Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»

У «Интера» к 8-му туру Серии А было семь побед кряду во всех турнирах с сумасшедшей разностью мячей 18:2. У «Наполи» за тот же отрезок — четыре поражения, в том числе со счётом 2:6 от ПСВ в Лиге чемпионов. Не от «Барселоны», «ПСЖ» или «Баварии», а именно от ПСВ.

Судя по публичному конфликту Антонио Конте с Лангом, у неаполитанцев не всё в порядке и в раздевалке. Плюс не так давно из-за травм выбыли Лоботка с Хойлундом. В противостоянии чемпиона и вице-чемпиона Италии всё говорило в пользу второго. На деле вышло иначе!

У «Наполи» в центре нападения вышел номинально фланговый Нерес. Тем не менее команда поначалу куда больше думала об обороне. «Интер» быстро взял мяч под контроль (бывало, что на 71% владения) и создавал соперникам неприятности. Бастони опасно замыкал плечом подачу Чалханоглу с углового. Сам турок хлёстко бил из-за пределов штрафной. А Барелла подкараулил обрез Спинаццолы, и Лаутаро выскочил один на один с Ваней Милинковичем-Савичем — тот был начеку. Всё это уместилось в первые 15 минут.

Постепенно неаполитанцы отодвинули игру от своих ворот и стали нагнетать обстановку у чужих. Только вот что-либо опасное сконструировать никак не получалось. Пока на 29-й минуте Мхитарян не заплёл ноги Ди Лоренцо в своей штрафной. Причём сам армянин в том эпизоде тоже получил повреждение и ушёл отдыхать. Итальянец грамотно выставил ногу, просмотр VAR не изменил решения главного арбитра Мариани, а Де Брёйне переиграл Зоммера с 11 метров. После чего захромал и тоже покинул поле. Здоровья ему и Генриху!

Нарушение Мхитаряна на Ди Лоренцо Фото: Кадр из трансляции

«Интер» тут же побежал отыгрываться. Самый реальный шанс был у Бастони, который под внезапной опекой не самого высокого Гилмора вновь высоко выпрыгнул при угловом от Чалханоглу и зарядил в перекладину. Думфрис тоже заколачивал головой и попал в штангу. Ещё Дензел перспективно простреливал на Лаутаро, и тому совсем немного не хватило точности.

Как минимум на гол миланцы наработали. Ещё бы, дважды им помешал каркас ворот. Да и других возможностей хватало. Тем не менее на перерыв лидерами ушли неаполитанцы. А в начале второго тайма они ещё и увеличили преимущество! Спинаццола идеально закинул вперёд со своей половины, Ачерби провалил офсайдную линию, и рванувший за спину Бастони Мактоминей прошил дальний угол! Невероятно.

И тут же разница в один мяч вернулась! Буонджорно принял локтём удар Лаутаро, а Чалханоглу перехитрил с пенальти Милинковича-Савича. Страсти закипели: Лаутаро и Конте о чём-то поспорили, и на бровке случилась массовая потасовка. Её результатом стала жёлтая для тренера «Наполи».

Массовая потасовка в матче «Наполи» — «Интер» 25.10.25 Фото: Francesco Pecoraro/Getty Image

«Интер» приблизился к камбэку. Четвёртый гол в матче действительно случился, только оформил его «Наполи»! Ангисса сместился влево, спокойно ускользнул от Аканджи и чётко пальнул в противоход Зоммеру. Началось всё, кстати, с вброса из аута в центре поля. Шла 66-я минута.

Миланцы поникли и, оказавшись в нокдауне, так из него и не выбрались. Общая статистика всё равно за них: и по количеству ударов (15:7), и по ожидаемым голам (1,86 xG против 1,25 xG), и по владению (56% на 44%), и по касаниям в чужой штрафной (23:17).

Видимо, так работает магия Конте: он противостоял «Интеру» теперь уже девять раз и никогда не проигрывал! И с «Аталантой», и с «Ювентусом», и с «Наполи». При пяти победах. Когда-нибудь серия наверняка прервётся. Но какая же она впечатляющая! Неаполитанцы, какие бы трудности они ни испытывали, выше всех в Серии А.