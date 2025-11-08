Получает больше Модрича и не играет полтора года! Куда пропал бывший талисман «Ливерпуля»?

Вы ещё не забыли Дивока Ориги — форварда, который был счастливым талисманом «Ливерпуля» Юргена Клоппа? Он не единожды забивал важнейшие голы за мерсисайдцев, как правило, выходя на замену. Самый памятный — в ворота «Барселоны» в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019. В том розыгрыше он и в финале положил мяч «Тоттенхэму», который снял все вопросы о победителе в концовке. Бельгиец несколько раз «делал разницу» в дерби с «Эвертоном» и в других больших встречах. Возможно, вы удивитесь, узнав, что Ориги не выходит на поле уже полтора года — с апреля 2024-го. А ведь ему всего 30…

Карьера нападающего в «Ливерпуле» продлилась семь лет (с учётом годичной аренды в немецкий «Вольфсбург») и завершилась летом 2022-го. Ориги получил статус свободного агента — его бесплатно подписал «Милан». Победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка УЕФА: этих титулов у Дивока не отнимет уже никто.

Итальянский клуб приманил Ориги не только именем, но и солидным контрактом. Бельгиец заключил договор до июня 2026-го с зарплатой, по данным Calcio e Finanza, в размере € 4 млн «чистыми». Клопп провожал Дивока из Ливерпуля максимально тёплыми словами.

Юрген Клопп бывший главный тренер «Ливерпуля» «Для меня он всегда будет легендой «Ливерпуля», и мне было очень приятно работать с ним. Дивок — один из самых важных футболистов, которые у меня когда-либо играли. Куда бы он ни пошёл, он добьётся успеха. Это 100%. Будет тяжело, когда он уйдёт. Вне всяких сомнений, он легенда клуба».

Многие ждали, что в «Милане», в отличие от «Ливерпуля», Ориги будет чаще играть в основе и, соответственно, добьётся большего. Однако в Италии у бельгийца с самого начала не задалось. Хотя дебютировал он в матче с «Удинезе» красиво. Не потому, что сотворил гол, выйдя на замену в концовке, а из-за того, что стал 1000-м игроком в истории «Милана»! Но свои первые результативные действия в составе «россонери» нападающий совершил лишь спустя два месяца — забил «Монце» и отдал голевую передачу в 11-м туре Серии А.

«Знаете что? Он мне нравится! — говорил главный тренер Стефано Пиоли про Ориги. — Он психологически оправился от травмы прошлого сезона. Дивок — качественный и сильный игрок. Наконец-то я смогу ротировать нападающих. Это будет большим преимуществом».

Стефано Пиоли и Дивок Ориги Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Тем не менее это было почти всё, что сделал Ориги в свой дебютный сезон в «Милане». Поучаствовав в 37 матчах чемпионата, Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, бельгиец набрал лишь 2+1. Ещё забил «Сассуоло» в 20-м туре. Ориги испытывал физические проблемы, проиграл борьбу за место в основе возрастному Оливье Жиру и попал в основу всего 10 раз. В марте 2023-го авторитетное издание La Gazzetta dello Sport составило список самых провальных трансферов сезона в Серии А, и в нём, конечно же, нашлось место для счастливого талисмана «Ливерпуля».

Пиоли больше не рассчитывал на бельгийца, поэтому в межсезонье «Милан» стал подыскивать Ориги новый клуб. В частности, пытался обменять своего форварда на нападающего «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку. Дивок действительно вернулся в Англию, но не в Лондон и не на полноценный трансфер. Его арендовал на сезон-2022/2023 «Ноттингем Форест», боровшийся тогда за выживание в АПЛ.

Возвращение в английский футбол тоже не помогло Ориги реанимировать карьеру. Его статистика оказалась ещё хуже. Бельгиец сыграл только 20 матчей в АПЛ (шесть — в основе) и не забил вообще ни разу. Единственное результативное действие — голевая передача во встрече с «Астон Виллой». Впрочем, один мяч Дивок всё-таки положил в другом турнире. Гол «Бристоль Сити» в феврале 2024-го в Кубке Англии — до сих пор последний для Ориги на высоком уровне.

Ориги в «Ноттингем Форест» Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Ноттингем Форест», разумеется, не стал выкупать Дивока. «Милан» пытался избавиться от бельгийца — нападающего предлагали даже клубам МЛС. Перед стартом сезона-2024/2025 на пресс-конференции, посвящённой назначению в «Милан» нового главного тренера Паулу Фонсеки, Златан Ибрагимович заявил, что Ориги и защитник Фоде Балло-Туре в ожидании трансферов будут переведены в «Милан Футуро» — только-только созданную команду U23 из Серии С.

Балло-Туре вскоре оказался в «Гавре», а с нынешнего сезона выступает за «Метц». Ориги же по-прежнему числится в «Милане Футуро»! Причём не играет даже за фарм-клуб, свалившийся в Серию D. Его перевели на индивидуальную работу с персональным тренером. По налоговым причинам Дивок должен оставаться в Италии, поэтому он занимался то в Милане, то в других итальянских городах, например, Риме и Флоренции.

Уходить из «Милана» и терять в деньгах бельгиец не захотел. В клубе, видимо, смирились с тем, что вытолкнуть Ориги из клуба, оставив его без игровой практики, не получится. По-другому договориться с нападающим о расторжении соглашения тоже не вышло. В октябре итальянские СМИ писали, что «Милан» готов просто разорвать контракт с Дивоком, который остаётся одним из самых высокооплачиваемых футболистов «россонери» и зарабатывает даже больше Луки Модрича. Между тем клуб и игрок избегают комментариев: руководителям «Милана», очевидно, нечего сообщить по этой ситуации, а Ориги и его агент, видимо, не хотят сказать лишнего.

Трудно даже предположить, где любимец фанатов «Ливерпуля» окажется зимой или, скорее, будущим летом после такой паузы. Писали, что Ориги отказался от предложения саудовцев. Как бы теперь не пожалеть, ведь вариант с Саудовской Аравией или МЛС может быть лучшим в его положении.