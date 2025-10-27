Тихонова прибили пятью голами, лидер уступил, а Комбаров валится. Обзор тура Первой лиги

«Урал» же одержал вторую победу подряд и вернулся в топ-2, «Торпедо» больше не последнее. И очень плотно в зоне стыков!

До зимнего перерыва в Лиге Pari – ещё три тура. Лютые морозы пока не накрыли Россию, поэтому есть возможность насладиться футболом в «Лучшей лиге мира». Тем более прошедшие выходные выдались очень насыщенными на события.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«КАМАЗ» уничтожил «Енисей»

«Багаж» Ильдара Ахметзянова или аккуратная работа Антона Хазова? «КАМАЗ» после двух матчей без побед вернулся на привычные рельсы и оформил новый разгром. Напомним, совсем недавно «Урал» тоже получил пять голов в Набережных Челнах (1:5).

Хозяева столкнулись с кадровыми проблемами – из-за травм вылетели Дмитрий Тананеев и Мухаммад Султонов. При этом врачи чудом поставили на ноги Тимофея Калистратова (вышел в старте) и Руслана Апекова (начал игру на скамейке запасных).

Впрочем, «Енисей» пострадал больше – в заявку не попали Ян Цесь и Эммерсон. По сути, команда Андрея Тихонова потеряла почти весь центр обороны. Также на поле не вышел Андреа Чуканов – ключевая фигура «Енисея» на мяче.

В первом тайме «КАМАЗ» забил дважды – отличились Роман Мануйлов и Давид Караев (с пенальти). После перерыва «Енисей» развалился окончательно. Хазов выпустил Апекова, который отдал голевую на Даниила Моторина. Затем забил Ренат Голыбин. Точку в матче поставил всё тот же Апеков. Как и у Караева, у него уже восемь голов в чемпионате. Оба футболиста «КАМАЗа» сейчас возглавляют гонку бомбардиров Первой лиги вместе с Амуром Калмыковым из «Арсенала» и Белайди Пуси из «Факела».

«С ребятами говорили, но, наверное, не смог достучаться, или не услышали они, что игра будет тяжёлая, непростая, на специфическом поле. Пошли с первых передач ошибки. Когда ты пропускаешь в самом начале, то это стимул и настроение для команды, которая играет дома. В перерыве, может быть, поправили бы, если бы не пропустили нелепый гол с пенальти на 44-й минуте. Психологический момент», – так Андрей Тихонов объяснил поражение своей команды.

Важная деталь – в Набережных Челнах местный продакшен трансляций наконец-то повесил основную камеру выше. Раньше зрители страдали, наблюдая футбол с неудобного ракурса. Теперь игра «КАМАЗа» стала ещё более привлекательной.

«Урал» победил в Туле

Команда Мирослава Ромащенко завершила выездное турне. «Урал» в последний раз играл в Екатеринбурге ещё в сентябре. Домашнюю встречу с «Челябинском» перенесли на 5 ноября по запросу клуба.

На этом отрезке «Урал» «сгорел» «КАМАЗу» (1:5) и вылетел из Кубка России (проиграл «Факелу» 0:1). Но в двух последних встречах команда взяла максимум у «Чайки» (1:0) и «Арсенала» (2:1).

«Урал» быстро захватил инициативу. Мартин Секулич дважды бил по воротам – вратарь «Арсенала» Александр Мелихов выручил свою команду. Вскоре давление гостей конвертировалось в гол. На 15-й минуте Тимур Аюпов перехватил мяч после неудачного выноса из штрафной, отдал пас Юрию Железнову, и тот мощно пробил под перекладину.

«Арсенал» ответил двумя моментами – Александра Селихова напрягли Калмыков и Кирилл Богданец. «Урал» вскоре забил снова – Матвей Бардачёв отличился после передачи Ильи Ишкова.

Во втором тайме «Арсенал» прибавил в активности. На 55-й минуте Владислав Малькевич сфолил на Калмыкове в штрафной. Резиуан Мирзов уверенно реализовал пенальти. Есть первый гол легендарного вингера в сезоне!

Казалось, «Арсенал» снова зацепится за ничью, однако «Урал» грамотно сыграл в обороне и не допустил потерю очков. Команда Дмитрия Гунько не побеждает в чемпионате уже восемь туров подряд.

