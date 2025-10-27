Самый странный период Черчесова-тренера. Знаковые лица в составе, а деньги «сожгли»

До ЧМ-2018 оставалось семь лет. Тогда-то нынешний тренер «Ахмата» чуть не зарубил Смольникова в «Жемчужине-Сочи».

13-й тур РПЛ завершится, на первый взгляд, рядовым матчем – «Ахмат» сыграет с «Сочи». Между тем сегодня Станислав Черчесов впервые встретится с командой из города, в котором провёл, пожалуй, самый странный период как тренер. Это был единственный случай, когда Черчесов согласился на работу не в высшей лиге (если оставить за скобками самое начало его карьеры в Австрии, где он учился на нужную лицензию и набивал шишки в «Куфштайне»).

Черчесов-тренер ассоциируется с элитными клубами или дивизионами – московские «Спартак» и «Динамо», «Ахмат», «Амкар», австрийский «Тироль», польская «Легия» и венгерский «Ференцварош». А ещё – со сборными, России и Казахстана. Из этого ряда явно выбивается сочинская «Жемчужина», в которую Станислава Саламовича занесло в декабре 2010 года.

Ещё в августе 2008-го Черчесов ушёл из «Спартака» после нереализованной мечты о золоте РПЛ и Лиге чемпионов. Хотя и то, и другое было близко. Очевидно, что амбиции у молодого по большому счёту тренера зашкаливали, хотелось доказать свою состоятельность в новой профессии. Возможно, поэтому он и согласился пойти в Первую лигу, чтобы поднять когда-то крепкую «Жемчужину». Да и пауза без работы затянулась – Черчесов перезагружался после «Спартака» более двух лет.

В российских чемпионатах «Жемчужина» сделала себе имя в 1990-е, когда играла под руководством неподражаемого Арсена Найдёнова в высшей лиге. Залетала в топ-10. Впрочем, больше запомнилась яркими цитатами своего тренера и слухами о закулисных делах. Одни только матчи «Жемчужины» Найдёнова с нижегородским «Локомотивом» его друга Валерия Овчинникова чего стоили! Но в начале 2000-х сочинский клуб из-за финансовых проблем свалился в «подземелье», а затем и вовсе был расформирован. Вернули к жизни «Жемчужину» только в 2007-м, а после выхода в Первую лигу по итогам сезона-2009 команду нацелили на возвращение в высший дивизион.

Тогда у южан был полный порядок с деньгами благодаря их президенту бизнесмену Дмитрию Якушеву. Ролики с рекламой «Жемчужины-Сочи» крутились на федеральном ТВ (в одном из них утверждалось, что клуб отказался от Дэвида Бекхэма!), а домашние матчи команды по заключённому в 2010 году договору транслировал «Наш футбол». В Сочи даже прилетали представители «Аякса» с Рудом Гуллитом для подписания контракта о сотрудничестве и создании академии.

В сезоне-2010 команда под руководством Олега Василенко заняла восьмое место в Первой лиге. Причём нынешнего главного тренера «Факела» убирали по ходу чемпионата, но потом вернули. А в межсезонье клуб договорился с Черчесовым. Станислав Саламович ехал в Сочи под максимальные задачи и после семичасовой (!) беседы с Якушевым подписал контракт на три с половиной года. Впереди был исторический переходный сезон-2011/2012, так что у Черчесова, казалось, будет много времени – целых полтора года, чтобы перестроить «Жемчужину» под РПЛ.

«В ходе переговоров я убедился, что «Жемчужина-Сочи» – большой проект, – объяснял Черчесов свой выбор. – Каждый год клуб делает шаг вперёд. Высокие амбиции есть. И с руководством клуба мы обсудили, что и когда… Проблем с подписанием контракта не было – все нюансы решили за 10 минут».

Станислав Черчесов Фото: РИА Новости

«Жемчужина» действительно мощно усилилась в межсезонье под задачу выхода в РПЛ. В команде появились 18 новичков. Среди них были даже статусные для Первой лиги легионеры – экс-игроки сборной Чехии голкипер Марек Чех, поигравший за московский «Локомотив», и нападающий Михал Пападопулос из «Херенвена». Перебрались в Сочи бывшие спартаковцы Денис Бояринцев, Сергей Ковальчук и Александр Зотов, выступавший за «Зенит» серб Милан Вьештица и некоторые другие футболисты с опытом игры в элите.

Интересно, что тогда же «Жемчужина» взяла из «Локомотива» молодого Игоря Смольникова – будущего участника ЧМ-2018 в составе сборной России. Однако поначалу фланговый защитник не впечатлил тренера. Сам Смольников вспоминал историю жёсткого разноса от Черчесова:

«Матч с «Волгарём», сижу в запасе. Минуте на 20-й ломается Вьештица, выпускают меня. Я в отличной физической форме, но в игру не попадаю. Потеря за потерей. В раздевалке, несмотря на победу, Черчесов при всех напихал. Вроде по делу, однако от этого не легче. Он мне сказал: «Клоун! Выходишь на поле – над тобой болельщики смеются!» И в таком духе. Домой приехал в шоковом состоянии. Жене говорю: «Катюш, может, закончить, не мучить никого?» – «Не горячись, всё образуется». Да и сам наутро это понимал…»

Игорь Смольников Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

По словам Черчесова, после этого Смольников стал «совсем другим футболистом». Действительно, Игорь в том сезоне провёл 14 матчей в основе – больше было только у Чеха и Бояринцева. Совершил три результативных действия – вошёл в топ-4 по системе «гол+пас», уступив лишь Пападопулосу, Бояринцеву и экс-игроку «Зенита» и «Спартака» Максиму Деменко.

