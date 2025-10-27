12 удивительных бомбардиров топ-лиг. Они навязывают конкуренцию звёздам

Перед каждым сезоном букмекеры принимают ставки на лучших бомбардиров топ-лиг, и наверху списка у них, что логично, самые звёздные имена. К примеру, для АПЛ этим летом выделили такую шестёрку: Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Уго Экитике. Пока ожидания с реальностью совпадают лишь в случае норвежца. А вот преследуют его не самые очевидные кандидаты. Мы выделили таких и в Премьер-лиге, и в других статусных чемпионатах.

Антуан Семеньо, «Борнмут»

Антуан Семеньо Фото: Stu Forster/Getty Images

Возраст и позиция: 25 лет, вингер

Количество голов в АПЛ: 6 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 2-3-е

Уже сейчас понятно, кого за примерно € 60-80 млн следующим летом заберут на повышение. В прошлом сезоне Семеньо отметился в АПЛ 11 голами, что совсем не плохо. А теперь решил, что и этого мало: отгрузил по дублю «Ливерпулю» и «Фулхэму», по разу расстрелял «Лидс» и «Брайтон». В списке ассистентов с тремя голевыми он тоже высоко, уступает лишь Джеку Грилишу и Мохаммеду Кудусу. Ганцу без разницы, на каком фланге выходить — разрывает и справа, и слева.

Игор Тьяго, «Брентфорд»

Игор Тьяго Фото: Alex Pantling/Getty Images

Возраст и позиция: 24 года, нападающий

Количество голов в АПЛ: 6 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 2-3-е

«Брентфорд» в 2024-м отвалил за бразильца € 33 млн «Брюгге». Английский футбол пагубно сказался на его здоровье: нападающий провёл в лазарете суммарно аж 273 дня, а в АПЛ отбегал восемь матчей без результативных действий. Теперь он в порядке, и инвестиция сполна оправдывается: дубль в ворота «МЮ», голы «Ноттингему», «Сандерленду», «Вест Хэму» и «Ливерпулю». Карло Анчелотти, присмотритесь к пареньку, тем более у вас там далеко не Роналдо с Ривалдо в нападении.

Дэнни Уэлбек, «Брайтон»

Дэнни Уэлбек Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Возраст и позиция: 34 года, нападающий

Количество голов в АПЛ: 5 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 4-5-е

Неустаревающая классика АПЛ. Представьте, любитель английского футбола впал в кому в начале 2010-х, а сейчас оклемался, взглянул на таблицу бомбардиров и увидел знакомую фамилию. Он ведь может подумать, что времени-то прошло не так уж и много. Но Уэлбеку уже 34 года. В прошлом сезоне он выбил 10 голов, а теперь идёт даже с опережением графика. Страдают от него исключительно топ-клубы: «Челси», «Ньюкасл» (по два раза) и «Манчестер Юнайтед».

Жан-Филипп Матета, «Кристал Пэлас»

Жан-Филипп Матета Фото: Richard Pelham/Getty Images

Возраст и позиция: 28 лет, нападающий

Количество голов в АПЛ: 5 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 4-5-е

Матета давно на виду: за два предыдущих розыгрыша АПЛ суммарно наколотил аж 30 голов. Истинных поклонников Премьер-лиги его новые подвиги давно не удивляют. Но раз он всё ещё в «Кристал Пэлас», пусть покрасуется и в этом тексте. Нападающий забил «Астон Вилле» и «Вест Хэму», а «Борнмут» вообще огорошил хет-триком. В октябре состоялся и его дебют за сборную Франции. Азербайджану забить за 11 минут не удалось, а вот Исландии за 89 — пожалуйста. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

Вильсон Изидор, «Сандерленд»

Вильсон Изидор Фото: Clive Mason/Getty Images

Возраст и позиция: 25 лет, нападающий

Количество голов в АПЛ: 4 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 6-10-е

Француз не пригодился «Зениту», да и «Локомотив» за него особо не держался. Петербуржцы отпустили нападающего в Чемпионшип за € 6 млн. Теперь Изидор в АПЛ и стоит € 15 млн. Сперва он был запасным, но, поднявшись со скамейки, забил «Вест Хэму» и «Брентфорду». А потом, уже в статусе основного, вскрыл ворота «Астон Виллы» и «Челси». «Сандерленд» сенсационно закрепился в топ-5 таблицы, и заслуга Вильсона здесь колоссальна. Такое вот бондовское «From Russia with love».

Карл Этта Эйонг, «Леванте»

Карл Этта Эйонг Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возраст и позиция: 22 года, нападающий

Количество голов в Ла Лиге: 6 в 10 матчах

Место в списке бомбардиров: 2-3-е

«Вильярреал» отпустил Этта Эйонга в «Леванте» всего за € 3 млн, что казалось довольно странной сделкой. Ведь камерунец царил в молодёжке и настрелял за неё аж 19 голов в 30 встречах, да и за основу «Жирону» пригвоздил. Что ж, теперь он оценивается в € 20 млн и, по слухам мировых СМИ, привлёк пристальное внимание «Барселоны». А всё почему? Потому что молодой нападающий забил «Бетису», той же «Жироне», «Овьедо» и мадридскому «Реалу». При том что его команда сражается за выживание. А что он сотворит в коллективе посильнее?