Вторая победа «Сокола» в сезоне

Саратовский «Атлетико» в борьбе. В прошлом туре «Волга» выдала идеальный матч с «Уфой» (2:0). Но в гостях это совершенно другая команда. Хотя даже против закрытого «Сокола» «Волга» оказалась лучше по ожидаемым голам – 1,80 против 1,39. Опять подвела реализация. Особенно в первом тайме.

После перерыва хозяева усилили давление – вратарь «Волги» Владимир Шайхутдинов отразил опасный удар Амира Кахримановича. Гости ответили ударом Михаила Умникова. Голкипер Тимур Крайков спас своих.

Младен Кашчелан угадал с заменами – на 63-й минуте вместо Ивана Чурикова вышел Павел Киреенко, который и стал автором победного гола. Михаил Белов бросил в бой все резервы – выпустил на поле даже Кирилла Фольмера, из-за травмы не игравшего с июля. Но «Сокол» всё-таки удержал преимущество.

Новая перестрелка от «Уфы»

«Уфа» наконец-то победила. Причём это произошло тогда, когда команда столкнулась с серьёзными трудностями: нехваткой игроков и организационными проблемами.

Омари Тетрадзе сделал ставку на действия в атаке. Да, оборона снова не выглядела железобетонной – два пропущенных мяча от Марата Ситдикова и Дениса Михайлова. Зато впереди блистали Осман Минатулаев (заработал пенальти для Дилана Ортиса и забил гол) и Мигран Агеян (сделал счёт 2:0).

Интересно, что тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков использовал все пять замен к 60-й минуте. Такая радикальная доза обновлений едва не позволила гостям вернуться в игру. Однако «Уфа» сформировала солидный победный багаж с помощью трёх забитых мячей. Героическая победа.

«Черноморец» и «Челябинск» сыграли вничью

С первых минут «Черноморец» активно атаковал, однако вратарь «Челябинска» Илья Тусеев несколько раз выручил свою команду. Хозяева вообще создали жирную пачку моментов – 19 ударов «стоимостью» в 2,41 xG. Впрочем, «Челябинск» тоже не отсиживался в обороне: 17 ударов и 1,81 xG. Хотя в створ гости попали только дважды.

Жизнь «Челябинску» усложнило удаление Александр Гапечкина. Он получил прямую красную на 37-й минуте – двумя ногами влетел в Максима Сыщенко.

Во втором тайме «Черноморец» давил, но «Челябинск» грамотно оборонялся и отвечал контратаками, одна из которых закончилась ударом Тимофея Комиссарова в перекладину.

На 75-й минуте арбитр уравнял составы – Илья Кирш получил вторую желтую, уронив Рамазана Гаджимурадова. Пусть счёт вас не смущает – это была интересная игра, в которой командам просто не хватило везения. Хотя 0:0 гораздо ближе к привычной философии Вадима Евсеева. Однако 36 ударов на двоих говорят о том, что это всё-таки не тот случай.

«Торпедо» снова поднимается с колен

В бескомпромиссной битве аутсайдеров «Торпедо» оказалось сильнее «Чайки». Команда Дмитрия Комбарова не сдаётся – молодёжь, усиленная Павлом Масловым и Иваном Маркеловым, стабильно кусает соперников. Не хватает только стабильности и надёжности в обороне.

Первый тайм прошёл под контролем «Торпедо». На 28-й минуте Алексей Каштанов вывел хозяев вперёд. После перерыва «Чайка» сравняла счёт – забил Станислав Библик. И даже могла выйти вперёд, если бы не штанга после удара Дмитрия Иванникова. Но потом в дело вступил Александр Юшин, оформивший дубль. На счету вингера «Торпедо» уже 4+1 по системе «гол+пас» в этом сезоне.

В концовке «Чайка» сократила отставание в счёте после гола Абдулло Джебова. Однако команда Олега Кононова грамотно удержала столь нужные три очка. Второе поражение у Комбарова подряд, последнее место и отставание в три очка от «Торпедо» (17-е место) и в четыре – от «Волги (15-я строчка).

«Жирная» рубка «Шинника» и «Спартака»

В Ярославле команды бились за лидерство в так называемом «Кубке Волги». Это виртуальный турнир для команд Первой лиги, в котором участвуют клубы с побережья крупнейшей реки Европы. Кроме «Шинника» и «Спартака», в списке есть «Волга», «Ротор» и «Сокол».

Костромичи потеряли двух ключевых защитников – из-за перебора карточек на поле не вышли Денис Жилмостных и Николай Тарасов. Вместо них пару в центре обороны составили Никита Супранович и Сергей Бугриёв.