В свой штаб Черчесов позвал многолетних ассистентов Мирослава Ромащенко, Гинтараса Стауче, Владимира Паникова и даже специалиста из Австрии. А перед началом сезона эмоционально зарядился встречей с фанатами «Жемчужины» в одном из баров Сочи. Проговорили около четырёх часов.

Чемпионат стартовал в первые дни апреля, однако уже в конце марта появились тревожные новости – у клуба возникли финансовые трудности. Сообщалось, что случилось это из-за закрытия компании Якушева, занимавшейся игорным бизнесом. С её доходов «Жемчужина» и «кормилась»: бюджет сочинцев составлял около $ 15 млн. Якушев стал искать другого инвестора, готового взять «упакованный под РПЛ» клуб. Но Черчесов продолжал работу и даже выражал надежду на то, что в «Жемчужине» ещё появятся новички.

Команда Черчесова хорошо стартовала – четыре победы в пяти турах и одно поражение в Хабаровске, где никому не бывает легко играть после длительного перелёта и в раннее по Москве время. Руководство пообещало футболистам и штабу закрыть долги до конца апреля. На тот момент «Жемчужина» занимала первое место в таблице.

А вот затем случился спад – четырёхматчевая безвыигрышная серия и одна победа в семи турах (при четырёх поражениях). К концу мая сочинцы свалились на 10-е место. Поползли слухи об отставке Черчесова, тем не менее он оставался на тонущем корабле до последнего. Но прямо говорил – ситуация отражается на игре команды.

В начале июня игроки «Жемчужины» показали, что ещё не потеряли мотивацию. Южане одержали две победы подряд. Команда Черчесова поднялась в топ-6. Вот только это был последний всплеск. Во второй половине месяца последовали четыре поражения кряду. Лишь в заключительном матче первого круга «Жемчужина» победила «Черноморец» в Новороссийске. На тот момент сочинцы занимали девятое место.

Анри Хагуш и Денис Бояринцев Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

В конце июня футболисты, не получив зарплату за апрель, отказались выходить на тренировку. Черчесов не стал их осуждать. Комментируя ситуацию, тренер рассказал:

«Всё было как всегда: игроки прибыли на тренировку, как положено, за 30 минут до её начала, переоделись и вышли на поле в полном составе. Однако дать свисток о начале занятия я не успел. Ребята, извинившись, дружно заявили, что тренироваться сегодня отказываются в знак протеста против сложившейся в клубе ситуации. Не так давно они написали письмо владельцу клуба Дмитрию Якушеву, в котором попросили о встрече. На ней они планировали прояснить принципиальные вопросы: когда начнутся выплаты по накопившимся долгам по зарплате, что вообще ждёт клуб и команду в ближайшем будущем. Но ответа на него до сих пор не получили, и встреча не состоялась».

В июле команда всё же встретилась с руководством, а Черчесов обсудил ситуацию с владельцем. Долги обещали погасить в ближайшие дни, потом – в августе. А клубу между тем запретили регистрировать новичков – из-за задолженности по трансферам. Тренер попытался как-то сплотить команду, собрал на пикник – сам организовал мероприятие и оплатил поездку, ещё и шашлыки жарил!

Тем временем «Жемчужина» прошла армавирское «Торпедо» в 1/32 финала Кубка России, но потом проиграла в 1/16 финала «Ростову» (1:2). Этот матч стал последним в Сочи для Черчесова. Да и в истории самого клуба тоже. Во время паузы между кругами игроки начали разбегаться по другим командам. В «Жемчужине» до последнего надеялись, что кто-то поднимет клуб из города, который примет Олимпиаду, однако желающих на нашлось. 6 августа Якушев официально объявил о снятии с турнира. Доигрывали чемпионат в Первой лиге 19 команд.

На вопрос, что дал ему этот странный период в «Жемчужине» как тренеру, Черчесов отвечал, что всё равно получил ценный опыт:

«В этом смысле я сразу почувствовал себя кризисным тренером. К слову, это очень интересное амплуа – и в российских условиях крайне ценное. Вызовы приходилось принимать каждый день – и ни на каких тренерских курсах, уверяю вас, этому не обучат. Да, какие-то трения с игроками в таких жёстких условиях возникали, однако команда всё равно оставалась единым целым, за что ей от тренерского штаба большое спасибо. Нам удалось не разменять себя на мелочи. Не превратить футбол в футбольчик».

В тексте использованы цитаты из интервью «Спорт-экспрессу» и «Советскому спорту».