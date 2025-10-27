«Арсенал» и «Реал» — лидеры, внезапный топ-4 АПЛ, путаница в Италии. Главное в еврофутболе

«Барса» после «класико» отстала на пять очков, «ПСЖ» вернулся на вершину, «Сити», «Челси» и «Ливерпуль» вдруг проиграли. А у Оздоева дубль!

Не успели мы выдохнуть после еврокубков, как топ-футбол в лигах снова вернулся на экраны. В нескольких турнирах поменялись лидеры, а гранды продолжают терять очки с аутсайдерами. Подробности — в нашем дайджесте.

Англия: «МЮ» обошёл «Ливерпуль», сенсация от «Сандерленда»

Шон Дайч не сумел нарвать из леса парочку ягод — «Ноттингем Форест» проиграл «Борнмуту» (0:2). Команда Андони Ираолы теперь на втором месте в АПЛ, а Маркус Таверньер оформил «сухой лист»! «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (3:0) — Дэвиду Мойесу не помогло даже возвращение Джека Грилиша. «Вулверхэмптон» нацелен на Чемпионшип – после матча с «Бёрнли» (2:3) у команды семь поражений в девяти турах.

«Сандерленд» неожиданно запрыгнул в топ-4, одержав волевую победу во встрече с «Челси». Один из мячей забил Вильсон Изидор — после матчей с «Сочи» и «Оренбургом» никакие лондонские команды ему не страшны. Гости эталонно оборонялись низким блоком, а Энцо Мареска пытался улучшить атаку через замены — не получилось, «Сандерленд» всё равно выглядел острее. «Челси» мог оформить третью победу подряд в АПЛ, но не получилось, не фартануло.

«Ливерпуль» на неделе разгромил «Айнтрахт» в ЛЧ, подарив надежду на выздоровление. Что ж, мы поторопились — Арне Слот после матча с «Брентфордом» сказал, что это худшее поражение в сезоне. Хозяева по классике забили после длинного вбрасывания из аута (уже восьмой мяч в сезоне) и в концовке отчаянно защищали победный счёт. Мерсисайдцы бились до последнего благодаря голу Мохамеда Салаха на 89-й, но не вытянули. Теперь «Ливерпуль» вне топ-4.

Кто бы мог подумать, что к концу октября «МЮ» будет выше «Ливерпуля» в турнирной таблице? Команда Рубена Аморима пробила «Брайтон» дальними ударами, хотя без валидола всё равно не обошлось. «Брайтон» превратил счёт 0:3 в 2:3 под конец матча (отличился и Дэнни Уэлбек, у него теперь семь голов в ворота родной команды и пять – в нынешнем сезоне АПЛ), однако Брайан Мбемо закрыл интригу, оформив дубль на 90+6-й.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Сити» не обыгрывал «Астон Виллу» на выезде аж два года. Кажется, серия прервётся ещё не скоро. После игры в Манчестере так и не определились, в чём причина поражения. Бернарду Силва сказал, что «Ман Сити» сам по себе плохо играл. А Хосеп Гвардиола хвалил команду. Скорее всего, ближе к истине именно португалец.

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» Фото: Clive Mason/Getty Images

Расслабленный «Арсенал» опять оформил минимальную победу в АПЛ — разгромы готовят только под ЛЧ. Но здесь важен именно результат. «Пэлас» всех удивил на старте сезона, команда совсем не церемонится с топами. Однако Эберечи Эзе тоже не так прост. Несколько месяцев назад англичанин выиграл Кубок Англии с «Кристал Пэлас», а теперь забил «бывшей» победный мяч — и даже не побоялся отпраздновать.

Испания: «класико» и провал «Валенсии»

«Реал Сосьедад» наконец-то победил: с трудом удержав победу в матче с «Севильей» (2:1). Захарян вышел в середине второго тайма, особо не проявив себя — все силы бросил на помощь обороне. «Атлетик» снова чудит: с минимальным счётом проиграл «Хетафе» (0:1). А «Эспаньол» по-прежнему очаровывает: разобрался с «Эльче» (1:0) и пробился в топ-4. Не хватает только «Атлетико» с «Бетисом» — они играют друг с другом сегодня, 27 октября.