Ведат Мурики, «Мальорка»

Ведат Мурики Фото: Rafa Babot/Getty Images

Возраст и позиция: 31 год, нападающий

Количество голов в Ла Лиге: 5 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 4-5-е

В сезоне-2022/2023 Мурики заколотил в Ла Лиге 15 голов. А вот два следующих принесли ему по семь. Казалось, да, вполне добротный нападающий, но с давно пройденным пиком формы. А нет. Косовар поразил ворота двух мадридских грандов и «Севильи», отгрузил дубль «Эспаньолу». Когда в 2022 году проскакивала новость об интересе к нему ЦСКА, в комментариях преобладал негатив. Теперь армейским болельщикам, с учётом проблем их команды в нападении, наверняка уже не смешно.

Хоакин Паничелли, «Страсбург»

Хоакин Паничелли Фото: Christophe Ena/AP/ТАСС

Возраст и позиция: 23 года, нападающий

Количество голов в Лиге 1: 8 в 9 матчах

Место в списке бомбардиров: 1-е

Французский филиал «Челси» изучил статистику Сегунды, увидел там 20 голов Паничелли за «Мирандес» и отвалил испанцам € 16,5 млн. И как же правильно поступил «Страсбург»! Молодой аргентинец лидирует в списке бомбардиров Лиги 1, а главный его хайлайт — дубль «ПСЖ»! Хотя нет, не главный: в Лиге конференций он положил голешник «Ягеллонии» ударом через себя. Ещё в его активе два мяча в ворота «Анже», по одному — «Гавру», «Монако», «Лиону» и «Метцу». Ждём паренька в Лондоне?

Ансу Фати, «Монако»

Ансу Фати Фото: Fred Dides/Zuma/ТАСС

Возраст и позиция: 22 года, левый вингер

Количество голов в Лиге 1: 5 в 5 матчах

Место в списке бомбардиров: 3-4-е

Как за пять лет преодолеть путь от «наследника Месси» до «главного каталонского разочарования»? Без труда ответит Фати. Однако, уйдя в аренду в «Монако», Ансу приходит в себя и фрагментами вновь напоминает того гения, которому доверили в «Барселоне» 10-й номер. Он пропустил старт сезона, а потом сразу же забил «Брюгге» в Лиге чемпионов и ударно ворвался в Лигу 1: с дублями «Метцу» и «Ницце», голом – в ворота «Лорьяна». Пусть и половина мячей — с пенальти, крест на карьере вингера уже никто не ставит.

Риккардо Орсолини, «Болонья»

Риккардо Орсолини Фото: Enrico Locci/Getty Images

Возраст и позиция: 28 лет, правый вингер

Количество голов в Серии А: 5 в 8 матчах

Место в списке бомбардиров: 1-е

Легенда «Болоньи» входит в топ-25 по сыгранным за неё встречам, а по количеству голов — в топ-13. Что же он делает в этом списке? Просто лучшим бомбардиром Серии А ожидаешь видеть кого-то вроде Лаутаро Мартинеса, а там Орсолини. Который, да, сезоном ранее забил 15 мячей в 30 турах — шикарный показатель. Но сейчас у него — пять в восьми: вскрыл ворота «Комо», «Лечче», «Пизы», «Дженоа» и «Кальяри». Нынешним летом вингера спустя год вызвали в сборную Италии: его акции только растут.

Джан Узун, «Айнтрахт»

Джан Узун Фото: Alex Grimm/Getty Images

Возраст и позиция: 19 лет, атакующий полузащитник

Количество голов в Бундеслиге: 5 в 8 матчах

Место в списке бомбардиров: 3-6-е

Пока все говорят о крутости Арды Гюлера и Кенана Йылдыза, в «Айнтрахте» вырос ещё один турецкий гений. В предыдущем сезоне Узун постоянно выходил на замену и за 31 матч отметился пятью голами. Став основным, забил уже шесть в 12 встречах: вколотил «Вердеру», «Хоффенхайму», «Байеру», «Униону» и мёнхенгладбахской «Боруссии», ещё один — «Галатасараю» в ЛЧ. Есть и три ассиста. В июне Джан стоил € 18 млн, сейчас — € 45 млн. А продадут его минимум за € 100 млн, это же «Айнтрахт».

Кристоф Баумгартнер, «РБ Лейпциг»

Кристоф Баумгартнер Фото: Maja Hitij/Getty Images

Возраст и позиция: 26 лет, атакующий полузащитник

Количество голов в Бундеслиге: 5 в 8 матчах

Место в списке бомбардиров: 3-6-е

В сборной Австрии Баумгартнер весьма результативен и отличился 19 раз в 54 встречах. Но вот в Бундеслиге он что за «Хоффенхайм», что за «Лейпциг» больше семи голов не выбивал. Что ж, скоро личный рекорд падёт. «Хайденхайм», дортмундская «Боруссия», «Гамбург» (дважды) и «Аугсбург» — список жертв Кристофа. «РБ» провалил прошлый сезон и стал в Германии седьмым. Сейчас это главный преследователь «Баварии» — спасибо в том числе австрийцу.