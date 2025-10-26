«Реал» — «Барса» — вау! Гнев Винисиуса на Алонсо, отбитый пенальти, полиция на бровке

«Реал» – «Барса» – это каждый раз что-то особенное. Тем более в ситуации, когда команды оторвались от конкурентов, а сами находились на расстоянии двух очков друг от друга. «Реал» изначально считался фаворитом и забрал-таки победу. Достаточно уверенно по игре, но не по счёту.

В матче прошло лишь две минуты, а «Реал» уже заработал пенальти. Ямаль заблокировал удар Винисиуса, поставив ногу на землю рядом с мячом. Главный арбитр указал на «точку», но включился VAR, призвал судью передумать, и он изменил своё решение. Хозяев эта ситуация не смутила, и они продолжили нагнетать у ворот Щенсного.

На 12-й минуте Фермин неудачно поставил корпус и позволил Гюлеру проткнуть мяч вперёд на Мбаппе. Француз не стал долго разбираться и сразу пробил по воротам. Получился шикарный удар в угол и гол. Только вот его пришлось отменить из-за малюсенького офсайда. Его можно разглядеть, только если увеличивать кадр.

Офсайд Килиана Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» на днях отдельно писал про офсайдную ловушку «Барсы» против Мбаппе как ключевую фазу «класико». И именно этот фактор позволил «Реалу» открыть счёт. Проникающая передача от Беллингема на Мбаппе, который вышел один на один с вратарём и точно пробил.

Правда, на 38-й минуте «Барселона» провела одну из немногих опасных атак в первом тайме и сравняла счёт. Отличился Фермин, у которого выдалась неплохая неделя. Хет-трик в Лиге чемпионов, а теперь – гол в «класико». Правда, игровое преимущество «Реала» оставалось неоспоримым. Едва ли не главным символом тайма стал фол Педри на Винисиусе. Казалось, игрок «Барселоны» хотел сорвать не только атаку, но и футболку соперника.

Педри и Винисиус Жуниор Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Во втором тайме «Барселона» выглядела конкурентоспособнее, однако «Реал» всё ещё смотрелся лучше. На 51-й минуте хозяева заработали пенальти. Причём на этот раз главный арбитр нарушения не увидел, а VAR настоял на обратном. Получилось так, что мяч попал в руку Эрика Гарсии после рикошета от Беллингема. Бить с 11 метров пошёл Мбаппе, но сделал это неудачно. Щенсны дотянулся и сохранил интригу во встрече.

Попадание мяча в руку Эрику Гарсии Фото: Кадр из трансляции

Затем «Реал» забил очередной гол, который был отменён из-за офсайда. Беллингем в этом матче оформил 1+1 по гол+пас и теперь отличился снова, однако его мяч отменили из-за офсайда в начальной стадии атаки.

Интересно, что «Реал», у которого игра в целом шла хорошо, раньше начал делать замены. К 73-й минуте у хозяев три человека ушли с поля, а у гостей – ни одного. Хаби Алонсо убрал с поля в том числе Винисиуса, который был разгневан своей заменой, не скрывал своё возмущение и даже на какое-то время ушёл в раздевалку, но затем вернулся. Посмотрим, как потом отреагирует тренер.

Винисиус Жуниор Фото: NurPhoto via Getty Images

В конце встречи игра получилась достаточно нервозной. Какие-то моменты возникали и у «Барселоны» тоже. На 89-й минуте Кунде даже вышел один на один с вратарём, но плохо принял мяч на грудь, упустив шикарный шанс сравнять счёт. Судья добавил ко второму тайму аж девять минут, однако «Реал» удержал победу. На 90+9-й минуте ещё и Педри получил вторую жёлтую карточку. После этого началась потасовка между футболистами на скамейках, их даже разнимала полиция. Причём разборки продолжились ещё и после финального свистка. Получился эмоциональный матч даже по меркам «класико».

Теперь отрыв мадридцев составляет уже пять очков.