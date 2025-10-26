У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»

«Акрон» принимал «Локомотив» в Саранске, потому что для Самары первостепенен форум «Россия — спортивная держава». Впрочем, и в родном регионе тольяттинцам было бы сложно, ведь «Локо» оставался в Мир РПЛ единственным, кто не проигрывал. В этом плане ничего не изменилось. Тем не менее три очка фаворит не забрал!

«Локомотив» вполне логично вышел в том же составе, которым разгромил ЦСКА. «Акрон», пусть и тоже победил в прошлом туре (1:0 с «Пари НН»), всё же заменил Пестрякова на Рочу, Бистровича — на Лончара, а Севикяна — на Беншимола.

«Локо» взялся давить с первых секунд и едва не открыл счёт в первой же атаке: Батраков откликнулся на закидушку Фассона и с близкого расстояния неточно пробил головой. Тут же Пруцев со скидки Воробьёва практически занёс мяч в ворота — его с самой ленточки успел вынести Хосонов.

Баринов перспективно катил на дальнюю штангу — тому же Воробьёву для замыкания не хватило буквально пары шагов. Руденко не реализовал выход один на один, пусть и оказался в офсайде. Их за первые 18 минут у москвичей набралось целых три.

Москвичи владели тотальным преимуществом, однако постепенно «Акрон» отодвинул игру от своих ворот и заработал угловой, который увенчался подбором Хосонова и выстрелом сильно выше перекладины.

А под конец тайма тольяттинцы забили! И помог им в этом далеко вброшенный Бокоевым аут! Мяч от спины Дзюбы прилетел к Фассону, чей вынос головой пришёлся прямиком на Беншимола. Нападающий из Кабо-Верде принял на грудь и красивым тычком с лёта прошил Митрюшкина. И ведь такое происходит уже не впервой! «Брентфорд»?» — поинтересуются любители АПЛ. «Акрон», — ответят зрители РПЛ!

В перерыве Михаил Галактионов увеличил количество атакующих звеньев, поменяв Карпукаса с Руденко на Бакаева с Комличенко. Николай изящно отдавал пяткой на ход Воробьёву, но того в последний момент на грани фола остановил Хосонов. «Локомотив» продолжал давить. Безрезультатно. Не хватало качественного завершения множества подходов: Гудиеву возможностей погеройствовать долго не предоставляли.

В середине второго тайма Дзюба почувствовал дискомфорт и вынужденно отправился отдыхать. Сам он бывшему клубу не забил, тем не менее в голе поучаствовал и может быть доволен. А режиссёры трансляции настолько удивились замене Артёма, что даже обозначили его вновь футболистом «Локо».

Дзюба в «Локо», а не в «Акроне»: такая инфографика Фото: Кадр из трансляции

Стоило Дзюбе уйти, как москвичи тут же реализовали угловой! Батраков подал на дальнюю штангу, Монтес замкнул. Всё гениальное — просто.

Вскоре «Локо» должен был ещё и вперёд выходить: блестящий перехват Монтеса в центре поля привёл к проникающей передаче Батракова прямо между ног поднявшемуся с лавки Эшковалу. Количенко вывалился на дуэль с Гудиевым и из убойной позиции не попал в ближний угол.

В конце матча Сарвели сменил получившего повреждение Воробьёва. «Акрон» удерживал ничью, и помогали ему в этом свежие Пестряков с Бистровичем и Севикяном. Батраков бил с лёта вслед за подачей Фассона — мяч полетел по центру ворот, и Гудиев справился. Бакаев претендовал на пенальти после единоборства с Фернандесом — и разводил руками, не получив желаемого.

«Локомотив», несмотря на финальный навал и моменты у Комличенко с Бакаевым, так и не додавил «Акрон». Ещё и из-за перебора карточек лишился на встречу с «Зенитом» Монтеса. Хорошо хоть, другие пять вероятных штрафников (Ненахов, Баринов, Батраков, Руденко и Бакаев) подобной участи избежали. Шестой, Погостнов, на поле не появился.

«Локо» мог выйти на чистое первое место, но только сравнялся с ЦСКА. Подвинуть московских конкурентов по итогам тура может «Краснодар». «Акрон» же отдалился от зоны стыков. Пусть тольяттинцы и упустили победу, результат у них разочарования явно не вызвал.