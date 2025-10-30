«Мышцы превратились в камень». Главная страшилка Первой лиги — «эффект Хабаровска»

Как долгие перелёты влияют на футболистов и результаты? И при чём тут пылесос? Исследование «Чемпионата».

Хабаровск. Многие футболисты, услышав название города с пятитысячной купюры (старого образца), испытывают чувство лёгкого дискомфорта. Это логово клуба «СКА-Хабаровск», живущего по принципу «кто рано встаёт, тому бог подаёт».

В середине 2000-х команды РПЛ столкнулись с изматывающими выездами во Владивосток. Местный «Луч-Энергия» громил ЦСКА и «Локомотив», побеждал «Спартак». В сезоне-2006 даже занял седьмое место в чемпионате России.

«Луч» уже давно в «небесной лиге», но вместо него теперь есть «СКА-Хабаровск». Суровые дальневосточные футболисты-вахтовики выжимают все соки из соперников во время матчей. И даже после них. Путешествия на другой конец страны тяжёло даются командам как в игровом, так и в функциональном плане. При этом джетлаг становится долгоиграющим. Футболисты сталкиваются с «эффектом Хабаровска».

Секретные методы «Балтики»

В сезоне Первой лиги — 2024/2025 только четыре команды добились побед после поездок на Дальний Восток. Тут сразу расшифруем контекст: в первой части сезона домашний стадион СКА ушёл на капитальный ремонт. Команда вынужденно перебралась в Подмосковье. Домашней ареной стал стадион «Сатурн». А уже с 16-го тура клубы стали снова летать в Хабаровск.

Причём СКА в прошлом сезоне обладал особой домашней аурой даже в Раменском. Соперники не одержали ни одной победы во встречах с хабаровчанами — одно поражение и пять ничьих.

После возвращения команды на стадион имени Ленина гостям стало не сильно лучше. Четыре победы и семь поражений. С «эффектом Хабаровска» совладали только «Уфа», «Торпедо», «Балтика» и «Родина». И тут важен контекст.

«Уфа» и «Торпедо» обыграли «Сокол», который опустился в зону вылета и лишь чудом остался в Первой лиге благодаря смерти «Химок» и встряске от Младена Кашчелана. Команда играла настолько слабо, что с ней можно было справиться и после изнурительных перелётов.

Победа «Балтики» в матче с «Сочи» (2:0) — следствие хитрого трюка от Андрея Талалаева. Победитель Первой лиги вылетел в Хабаровск чартером. Прибыл за несколько часов до игры. Победил 2:1. И тут же улетел домой.

Врач «Ротора» Валерий Ткаченко (застал самые золотые времена клуба — с проходом «МЮ» и рубкой со «Спартаком» в 1990-х) в разговоре с «Чемпионатом» объяснил, почему «Балтика» пошла на такой шаг.

Валерий Ткаченко врач «Ротора» «Поездки в Хабаровск — очень сложная вещь с точки зрения логистики и дополнительной нагрузки на организм в преддверии матча. Во-первых, вам нужно выстроить своё путешествие так, чтобы максимально сократить время на переезд. Чтобы оставить на восстановление после игры как можно больше времени. Тут много деталей: на какое время билеты, через сколько пересадка (если она есть), во сколько ужин в Хабаровске, что именно на ужин, сколько времени на сон? Все эти вопросы влияют не только на результат матча на Дальнем Востоке, но и на результат в следующем туре».



«Балтика» потратила на СКА ровно один день. Обычно команды ночуют в Хабаровске, и это приводит к серьёзным последствиям. Талалаев сохранил силы своих футболистов, обманул природу и взял важные три очка во встрече с «Сочи».

«Когда футболист пересекает климатические и часовые пояса, нарушаются его биоритмы. Центральная нервная система оказывается в состоянии сильнейшего стресса, — продолжает Валерий Ткаченко. — Она не может понять, почему вместо привычного сна сталкивается с максимальными физическими нагрузками или получает пищу. Организм сопротивляется, центральная нервная система посылает сигналы тревоги. Повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, усиливается кровоток. Изменения можно увидеть даже в анализе крови. Это и называется адаптация».

Сильно выделяется победа «Родины» в матче с «Шинником» (6:2). Однако это уже был конец чемпионата. Ярославцы обезопасили себя от вылета и проиграли пять матчей на финише с общим счётом 2:14. Ушли в отпуск заранее.

«Эффект Хабаровска» существует — признают даже игроки

В остальном картина для соперников СКА в прошлом сезоне сложилась печальная. Тот же «Урал» не выстоял против «Балтики» в Калининграде (1:2). Неплохая дорога, кстати — с одного конца России на другой. «Урал», наученный горьким опытом, затем схитрил после зимних сборов. Отправился на матч с «Ротором» в Волгоград напрямую из ОАЭ, не заезжая в Екатеринбург. Сыграли 0:0. Потом проиграли «Сочи» на «Фиште» (0:1). Зато одолели дома сильный «Черноморец» Олега Василенко (2:1).

«Урал» выходит из самолета Фото: ФК «Урал»

А что говорят сами футболисты? Защитник «Волгаря» Данил Пелих в прошлом сезоне выступал за «Чайку». Гостевой матч команды из Песчанокопского со «СКА-Хабаровск» прошёл в Раменском. Проиграли 0:1. Зато Пелих слетал в Красноярск, где «Чайка» в апреле 2025-го оформила 0:0 с «Енисеем». Да, разница не семь часов. Но игроки могут ощутить даже +4.

