Главная Футбол Статьи

РПЛ-2025/2026, Рубин: статистика, результаты, Мирлинд Даку, реализация, ошибки, ожидаемые голы, игра, трансферы, Рахимов

Неожиданный кризис в чемпионате России. Что случилось с «Рубином» и Даку?
Никита Паглазов
Мирлинд Даку
Казанцы стали слишком предсказуемы, а новички пока не помогают.

У «Рубина» проблемы. После неплохого старта сезона (три победы, одна ничья, одно поражение) казанцы выиграли всего дважды в последних восьми турах. Четыре поражения в РПЛ и седьмое место. Амбициозный «Рубин» рассчитывал побороться за топ-5, однако сейчас отстаёт от пятой строчки уже на шесть очков. Что случилось-то?

В чём плох «Рубин»?

Сложно выделить одну историю, мешающую «Рубину» стабильно добиваться побед. Проблемы у команды Рахимова – комплексные. Конечно, основные трудности связаны с игрой. Защитники и вратарь часто совершают ошибки и «привозят» моменты. Например, голкипер казанцев Евгений Ставер в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) пропустил обидный гол. На 78-й минуте после удара Дмитрия Баринова мяч прилетел в Ставера, но тот отбил его прямо в свои ворота. А во встрече с «Оренбургом» (2:2) казанцы упустили преимущество в два гола. На 68-й минуте Алексей Грицаенко сыграл рукой в своей штрафной и заработал пенальти для соперника.

«Рубин» тогда намудрил с заменами – переиграл сами себя:
В РПЛ всё больше приживается миф о самом опасном счёте. И винить клубам стоит только себя
В РПЛ всё больше приживается миф о самом опасном счёте. И винить клубам стоит только себя

Также у «Рубина» есть проблемы с созданием моментов. Казанцы в период работы Рахимова в целом действуют прагматично и не сильно радуют атакующим футболом. В прошлом сезоне они стали лишь седьмыми по количеству забитым мячей (42). А в нынешнем тенденция только упрочилась. За 13 матчей отличились всего 15 раз (10-11-е место в РПЛ). А в последних четырёх «Рубин» забил только два мяча (в победной игре с «Крыльями Советов»). По xG (ожидаемые голы) команда Рахимова занимает 12-е место в лиге (14,01). И в девяти турах из 13 «Рубин» уступил сопернику по этому показателю.

Иногда казанцам банально не везёт. Например, счёт матча с ЦСКА (1:5) не совсем корректно отражает его ход. «Рубин» действовал неплохо, но свои моменты не реализовал. Зато москвичи почти все свои атаки довели до голов. «Всё, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. Двоякое ощущение, ведь создали достаточно много моментов, даже больше, чем ЦСКА. Болезненное поражение, однако оно должно было случиться», – сказал Рахимов после матча.

Летом «Чемпионат» взял большое интервью у Рахимова:
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

Ещё одной проблемой для тренера «Рубина» стали трансферы. На протяжении всего летнего окна Рахимов несколько раз высказывался о необходимости усиления.

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов
главный тренер «Рубина»

«Что сделал «Спартак»? Купил Барко, других игроков. Это футболисты уровня 5-10-15 млн. «Мерседес» же дороже, чем «Жигули». «Жигули» ездить быстрее не станут. Возможен провал по результату? Это напряжение присутствует уже в течение года. Я всегда пытаюсь что-то сделать, чтобы его не было. Ты будешь держать «КАМАЗ» на плечах, рано или поздно согнёшься. Нам нужно как минимум четыре-пять футболистов».

Летом в клуб пришли защитники Дениль Мальдонадо («Университатя») и Никита Лобов («Зенит»). А уже в сентябре просьбы Рахимова удовлетворили: «Рубин» подписал на фланги универсального Андерсона Арройо («Бургос»), усилил полузащиту Далером Кузяевым (свободный агент) и Антоном Швецом (экс-«Ахмат»), а в атаку купил Жак-Жюльена Сиве («Генгам»). Отличная компания по именам.

Однако новички пока не усилили команду. Например, Мальдонадо ещё ни разу не сыграл: он получил повреждение стопы и перенёс операцию. Лобов провёл всего один полный матч с «Краснодаром», Швец также принял участие всего в одном матче с «Акроном» и травмировался, а Кузяев и Сиве пока не выступают на своём уровне. Далер при этом также успел получить травму (но быстро вернулся). С ходу «Рубин» усилил разве что Арройо: колумбиец провёл полностью последние пять матчей в РПЛ.

Андерсон Арройо

Андерсон Арройо

Фото: РИА Новости

Подробнее про Даку: индивидуально Мирлинд просел, но безголевая серия – результат формы всей команды

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что Даку – лидер «Рубина». Мирлинд летом мог оказаться в «Зените», однако в итоге представители форварда не договорились с петербуржцами. И албанец подписал новый контракт с «Рубином» до 2029 года. Мирлинд здорово начал сезон, забив четыре мяча и оформив ассист в первых четырёх турах. Затем Даку «замолчал» на две игры и снова выдал голевую серию из трёх встреч (четыре гола).

Мирлинд Даку Подробнее

Но в последних четырёх турах 27-летний футболист снова не забивает. У него нет голов и в четырёх играх Кубка России. Конечно, центральный нападающий – зависимая от партнёров позиция. Если весь «Рубин» испытывает игровые проблемы и трудности с генерацией моментов, то Даку в одиночку не будет разрывать. Мирлинд часто «отрезан» от игры: все 15 тренеров-соперников по РПЛ понимают, что именно албанца необходимо опекать максимально плотно.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев
главный тренер «Балтики»

«Все знают, как сыграть с «Рубином». Даже тётя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу».

«Будет правильно ему вообще ничего не давать делать на поле. Нам нужно стараться играть с ним внимательно, быстро определять его намерения. Это во многом зависит от концентрации и умения наших защитников предвосхищать ситуацию. Наши защитники ни в чём не уступают относительно психоэмоционального состояния, физических кондиций и тактических умений. Будем стараться справиться с Даку», – а это уже слова Заура Тедеева из «Акрона».

Чрезмерное внимание к Мирлинду могло бы открыть пространство для партнёров. Однако игра «Рубина» заточена под Даку: фланговые футболисты постоянно грузят мяч в штрафную, стандарты – также частый источник голов. Поэтому проблемы игрока и команды взаимосвязаны. Не в лучших кондициях «Рубин», следовательно, не лучшая статистика у Даку – и наоборот. «Сложно сказать, что происходит с Даку. Этот сезон он проводит не на том уровне, что прошлый. Но и тогда у него был спад. Мастерство никуда не делось. Он зависим от игроков», – сказал в эфире программы «Все на Матч!» тренер Александр Григорян.

Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Фото: РИА Новости

И всё же статистика Мирлинда могла бы быть чуть лучше. Например, в матче с «Балтикой» он не реализовал пенальти на 52-й минуте при счёте 0:2. А мог вернуть «Рубин» в игру. В последней встрече с «Краснодаром» Рахимов даже дал Даку капитанскую повязку для мотивации – не сработало.

Перед международным перерывом у казанцев осталось два матча в РПЛ: дома с московским «Динамо» (1 ноября) и в гостях с «Пари НН» (8 ноября). Команде Рахимова важно одержать хотя бы одну победу, а Даку – забить. И в паузу у «Рубина» появится возможность перезагрузиться и подготовиться к финальному в 2025 году отрезку. Иначе нас ждут новые слухи о тренерских изменениях в РПЛ.

В последнем туре казанцы не смогли отнять очки у чемпиона России:
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