«Валенсия» – «Вильярреал» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Валенсия» продолжает тонуть: за 10 стартовых туров набрала всего девять очков. Это один из худших стартов в клубной истории. После матча тренер «Вильярреала» Марселино Тораль публично назвал владельца «Валенсии» Питера Лима причиной всех бед: «В том, что происходит с «Валенсией», виноват только владелец. Его отношение — позор и неуважение к клубу с многолетней историей». Марселино знает о чём говорит: последние крупные успехи команды связаны именно с ним, но в 2019-м его бесцеремонно выгнали из клуба.

Переиграть «Барселону» Ханс-Дитера Флика по голевым моментам не самая трудная задача. Справлялась даже «Жирона». Теперь это удаётся и «Реалу». Раньше мадридцы лучше всех реализовывали свои немногочисленные моменты, сейчас – ровно наоборот: создают много, но уже не выжимают максимум из каждого эпизода. Впрочем, «Реал» давненько так откровенно не доминировал в «класико». А Ямаль получил ответку за неприятные слова в адрес «Королевского клуба».

Италия: Конте обыграл «Интер», Сарри сразился с «Юве»

«Торино» стремительно выползает из бездны, теперь обыграл «Дженоа» (2:1) — хотя недавно плёлся внизу таблицы. «Рома» снова одержала минимальную победу в Серии А — не поздоровилось «Сассуоло» (1:0). «Аталанта» поделила очки с «Кремонезе» (1:1), бергамаски полюбили ничьи при Иване Юриче. «Комо» сыграл по нулям с «Пармой», без мастерства Нико Паса команда сидит без голов. Бедствующая «Фиорентина» и громкая «Болонья» не выявили победителя (2:2) — команда Винченцо Итальяно вела 2:0 до 74-й минуты, однако «фиалки» отыгрались. Им очки куда нужнее: пока что подопечные Стефано Пиоли страдают на 18-м месте.

Массимилиано Аллегри вставил себе палки в колёса: «россонери» могли закрепиться на первом месте, но «Милан» предпочёл засушить игру, поведя 1:0. В итоге чуть не проиграл «Пизе» (2:2). Дополнительно о себе напомнил «старичок» Хуан Куадрадо: 37-летний колумбиец забил с пенальти. Тренер, безусловно, подчинил «Милан» себе и создал крепкую ролевую команду — однако иногда лучше, чтобы футболисты забывали о тактических установках Макса. А что там Лука Модрич? У него ассист.

«Наполи» — «Интер» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Интеру» надо было тайком поменять гимн Серии А на саундтрек Лиги чемпионов — так мог бы и спастись от поражения. Команда Кристиана Киву качественно проявила себя в атаке, но не свезло с реализацией. Хотя неаполитанцам тоже не особо фартило: Кевин Де Брёйне получил травму, реализуя пенальти, и покинул поле. Однако энергетика Антонио Конте (успел даже поругаться с Лаутаро Мартинесом) зарядила игроков на первую за два с половиной года победу в матче с «Интером».

Маурицио Сарри пока не уходит из «Лацио». Матч начался с великолепного дальнего удара из-за штрафной от Томы Башича, после чего римляне навязали «Ювентусу» удобный для себя сценарий матча – мы ловим шансы в контратаках, а вы пытаетесь взломать нашу плотную оборону. «Лацио» уверенно справлялся с подходами туринцев и мог несколько раз увеличить разрыв в счёте, а «Юве» не предложил ничего, кроме навесов. Теперь команда Сарри всего на четыре очка отстаёт от лигочемпионской зоны.

Германия: за «Баварию» отличился вундеркинд, а «Лейпциг» забил шесть мячей!

«Байер» не ушёл в депрессию после уничтожения от «ПСЖ» — вместо этого собрался с силами и обыграл «Фрайбург» (2:0). «Штутгарт» выжал волевую победу в матче с «Майнцем» (2:1). «Айнтрахт» после двух игр без побед в Бундеслиге оформил три очка в матче с «Санкт-Паули» (2:0). Дортмундская «Боруссия» обыграла «Кёльн» за счёт гола Максимилиана Байера после 90-й минуты (1:0).

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Лейпциг» в этом сезоне наконец-то выправил реализацию и впервые за два года победил с разницей в шесть мячей. Гости разорвали «Аугсбург» на контратаках, результативнее всех выступил 18-летний ивуариец Ян Диоманд, оформивший 1+2. А сам клуб закрепился на второй строчке и пока уступает «Баварии» пять очков.

