«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео

Карпин проиграл Семаку в один мяч. А мог и больше, если бы не вратарь.

«Зенит» победил московское «Динамо» в центральной встрече 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы сократили отставание от первого места до одного очка.

Сергею Семаку и Валерию Карпину пришлось поломать голову над составами. «Зенит» потерял травмированных Кассьерру и Дугласа Сантоса – и вышел на домашний матч без номинальных нападающих! «Динамо» осталось без Фомина (дисквалификация), Миранчука и Зайнутдинова (повреждения), но в этих обстоятельствах тренер бело-голубых поставил на сверхатакующий по именам состав с трио форвардов Маухуб – Сергеев – Тюкавин.

Несмотря на 0:3 по количеству штатных нападающих, именно «Зенит» действовал первым номером. В течение половины тайма петербуржцы владели мячом около 80% времени, а команда Карпина в позиционной обороне перекрывала всё сзади пятёркой. Причём Глебов оставался в опорной зоне, а не падал пятым в линию, как бывает, когда «Динамо» играет с квартетом защитников. В центре действовала тройка Осипенко – Маричаль – Фернандес, а на краях – Касерес с Рубенсом.

Вскрывать плотную, насыщенную оборону было крайне сложно. «Зенит» при начале атак пытался использовать рискованный розыгрыш от вратаря в динамовском стиле, выманивая соперника на прессинг с целью использовать свободное пространство. В таких эпизодах к получившему условную роль центрфорварда Луиса Энрике смещался с правого фланга Глушенков – под забросы за спины защитникам «Динамо». Было несколько моментов, когда зенитовцы едва не убежали к воротам. Однажды после плохого паса назад от Осипенко только своевременно вылетевший за пределы штрафной Расулов спас бело-голубых от неприятностей.

Однако лишь на исходе четверти часа «Зенит» нанёс первый удар после взаимодействия Луиса Энрике с Глушенковым. «Динамо» же впервые пробило в середине тайма. Это сделал Бителло. А ёще через три минуты команда Карпина внезапно забила! Тот же Бителло классно решил эпизод двумя касаниями после контрвыпада, раскрученного Маухубом и Глебовым. Зенитовцы протестовали – указывали на то, что атака команды Карпина началась с фола Касереса на Мостовом. Гол проверялся VAR. Видеоассистенты одобрили решение главного судьи Сухого, засчитавшего взятие ворот. Их поддержал и разобравший для «Чемпионата» этот момент экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол. VAR проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого».

Потом эмоции накалились. Было много мелких стычек игроков. Дошло до того, что едва не подрались бывшие одноклубники Сергеев и Педро! До перерыва команды нанесли всего по три удара, тем не менее «Зенит» наиграл на ответный гол. Сначала Нино после подачи Педро со штрафного пробил головой в штангу. Затем потрясающий по красоте мяч забил Мостовой в результате атаки на скорости с участием Вендела и Глушенкова. Эпизод как будто из какого-нибудь «класико» подвезли!

В перерыве Карпин по какой-то причине поменял Осипенко на Скопинцева. В тройке центральных защитников играл уже Рубенс. Бразилец стал участником двух самых запоминающихся эпизодов в дебюте второго тайма. В одном случае его подкат остановил опаснейший проход Глушенкова в скоростной атаке «Зенита». В другом – бразилец чуть не «привёз» гол неаккуратным пасом назад под давлением. Педро, хоть и добрался до мяча, не забил, но столкнулся с Расуловым. Зенитовцы хотели пенальти, утверждая, что голкипер сфолил на бразильце. Сухой не согласился. Вообще, в этот отрезок игры хозяева серьёзно прижали «Динамо» – молодой Расулов выручал, словно вратарь с опытом.

Следующая замена от Карпина – не проявившего себя Тюкавина на Кутицкого – свидетельствовала о том, что тренер «Динамо» хотел больше надёжности в обороне. Однако как только москвичи заработали свой первый угловой в матче, «Зенит» поймал их на ошибке в переходной фазе! Быструю ответную атаку хозяев разогнали Глушенков, Мантуан и Луис Энрике. Удар последнего заблокировал Кутицкий, однако Мантуан доиграл эпизод и забил с подбора. Команда Семака заслужила этот гол. У хозяев был серьёзный перевес по ударам – 12:4 (в створ – 9:1), просто гигантский по касаниям в чужой штрафной – 28:5.

А за 10 минут до конца дрогнул всё-таки и Расулов. «Зенит» опять использовал неудачное расположение динамовцев в переходной фазе, голкипер поспешил на подстраховку, не рассчитал свои силы и снёс свежего Лусиано за пределами штрафной. Педро отправил мяч в сетку, но его гол отменили из-за офсайда, так как в момент передачи аргентинца на бразильца перед хавбеком «Зенита» находился только один динамовец. Более того, Сухой, изучив повтор, изменил и своё решение удалить Расулова. Вместо красной карточки дал жёлтую – Курбан остался в игре.

«Очень сложный эпизод для Сухого, – прокомментировал действия судей Игорь Федотов. – Нужно было понимать, что делает Лусиано Гонду. Тот отдал передачу, а Педро был за линией офсайда, поскольку находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны. Футболист «Зенита» отдавал пас, а не бил по воротам. Поэтому здесь не могло быть лишения явной возможности забить гол. Соответственно, Расулов сорвал перспективную атаку. Это жёлтая карточка».

Команды Семака и Карпина продолжили биться 11 на 11. Тренер «Динамо» сделал обратную замену – Скопинцева на Гладышева. Тем не менее «Зенит» не дал москвичам ничего создать на последних минутах и забрал три очка.

