Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео

ЦСКА победил «Крылья Советов» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и как минимум на сутки поднялся на первое место. А безвыигрышная серия самарцев достигла пяти матчей. Четыре из них – поражения.

В заявку ЦСКА вернулся после травмы Акинфеев, но в сегодняшней встрече основной голкипер занял место на скамейке. Там же, к слову, оказался Жоао Виктор – Фабио Челестини предпочёл пару центральных защитников Дивеев – Лукин. Другим интересным изменением по сравнению с дерби с «Локомотивом» стал выход в основе Вильягры. Швейцарский тренер пожертвовал атакующим игроком ради опорника и лучшего баланса, перейдя на тактическую схему 4-3-3.

По ходу матча складывалось впечатление, что красно-синим всё же недостаёт ещё одной фигуры впереди. Прежде всего – в позиционном наступлении. «Крылья Советов» глубоко оборонялись, успешно перекрывали все зоны, поэтому возможности атаковать на скорости у ЦСКА фактически и не было. Вдобавок самарцы очень жёстко действовали в отборе. Уже на второй минуте на карточку присел экс-армеец Ахметов, потом Рахманович напомнил о своём имидже грубоватого игрока. Особенно доставалось Вильягре – за что-то гости его невзлюбили.

По истечении четверти часа «Крылья Советов» показали, что не забывают о контригре. Первыми создали момент и пробили в створ ворот. Потом команде Магомеда Адиева едва не подарил гол Вильягра. Аргентинец завозился с мячом перед собственной штрафной, его обокрали, и Рахманович зарядил оттуда, откуда до него бил Печенин. Из района полукруга. Впрочем, сейвы Торопа москвичам не потребовались.

Армейцы стремились быстро комбинировать при дефиците времени и пространства, но так ничем и не удивили самарцев в первом тайме. За 45 минут и три компенсированные хозяева совершили всего восемь касаний в штрафной Песьякова, а их центрфорвард Алеррандро – и вовсе 0. Нанесли всего один удар в створ. Градус у ворот «Крыльев Советов» повышали разве что стандарты ЦСКА, например, опасный момент перед перерывом был у Дивеева.

В начале второго тайма команда Челестини сумела переключиться на следующую скорость, и мяч быстро отыскал самарскую сетку. Сперва мощно выстрелил издали Мойзес – попал в штангу! После этого ЦСКА заработал угловой, и Вильягра забил с подбора. Но первый гол аргентинца за красно-синих отменили из-за «вне игры». На линии удара находился застрявший в офсайде Глебов. Кирилл завёлся и вскоре поучаствовал в конфликте с Рассказовым, который борцовским приёмом сбросил армейца, напрыгнувшего ему на спину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оба игрока получили по жёлтой карточке, а судейское решение в этом эпизоде разобрал для «Чемпионата» экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Действовал даже больше не Глебов, а Рассказов. Его действия более весомые. То, что каждому дали жёлтые – нормальное решение. Глебов залез на Рассказова – такое бывает, игровая ситуация. Рассказов же его бросил в агрессивной манере, потом началась стычка. Главное, тут не было жёстких ударов. А судья момент контролировал, сразу был там – это хорошо. Так что решение выдать по жёлтой – хорошее. Было бы хуже, если бы одного удалили, а второго – нет. И неважно кого. А если бы удалил обоих – я бы тоже понял. Но департамент поддержал бы любое решение».

После часа матча Челестини вернул команду к более привычным 4-4-2. Снял Вильягру, в группу атаки добавил Энрике Кармо и Мусаева. При этом Круговой ушёл на позицию правого защитника. Правда, ЦСКА тут же едва не пропустил, когда центрбеки прозевали простой длинный заброс из глубины. Лукин отпустил Марина, однако костариканец загубил верный шанс – выход один на один. А на 72-й минуте уже Матвей праздновал свой гол, прибежав к Челестини и поблагодарив тренера за место в основе. Глебов заработал штрафной, Лукин выиграл воздух, а ещё ему помог рикошет от Рассказова.

У Адиева были свои джокеры в запасе – Раков с Игнатенко. Два молодых форварда и вышли спасать «Крылья Советов» в концовке. Тем не менее самарцы нанесли после перерыва всего пару ударов против 15 у ЦСКА. Создали только один момент, который неудачно завершил Печенин. Армейцы были ближе ко второму голу на фирменных быстрых атаках и взяли три очка.