Неожиданная осечка «Балтики»! Ужасная серия Шпилевского в РПЛ — всё

«Балтика» разнесла в Казани «Рубин» (3:0), но из-за перебора карточек лишилась двух лидеров — Андраде и Сауся. Бодаться в Нижнем Новгороде с «Пари НН» пришлось без них. Итог — потеря очков и сразу нескольких других футболистов перед игрой с «Ахматом».

С тройкой центральных защитников вышла не только «Балтика», но и «Пари НН»: те же 3-4-3 Алексей Шпилевский ранее выбирал крайне редко. На 10-й минуте даже массивная оборона не справилась с перекатом Бевеева и Пряхина, который завершился плотным выстрелом Титкова из центра штрафной. Нижегородцам повезло: мяч полетел чуть правее створа.

Тем не менее нацелен на ворота больше был именно «Пари НН», нанеся шесть ударов к 20-й минуте. Половину из них, правда, заблокировали балтийцы. Ещё к воротам прорывался Босельи — его в красивом подкате остановил Филин. Хватало и единоборств. В одном из таких повредил плечо Титков — Николая жёстко срубил Карич. Прикрывая футболкой разочарованность на лице, полузащитник вынужденно покинул поле. Как будто «Балтике» было мало потерь.

За первую половину команды наиграли на три жёлтых. Все достались калининградцам. При том что чаще правила нарушали не они (8:13). Гассама и Илья Петров в следующем туре не сразятся с «Ахматом». Титков перед уходом тоже заработал четвёртую жёлтую. Забегая вперёд, во втором тайме та же участь постигла и Бевеева.

Оказавшись одиноким перед чужими воротами, Лесовой не слишком удачно пальнул с лёта после отличной подачи Коледина. Карич помешал пробить из удобной позиции Беликову. Так с нулями на табло и настал перерыв. После него Александров заменил Каккоева. И тут же схлопотал жёлтую за прыжок прямой ногой в центре поля под Беликова. Интересно, какие эмоции в этот момент испытал Алексей Шпилевский?

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Пари НН»

«Балтика» частенько забрасывала на Хиля. Тот хорошо цеплялся за мяч, однако неизменно утыкался в нижегородскую оборону. Андрей Талалаев отреагировал на это заменой сальвадорца на Оффора. Шпилевский же выпустил вместо Коледина Пигаса, и как раз белорус прорывом по правому флангу вывел Грулёва один на один с Бориско. Вратарь выставил ноги и отразил удар низом.

Других голевых моментов зрители так и не увидели. «Пари НН» был ближе к победе, но и так набрал первое очко за пять туров. «Балтика» обошла «Зенит», и всё же петербуржцам ещё играть с «Динамо». Перед матчем священник окропил поле святой водой — исход при этом едва ли устроил обе команды.