«Боруссия» М — «Бавария» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Обычно гладбахская «Боруссия» выступает в качестве криптонита для «Баварии», но в этом сезоне взяла на себя роль главного аутсайдера Бундеслиги: три очка в восьми турах и последнее место. У хозяев мощнейшее комбо: удаление в первом тайме и нереализованный пенальти – во втором. У мюнхенцев внезапно затих Кейн — впервые в нынешнем сезоне Бундеслиги. В бомбардирской роли его подменили Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру и 17-летний талант Ленарт Карл. Последний недавно забил и «Брюгге» в Лиге чемпионов. Болельщики в восторге, а Киммих публично предвкушает дебют полузащитника в сборной Германии.

Франция: невзрачный Головин, «Марсель» больше не первый

«Лилль» покуражился в матче с «Метцем» (6:1) и продолжает борьбу за чемпионство. «Ницца» из середины таблицы переиграла такой же неудачливый «Ренн» (2:1).

«Брест» – «ПСЖ» Фото: Xavier Laine/Getty Images

«Брест» уже не так хорош, как в прошлом сезоне. У команды могли бы быть теоретические шансы победить, если бы главные звёзды «ПСЖ» лечились — но череда травм наконец прошла. Парижане контролировали игру: Хвича Кварацхелия оформил первое результативное действие в сезоне Лиги 1, а Ашраф Хакими отметился дублем. «Брест» мог вернуться в игру при счёте 0:2, однако Ромен дель Кастильо не реализовал пенальти, и парижане вскоре забили третий.

«Монако» ищет счастье с новым главным тренером. При Себастьене Поконьоли команда сыграла вничью с «Анже» и уничтожила «Тоттенхэм» в ЛЧ (правда, всего лишь по качеству игры, реализация не позволила им забить). Тем не менее монегаски реально выздоравливают: заслуженно обыграли крепкую «Тулузу». Хотя без комичных промахов вновь не обошлось. Александр Головин вышел в старте, но по игре не впечатлил: WhoScored наградил его оценкой 6,3. Одной из самых низких в этом матче.

«Марсель» спустился на землю: на неделе проиграл «Спортингу», а теперь упустил первую строчку в Лиге 1. На самом деле, с командой всё в порядке, однако ряд индивидуальных ошибок продиктовал исход. Да-да, Бенжамен Павар, мы про тебя: француз «привёз» пенальти и отметился автоголом.

Вне топ-5: мощная развязка в Казахстане, дубль Оздоева

«Аякс» первым пропустил в матче с «Твенте», однако очнулся и закатил три мяча (3:2). «Бенфика» Жозе Моуринью с хет-триком Вангелиса Павлидиса уничтожила «Ароку» (5:0) — пока что команда на втором месте и отстаёт от «Порту» на одно очко. «Ред Булл Зальцбург» забывает о кошмаре прошлого сезона и после разгрома «Аустрии» (3:0) продолжает биться за чемпионство.

В чемпионате Казахстана мощная развязка. В последнем туре друг с другом встретились претенденты на чемпионство. Расклад был такой: «Астана» находилась на втором месте и уступала «Кайрату» два очка, ей нужна была только победа. В начале матча «Астана» открыла счёт, но пропустила на 55-й минуте от Дастана Сатпаева. На последних секундах у гостей появился мощный шанс выйти вперёд и забрать титул: Марин Томасов остался один на дальней штанге, однако пробил выше ворот. Золотые медали второй год подряд отправили «Кайрату».

«Фейеноорд» — ПСВ Фото: NurPhoto via Getty Images

А в Нидерландах чемпионская гонка в самом разгаре. Главные претенденты на медали встретились друг с другом в очном матче. Как всегда бывает у команд Петера Боша, зрители увидели парад голов. Со стороны ПСВ его обеспечил один футболист — Исмаэль Сайбари, оформивший победный хет-трик. Теперь у команд по 25 очков — какие страсти!

Несколько дней назад Фёдор Чалов отдал голевую в матче Лиги Европы, теперь настал черёд Магомеда Оздоева. Россиянин оформил дубль в ворота «Волоса» и помог команде сохранить первое место в чемпионате Греции. Теперь у Оздоева 3+2 в восьми матчах лиги — Магомед играет даже результативнее Фёдора (у него 2+1).