но всё равно старт клуба впечатляет.