В первом тайме «Шинник» владел инициативой и грамотно отбивался от бесконечных забросов «Спартака». Артём Булойчик, который ранее ставил стандарты в «Балтике» Сергея Игнашевича, перенёс свои наработки в Первую лигу. В этом сезоне ярославцы часто забивают после угловых. Собственно, один из корнеров у ворот «Спартака» завершился голом Альбека Гонгапшева.

После перерыва «Спартак» с помощью замен оживил игру. Помогла и травма Вадима Карпова – защитник «Шинника» получил повреждение и уступил место на поле Артуру Чёрному. Гости сразу воспользовались этой перестановкой.

Тут быстро разберём первый гол «Спартака». Тренерский штаб костромичей выпустил Артура Гарибяна, Максима Чиканчи и Марата Тлехугова. Бывший игрок «Машука» редко попадает в стартовый состав – сильно отличается по стилю: предпочитает дриблинг, импровизацию и игру низом. Однако именно Тлехугов исполнил роль джокера в тяжёлом матче.

Как треснула оборона «Шинника»? Тлехугов стянул на себя внимание защитников и опорников и отдал передачу на Чиканчи, который продавил «неразогретого» Чёрного. Гарибян первым успел на отскок.

А уже через несколько минут Тлехугов выдал идеальный навес на Александра Саплинова. «Шинник», казалось, улетел в нокаут, но нашёл в себе силы на концовку. Снова помог угловой – Илья Стефанович пробил по воротам, Даниил Корнюшин первым успел на добивание (у защитника «Шинника» уже 2+1 в сезоне).

Булойчик после матча сказал, что такие матчи надо показывать как рекламу Первой лиги. «Спартак» привёз с собой около 700 болельщиков, ярославцы тоже заполнили трибуны (3000 человек с лишним) – атмосферу на стадионе хвалили абсолютно все. Как и саму игру.

Первое поражение «Факела» при Василенко

Коварный Хабаровск получил новую жертву из европейской части России. СКА сделал ставку на контратаки, одна из которых завершилась голом Владислава Брагина на 29-й минуте. После этого хозяева засушили игру – «Факел» создал всего 0,69 xG (12 ударов суммарно и три удара в створ).

В последнее время Алексей Поддубский использует схему с тремя центральными защитниками. Здесь это оказалось очень кстати. По сути, тренер СКА отзеркалил тактический рисунок Олега Василенко. Из-за этого матч получился вязким и неудобным для «Факела».

Отдельная фишка от хабаровчан – игра вратаря Алексея Кузнецова. Именно он разогнал голевую атаку и отметился несколькими обостряющими передачами из глубины.

Поддубский ещё улучшил личный баланс против Василенко – уже четыре победы в пяти матчах.

Весёлые нули от «Родины» с «Ротором»

Ещё один случай, когда 0:0 обманчивы. «Родина» и «Ротор» нанесли 24 удара на двоих. При этом острее была команда Дениса Бояринцева – 2,54 xG против 0,50. В предыдущих турах «Ротор» страдал от кадровых проблем, но очень вовремя вернулись защитники Денис Фомин и Вячеслав Бардыбахин. Это сразу сыграл в плюс для баланса в обороне. А вот хозяева потеряли Йорди Рейну, который словил дисквалификацию.

Главным героем встречи стал вратарь «Родины» Сергей Волков – оформил пять сейвов, дважды потащил от Михаила Мальцева. «Ротор» провёл почти что идеальный первый тайм. Однако потом немного скис. Центрдеф Александр Клещенко получил повреждение приводящей мышцы и был заменён на Максима Швецова. После перерыва Бояринцев произвёл двойную замену: поле покинули Давид Давидян и Сергей Макаров. По словам тренера, команда подхватила вирус, когда ожидала вылет в переполненном аэропорту. Макаров попросил замену. Давидяна поберегли перед домашними играми.

На убойную концовку ни у кого уже не осталось сил, поэтому «Ротор» спокойно довёл дело до ничьей.

«Хорошая игра, жаль, что без забитых мячей. В первом тайме мы создали очень много опасных моментов, но реализация была на чрезвычайно низком уровне. Вторую половину тоже начали хорошо, были ещё шансы забить, однако потом «Родина» нас немного придавила. Надо двигаться дальше, впереди у нас два домашних матча», – так результат прокомментировал Денис Бояринцев.