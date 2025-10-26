«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником

«Краснодар» вернулся на первое место, победив «Рубин» в домашнем матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» приехал на встречу с чемпионом без нескольких ключевых игроков группы обороны. Рашид Рахимов остался без защитников Вуячича и Тесленко, без опорного полузащитника Иву. В центре обороны вышли Нижегородов и молодой новичок из «Зенита» Лобов, который впервые появился в основе в РПЛ. Ещё одна интересная деталь, связанная с составом казанцев – Даку в роли капитана. Тренер «Рубина» решил добавить нападающему мотивации на фоне сухой трёхматчевой серии албанского бомбардира?

В первые 12 минут скроенная из того, что было, оборона «Рубина» хорошо справлялась с Кордобой и компанией. Игра шла с высокой интенсивностью, тем не менее «Краснодар» не создавал голевых моментов и даже не бил по воротам. Но затем реализовал свой первый же шанс! Эта атака получилась во многом благодаря Кордобе, который ловко развернул Лобова, вышел на свободное пространство и сделал пас к штрафной на Батчи. Далее мяч при помощи рикошета от Нижегородова долетел до Виктора Са, которого не закрыл Рожков. Бразилец забил во втором туре подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 1:0 «Рубин» вынужден был раскрываться, поэтому «Краснодар» получил пространство для быстрых ответных атак. Поначалу они не слишком клеились, а вот казанцы стали подтягиваться к воротам Агкацева. В середине первого тайма Даку наконец встретился с мячом в чужой штрафной, однако хозяева кое-как отбились. Зато на исходе получаса Сперцян классно вскрыл защиту гостей пасом на Батчи, а тот пробил в штангу.

Ничего интереснее до перерыва уже не случилось. У «Рубина» при переходе в атаку возникало всё-таки больше проблем, чем сзади с молодыми защитниками. За 45+ минут команда Рахимова не нанесла ни одного удара по воротам – в статистике xG у казанцев, соответственно, были пугающие 0,00. Шабанхаджай с Безруковым в роли инсайдов не здорово поддерживали «заскучавшего» впереди Даку.

Однако на первых минутах после перерыва игроки «Рубина» показали, что услышали Рахимова в раздевалке. Прежде всего – те самые инсайды. Уже через 20 секунд после начала второго тайма мог забить Шабанхаджай, который совершил мощный проход и нанёс первый удар. А потом ещё более яркий рейд сделал Безруков: просочился сквозь троих и зарядил в ближний нижний угол. От пропущенного гола чемпиона спас только сейв Агкацева. Краснодарцы, видимо, рано поверили, что казанцы будут лёгкой жертвой. Но сколько волевых побед добыл «Рубин» при Рахимове!

Складывалось впечатление, что команды поменялись не только половинами поля, но и формами. Теперь уже у «Краснодара» до 76-й минуты было 0,00 по xG. Никак не удавалось хозяевам прорваться к воротам Ставера и пробить. Кордоба стал менее заметен. Только после фола Кузяева (кажется, Далер ещё лишь на пути к возвращению лучшей формы) Сперцян нанёс удар со штрафного, однако запустил мяч выше цели. А вот Шабанхаджай свой стандарт исполнил намного опаснее. Казанцы заработали штрафной в левом полуфланге, и Дардан бабахнул в перекладину!

На концовку Рахимов выпустил второго центрфорварда Сиве. Летний новичок из чемпионата Франции начал в «Рубине» с гола в дебютной игре, но потом, как и Даку, не забивал три тура. Тем не менее переход на пару нападающих не спас казанцев от поражения. Команды завершили матч с удивительной статистикой ударов в створ – 1:1. В компенсированное время было больше эмоций, чем футбола. Даже голкипер Ставер стал бодаться с Кордобой после фола Сиве в центре поля. «Краснодар» одержал третью победу подряд. Воодушевляющая серия перед встречей со «Спартаком» через неделю.