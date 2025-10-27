«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна

Как же быстро меняется жизнь! Ещё совсем недавно, в прошлом сезоне, «Реал» мечтал хотя бы не проиграть «Барселоне». Хотя бы где-то, хоть в одном турнире. А в итоге – у «Барсы» две победы в Ла Лиге плюс ещё по одной в финалах Кубка и Суперкубка Испании. В первом же сезоне Ханс-Дитер Флик выбил у Карло Анчелотти четыре из четырёх!

В новый сезон «Реал» зашёл уже с Хаби Алонсо. И по итогам его первого тренерского «класико» главный вопрос: почему такая скромная победа? Почему всего в один мяч?

Тут важно сделать акцент именно на счёте. Разрыв совсем небольшой – «Мадрид» выиграл всего 2:1. Однако по игре команда Алонсо была существенно лучше. Во-первых, конечно же, повлияли сумасшедшие кадровые потери «Барсы». Без Роберта Левандовского, Рафиньи, Дани Ольмо и Гави тяжело. А в выездном «класико», да ещё против бодрого и пребывающего в хорошей форме «Реала», да ещё и когда он жаждет мести за прошлый сезон, – тем более!

Но при этом важно также отметить работу Алонсо и всех футболистов «Мадрида». Проблемы «Барселоны» – это важно. Однако ими ещё нужно было воспользоваться. И «Реал» здорово это сделал. Главное, чем удивил Хаби – в старте одновременно вышли Арда Гюлер и Джуд Беллингем. Они и против «Ювентуса» в Лиге чемпионов были в основе. Но с «Барсой» играли не так, как с «Юве».

Арда Гюлер и Джуд Беллингем Фото: IMAGO/AOP.Press/ТАСС

В ЛЧ Гюлер и Беллингем действовали в центре, а под ними располагался Орельен Тчуамени. В «класико» было иначе. Позиции Джуда и Арды были более размытыми. Вообще, подогнать расстановку «Реала», особенно при владении, под какие-то стандартные цифры вроде 4-3-3, 4-4-2 или 4-2-3-1 было невозможно. Да и не нужно. Беллингем оказывался то справа, то под Килианом Мбаппе. Гюлер то оттягивался налево, то опускался за мячом на свою половину (и, кстати, так «привёз» гол в ворота Тибо Куртуа), то заменял Джуда на месте под нападающим.

Значительную часть матча справа отыграл Эдуарду Камавинга – и отыграл отлично. Левый фланг, особенно в первом тайме, целиком отдали на откуп Альваро Каррерасу. Винисиус Жуниор регулярно смещался ближе к центру, и Каррерас слева оставался натурально один! Короче говоря, подстройка и тактические фишечки Алонсо сработали. По игре победа «Реала» не вызывает вопросов.

Впрочем, вернёмся к итоговому счёту. «Мадрид» победил всего 2:1. «Мадрид» позволил «Барселоне» вернуться в игру в первом тайме. Гол Фермина Лопеса вообще не вытекал из логики игры. Но он случился. «Реал» «привёз» его себе сам. Вместо того чтобы сделать счёт 2:0 или крупнее (предпосылки к этому были), команда Алонсо устроилась на 1:1.

Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль Фото: Oscar J. Barroso/Zuma/ТАСС

Да, «Реал» здорово отреагировал на пропущенный гол. И, к слову, так же здорово реагировал и на отменённый пенальти, и на незасчитанный гол Мбаппе суперударом издалека. Никакого нытья – забыли и дальше играем, как играли. В этом отношении команда Алонсо показала себя здорово. Но о минусах говорить тоже важно. И вот позволить «Барсе» сравнять – это для «Мадрида» большой минус. Пускай даже счёт 1:1 и продержался всего пять минут.

Во втором тайме к реакции «Реала» в целом и к реакции отдельных его представителей вопросов больше. После незабитого пенальти Мбаппе команда подзатухла. Она стала больше времени проводить на своей половине. Совсем пропала острота в атаке. И не было её примерно до последней десятиминутки основного времени – когда «Барселона» стала раскрываться и «Мадрид» провёл несколько хороших контратак.

На самом деле, в первой половине второго тайма каталонцы могли вновь отыграться. Фермин дважды бил из хороших позиций, а ещё в одном эпизоде чуть-чуть не успел на фланговый прострел. Окажись он чуть более удачливым хотя бы в одном из этих моментов, второй тайм мог бы сложиться по-другому. И неизвестно, как бы в итоге закончился матч.

В первом тайме «Реал» мог сделать счёт 2:0 или 3:0, не сделал – и получил 1:1. И в концовке второго тайма история могла повториться. У Жюля Кунде был шикарный момент! Настолько шикарный, что, видимо, француз сам растерялся и не смог обработать мяч, стоя перед воротами в полном одиночестве. «Мадрид» вновь могли наказать. И могла это сделать обескровленная «Барса», у которой совсем не ладилась игра. И главным апофеозом этого «не ладилась» стал Ламин Ямаль.

О нём много говорили перед матчем – обсуждали его посты в соцсетях, пытались понять, говорил он обидные слова о «Реале» или нет. Теперь о Ламине говорят уже после игры – обсуждают, как он был плох. А по ходу матча говорить о нём было нечего – просто потому, что его не было.