В беседе с «Чемпионатом» 24-летний футболист вспомнил поездку в Сибирь и дальнейшие события.

Данил Пелих бывший игрок «Чайки» «Слышал о подобном эффекте, но, честно говоря, не придавал этому особого значения. После Красноярска нам дали дополнительный выходной и немного снизили нагрузки в следующем микроцикле. В принципе, перед игрой с «Сочи» чувствовал себя нормально. Но когда вышли на разминку… Все почувствовали — что-то не так. Мышцы превратились в камень. С трудом привели себя в тонус. Во время игры чувствовал, будто на каждой ноге по два лишних килограмма. Проиграли 0:2. Я сначала вообще не понял, что это было. Уже после игры одноклубники и физиотерапевт рассказали, в чём дело. Эта неприятная штука, этот эффект… Он определённо есть».



Валерий Ткаченко говорит, что восстановление после перелётов — сложнейшая задача: «Надо готовиться ко всему. Вот тот же ужин после матча. Очень важно, чтобы питание не было тяжёлым. И в то же время нужны углеводы».

План «Ротора» на перелёт в Хабаровск Фото: «Чемпионат»

На фото — план «Ротора» на перелёт в Хабаровск в марте 2025-го (тогда волгоградцы проиграли 0:1). В левой колонке — московское время. В правой — местное. Можно даже увидеть вопрос «нужно ли спать???» в пункте с завтраком. Ужин синхронизирован со временем по Москве: в 18:00 по привычным часам, в 1:00 по дальневосточным. Вояж начался 22 марта в 18:10. Закончился 24 марта в 20:25.

«Когда вы прошли квест Хабаровска, начинается самое интересное — процесс подготовки к следующему матчу. И вот тут не бывает мелочей, — продолжает Ткаченко. — Восстановительные мероприятия, еда, сон, правильное распределение нагрузки в предстоящем микроцикле. Тут всё расписано буквально по часам. И далеко не у всех получается подвести команду к оптимальным кондициям. Это ювелирная работа».

В этом сезоне команды справляются с джетлагами чуть лучше

Команды, пережившие поездку в Хабаровск, уже повторили результат прошлого чемпионата. Костромской «Спартак», «КАМАЗ», «Челябинск» и «Черноморец» справились с нагрузками. Неудачниками стали только «Торпедо», «Чайка» и «Шинник». Очевидно, клубы выстроили особую стратегию под полёты на Дальний Восток.

Сразу поясним, что пылесос на фоне — отсылка к недавнему комментарию главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского. Так он оценил 0:0 с «Соколом»: «Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь — он распыляет. По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили — скажем так, мяч не засасывался в ворота соперника. Наоборот, отталкивался».

Вернёмся к стратегии. Например, «Спартак» просто показал невероятную физическую подготовку — пострадал «Ротор» (2:1). Костромичи часто хвалятся своими астрономическими нагрузками, раздражая тем самым Андрея Талалаева.

На послематчевой пресс-конференции на вопрос журналиста, корректировал ли тренерский штаб «Спартака» цикл подготовки к матчу в Волгограде, Сергей Бондарь ответил: «Безусловно». И подробно объяснил, к чему и как они готовились.

Сергей Бондарь главный тренер костромского «Спартака» «Дальние выезды — это всегда дополнительная нагрузка на организм футболистов, и, разумеется, после выезда в Хабаровск мы корректировали план подготовки. Мы больше, чем обычно, уделили времени восстановлению. Как вы могли видеть сегодня на поле, по движению были две равные команды. Считаю, наша программа сработала».



А вот 4:0 от «Челябинска» в матче с «Родиной» — нонсенс. Один из голов забил Рамазан Гаджимурадов. Кстати, не чужой человек для Хабаровска — суммарно провёл за СКА 84 матча. В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» вингер «Челябинска» поделился секретами подготовки к матчу.

Рамазан Гаджимурадов полузащитник «Челябинска» «Честно — перед матчем с «Родиной» я всё время думал об этом «эффекте Хабаровска». Мы сыграли там 1:1, забили в концовке. И пусть счёт с «Родиной» не сбивает вас с толку. Было очень тяжело. Состояние — вообще ужас. Чувствовалась усталость. Плюс уже середина чемпионата, дистанция ощутимая. Однако наш тренерский штаб очень грамотно сработал. Нас не перегружали. Это сработало. Но если помните, «Родина» давила в первые 20 минут. Мы выдержали. Немного повезло, конечно, однако в футболе без этого никак. В общем, Хабаровск — фактор, с которым нужно считаться».

«Эффект Хабаровска» не приговор и не гарантия победы для тех, кто встречается с измотанным соперником. Всё действительно зависит от деталей. Но совершенно точно все службы футбольного клуба, когда речь идёт о Дальнем Востоке, находятся в состоянии повышенной готовности. В восстановлении команды участвуют все: врачи, массажисты, реабилитологи, администраторы. Они часто остаются в тени, однако именно они помогают футболистам обрести необходимый тонус.

А что сам «СКА-Хабаровск»? Ведь команда летает туда-сюда гораздо чаще, чем другие клубы Лиги Pari. Тут тоже есть свои секреты. Но о них — в другой раз.