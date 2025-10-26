Сколько ещё «Ливерпуль» проиграет подряд в АПЛ?! Команда Слота уже ниже, чем «МЮ»

«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ. У команды Слота осталось 15 очков – после 9-го тура её обошёл даже «Манчестер Юнайтед»!

В основу «Ливерпуля» вернулся Салах, которого Слот оставил на скамейке в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Видимо, египтянина сильно задело тренерское решение на фоне неудачной игры в новом сезоне. После встречи в Германии Мохамед удалил упоминания мерсисайдского клуба из своих профилей в соцсетях.

«Мы просто не привыкли к тому, что Мо не реализует свои шансы, – попытался защитить Салаха от критики Слот. – Я не волнуюсь. Главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль». Последнее, что меня беспокоит – начнёт ли Мо снова забивать. Он этим занимается всю свою жизнь, и я жду, что он будет делать это опять».

Тем не менее уже на пятой минуте «Брентфорд» заставил Слота задуматься о том, верно ли он выбрал стартовый состав. Хозяева забили быстрый гол! Случилось это после длинного аута с левого фланга. Кайоде забросил мяч в штрафную, Аер выиграл верховое единоборство у Экитике и сделал скидку на Уаттара, которого не закрыл Керкез. Нападающий своим ударом не оставил Мамардашвили шансов на сейв. Сразу вспомнилось, что нынешний коуч «Брентфорда» Кит Эндрюс был тренером по стандартам при своём предшественнике Томасе Франке.

После этого «Брентфорд» оборонялся в низком блоке, а «Ливерпуль» при почти что 70% владения много комбинировал накоротке. Но голевые моменты создавал с трудом – раз в 10 минут. На исходе первой десятиминутки Салах получил первый шанс после проникающей передачи, однако плохо обработал мяч и упустил момент. Только врезался в своего бывшего одноклубника голкипера Келлехера. На 20-й минуте уже Вирц простил «Брентфорд», когда бил с подбора из хорошей позиции.

Чем ближе был перерыв, тем больше позволял «Ливерпуль» хозяевам в ответных атаках. И в конце первого тайма команда Эндрюса поймала чемпиона в переходной фазе. Потеря на чужой половине – мгновенный контрвыпад, и Шейд улетел на рывке от Конате! Форвард мастерски реализовал выход один на один, а вот Мамардашвили зря стал гадать и не отбил прямой удар.

Возможно, после встречи Слот пожалуется на то, что перед голом «Брентфорда» судья не назначил пенальти в пользу «Ливерпуля». Действительно, спорный был эпизод в штрафной хозяев. Так или иначе, в компенсированное время команда Слота всё же забила. Рефери Хупер добавил три минуты – сыграли больше. Крайние защитники сделали гол. Брэдли вскрыл левый фланг обороны «Брентфорда», а Керкез замкнул его прострел на дальней штанге.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» Фото: Gaspafotos/MB Media/Getty Images

В перерыве произошла поразительная замена. Нет, это не Слот поменял Салаха, хотя египтянин не феерил – жёсткое решение нидерландского тренера не удивило бы. Игра завершилась досрочно для… судьи Хупера. Что с ним случилось в концовке тайма или в подтрибунном помещении, остаётся только гадать. Вторая половина стартовала с задержкой, так как вышедшему вместо Хупера четвёртому арбитру Робинсону потребовалось время для подготовки.

«Ливерпуль» по-прежнему больше контролировал мяч, но раз за разом попадался на контратаки «Брентфорда». Ещё до назначения пенальти третий гол хозяев должны были забивать Игор Тьяго и Дамсгор. Мамардашвили тащил, совершая красивейшие сейвы. А сам 11-метровый – ещё одно судейское решение, которое, скорее всего, раскритикует Слот на пресс-конференции. Робинсон зафиксировал фол ван Дейка на Уаттара за пределами штрафной, тем не менее после подсказки VAR указал на «точку». Новый главный рефери даже повтор не пошёл смотреть. Только объявил: нарушение – на линии штрафной.

При счёте 3:1 команда Эндрюса некоторое время здорово контрпрессинговала ошеломлённого соперника, а потом вернулась к низкому блоку в обороне. Хозяева почти не давали гостям создавать голевые моменты. Салах продолжал допускать много брака, однако именно Мо на 89-й минуте вернул надежду «Ливерпулю» удивительным голом. Собослаи здорово сыграл в прессинге и забросил отобранный мяч в штрафную, египтянин остановил снаряд в воздухе левой ногой и пробил правой с лёта. Движение выглядело чуть-чуть неказистым, но гол получился классным.

В итоге «Брентфорд» с «Ливерпулем» нанесли на двоих 34 удара (17:17, в створ – 8:5 в пользу хозяев). В компенсированное время команда Эндрюса умело отодвинула игру от собственных ворот. «Пчёлы» заслужили свою победу.