«Манчестер Юнайтед», что происходит? Таких успехов при Амориме ещё не было

Это может показаться неправдоподобным, но «МЮ» одерживает третью победу подряд. Раньше при Рубене Амориме команда не выигрывала даже в двух турах кряду. После побед над «Сандерлендом» и «Ливерпулем» повержен «Брайтон» – крепкий середняк, который за последний месяц одолел в АПЛ «Челси» и «Ньюкасл».

Уже в первом тайме «Манчестер Юнайтед» выглядел солиднее. Стоит начать с того, что хозяева ещё при счёте 0:0 вполне могли получить два пенальти в свою пользу. Сначала в штрафной сбили Диалло, а затем – Мбемо. В обоих случаях было похоже на фол, однако судья Энтони Тейлор не стал останавливать игру, а VAR предпочёл не вмешиваться.

У «МЮ» хорошо ходил мяч, в том числе прямо перед штрафной «Брайтона». После одной из таких перепасовок у Куньи появилось пространство для удара с дуги штрафной. Нападающий покатил идеально в дальний угол – 1:0. Дебютный гол для новичка «МЮ». И, судя по эмоциональной реакции, для Матеуса было важно наконец забить.

Матеус Кунья празднует гол Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Прошло всего 10 минут, и хозяева отличились снова. На этот раз из-за штрафной бил уже другой бразилец. Правда, не совсем понятно, шёл ли мяч в створ, но помог рикошет от спины Аяри. В целом получился один из лучших таймов «МЮ» в этом сезоне. Опорник «Брайтона» Балеба порой просто не успевал сфолить, хотя жёлтую карточку всё равно получил, а на 59-й минуте его сняли с игры. Видимо, чтобы не удалился. Кстати, летом было много новостей об интересе именно к этому футболисту со стороны «Юнайтед».

На 61-й минуте Мбемо получил шанс, которым воспользовался, ударив в ближний угол. А потом мог забивать ещё после того, как «Брайтон» в очередной раз потерял мяч после розыгрыша у своих ворот. Казалось, в этот вечер у «МЮ» не будет совсем никаких проблем, однако на поле вышел Доргу.

Фол Патрика Доргу Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Первым же делом левый защитник отдал плохую передачу, позволив сопернику убежать в опасную контратаку. Затем тот же Патрик сфолил и мог получить даже красную карточку за сорванный выход один на один. Повезло, что Минте далеко отпустил от себя мяч, иначе арбитр наверняка показал бы красную. С этого штрафного «Брайтон» отыграл один мяч. Прямым ударом забил Уэлбек. Это уже пятый для него гол в АПЛ за последний месяц. Хотя ему повезло, что Ламменс не дотянулся, потому что удар получился далеко не в угол.

После гола «Брайтона» хозяева немного просели и позволили нанести по своим воротам серию ударов. В результате гости даже перебили соперника – 13:17, а на 90+2-й минуте положили второй мяч. После навеса Милнера с углового отличился Костулас, пробивший из-под Зиркзее.

Харалампос Костулас забивает гол Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И вот тут стало действительно страшновато за «МЮ», но Мбемо закрыл вопрос о победителе встречи, оформив дубль на 90+7-й минуте – 4:2. «МЮ» всё-таки удержал победу и теперь по набранным очкам делит третье место с «Сити». Тур не закончился, «Юнайтед», скорее всего, ещё опустится, однако всё равно неплохо для самой страдающей команды Европы.