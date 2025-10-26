Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»

Летом одним из главных ньюсмейкеров в нашем футболе был, как ни странно, «Серик Беледиеспор» из турецкой Первой лиги. Клуб взял под опеку бывший инвестор обанкротившихся «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов, пригласив тренером Сергея Юрана и подписав целую бригаду россиян — Кирилла Гоцука, Дмитрия Тихого, Илью Берковского плюс уроженца Оренбурга, но по паспорту белоруса Александра Мартынова. Также к команде по семейному подряду присоединились Артём Юран и Илья Садыгов.

Официально Садыгов-старший к «Серику» отношения не имеет, выступая в роли теневого инвестора. Точно так же, как у него было в «Химках». Берковский и Тихий, к слову, ранее там выступали. Илье, по информации «Чемпионата», подмосковный клуб до сих пор должен свыше 22 млн рублей. Однако футболистов ничего не смутило. А Гоцук в сентябре общался с «Матч ТВ» и рассказал: были предложения и из России, но имеющийся вариант гораздо интереснее.

«Серик Беледиеспор» не считался фаворитом, тем не менее начал сезон вполне сносно: за шесть туров добыл 10 очков и шёл седьмым. В том числе за счёт двух голов Берковского. «Разрывать первый дивизион Турции? А почему нет?» — философски рассуждал Юран-старший. Что же могло пойти не так?

В сентябре появились первые слухи о долгах клуба перед футболистами. Metaratings попытался разузнать о них и дозвонился до Тихого. «Не знаю, о чём идёт речь. Мне сейчас некогда», — таким был ответ.

А 24 октября на сайте Lidergazete.com вышла новость: игроки «Серика» бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки зарплаты. По сведениям источника, они планируют подождать до ноября и в случае отсутствия изменений намереваются расторгнуть контракты. Помимо прочего, клуб до сих пор не заплатил БАТЭ за трансфер Мартынова и рискует получить запрет на новые переходы.

Сергей Юран Фото: ФК «Серик Беледиеспор»

О нормальных результатах в такой обстановке не может идти и речи. Сначала «Серик» трижды подряд сыграл вничью, а потом дважды уступил с суммарной разностью мячей 1:6.

Ещё и наслоились трудности с ремонтом стадиона в Анталье, из-за чего клубу приходится проводить домашние матчи на выезде. В Okur Medya писали, что местные депутаты считают ситуацию позорной.

В итоге Сергей Юран разоткровенничался на пресс-конференции: «Действительно, игроки и тренеры [денег] не получают, поэтому команда не тренировалась. Это ожидаемо. Просто приехали на игру, и, как говорится, всё. Поэтому сейчас, скорее всего, покину команду, потому что я не вижу перспективы. К сожалению, проделана такая была работа большая, но сейчас [в клубе] большие проблемы».

Коллеги из Haberler дополнили те слова тренера его же, но другими, более жёсткими:

«Можно было не приезжать на матч. Лучше не приезжать на игры, пока не решены финансовые проблемы. Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Пока у футболистов не будет спокойствия на душе, пока они не узнают, когда выплатят долги… Я ничем не могу им помочь. Я тренер, я должен проводить тренировки. А если команда не тренируется — о каком футболе может идти речь? Мне нравится здесь работать, это очень сильная лига. Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если не будет положительного результата, мне придётся уйти из команды».

Кирилл Гоцук Фото: ФК «Серик Беледиеспор»

Квинтэссенцией стала информация Ивана Карпова, которую наши источники подтвердили. Садыгов-старший позвонил Юрану-старшему и задался вопросом: почему Садыгов-младший последнюю встречу начал не в старте, а с 78-й минуты? Пошли споры на повышенных тонах, и тренер грубо «послал» инвестора.

Теперь Сергея Юрана уволят. Что ему только на руку, поскольку, если бы он ушёл сам, неустойку бы не получил. А так ему причитается зарплата до финала контракта, то есть чуть больше 13 млн рублей. Прямо «Химки» 2.0.