Физически на поле Ямаль, конечно, находился. Но игра его «съела». Он в ней полностью растворился и потерялся. Маркус Рашфорд и Фермин Лопес не потерялись. Педри, как мог, ковался в центре поля. И доковался аж до красной карточки. Даже у Феррана Торреса, который восстановился аккурат к «класико», было несколько моментов. А у Ямаля не было ни-че-го.

Да, именно Ламин забросил мяч на Кунде в концовке. Тот пас мог – и даже, наверное, должен был – стать голевым. Но разве одна такая передача за всю игру – достаточно для футболиста калибра Ямаля? Он не стал лидером тогда, когда это было особенно нужно. За собой «Барсу» пытались вести другие игроки, не Ямаль. Хотя в первую очередь этого ждали именно от него.

Карвахаль сдержал обещание и заткнул Ямаля: Фото Карвахаль жестом призвал Ямаля замолчать после победы «Реала» над «Барселоной»

Если вернуться к теме плохих реакций, нельзя обойти стороной психоз Вини. И начать нужно не с него самого, а с замены Алонсо. Он решил выпустить вместо Винисиуса Родриго. Это была 72-я минута, счёт – 2:1. Время тает, «Барселоне» нужно раскрываться. Свободные зоны так и манят, Винисиус так их любит! Кроме того, до 72-й минуты бразилец проводил отличный матч. Возможно, лучший при Хаби Алонсо.

На футбольном поле Вини не психанул ни разу. Он был близок к этому, когда в первом тайме Педри бесцеремонно схватил его за футболку, срывая атаку. Но, во-первых, сам испанец не стал спорить и тут же протянул Винисиусу руку. А во-вторых, Вини сдержался – отбил Педри пять и побежал играть дальше. По меркам эксцентричного бразильца это чудеса выдержки!

До замены Винисиус был полностью сосредоточен на футболе. И как же он был хорош! Вини всё время держал в напряжении Кунде. Он успевал и обыгрываться с Мбаппе в центре, и создавать ширину. Его агрессивный и самоуверенный дриблинг в углу поля привёл ко второму голу. Бразилец из очень непростого положения навесил, мяч остался в поле, дальше – скидка Эдера Милитао и завершающий тычок Джуда. Ещё была борьба у Дина Хёйсена и Пау Кубарси – судьи решили, что без фола. Но тут поле для дискуссий, конечно, огромно. Каждый волен сам оценивать этот эпизод – было там нарушение или нет.

Однако вернёмся к Винисиусу. Алонсо уже не раз его менял. Менял в том числе в тех матчах, когда Вини выглядел не лучшим образом, когда замена напрашивалась. Но в «класико» было иначе, его замена не напрашивалась совсем. Бразилец был хорош! И тем не менее его убрали. И в этот момент Вини начал выплёскивать всю ту ярость, которую держал в себе по ходу матча.

Безусловно, это его не красит. Равно как не красит его поведение в конце компенсированного времени, когда скамейки «Реала» и «Барсы» пришлось разнимать полиции. Однако понять эмоции игрока после замены – в таком большом матче, когда команда вела и играл он реально здорово – можно. Не сдержался ли он? Конечно. Правильно ли себя повёл, когда начал ворчать, злобно отбил пять Родриго и сгоряча ушёл в подтрибунку? Нет. Реакция – плохая, даже очень. Но природа такой реакции понятна.

К слову, Родриго в игру вошёл не лучшим образом. В атаке с его выходом лучше не стало точно. А в обороне – одним из тех, кто недоработал по Кунде в концовке, был как раз Родриго. Страшно представить, как «сгорел» бы Винисиус, если бы из-под человека, который вышел вместо него, «Барселона» забила и «Реал» упустил бы победу.

Унизительную серию поражений в «класико» «Реал» прервал. По игре – прервал уверенно. Безусловно, сказался кадровый ад «Барселоны». Но «Мадрид» и сам по себе сыграл хорошо. В чемпионате команда Хаби Алонсо везёт каталонцам пять очков.

Однако говорить о том, что «Реал» полностью готовая команда, точно рано. Да, Алонсо показывает отличные результаты. Да, после провала в матче с «Атлетико» Хаби выиграл следующий большой матч в Ла Лиге. Причём матч более статусный, чем мадридское дерби. Но даже такую обескровленную «Барсу» с полностью растворившимся Ямалем «Реал» мог не обыграть. Счёт – всего 2:1.

«Мадрид» забыл о «правиле Змея Горыныча»: важно не только отрубить голову, но и прижечь это место, чтобы не выросла новая. «Реал» шёл вперёд, создавал моменты и забивал – однако при этом позволил «Барселоне» отыграться в первом тайме, мог пропустить в начале второго, а потом ещё был момент Кунде в концовке.

Команде Хаби Алонсо, как бы хороша она ни была, ещё прибавлять и прибавлять. И по-футбольному, и ментально. Рубят они хорошо, эффектно. Важно не забывать прижигать. Для большой команды это абсолютный маст.