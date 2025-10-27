Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео

«Ахмат» же забил два, ещё два отменили, а после игры началась потасовка! Ну а команда Осинькина — уже не в зоне вылета.

Программу 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги закрывал матч в Грозном, куда приехали футболисты «Сочи». Результат удивил всех!

Кстати, гости добирались до Чечни с приключениями. Самолёт с тренерами и футболистами «Сочи» на борту не сразу прибыл в Грозный. Из-за погодных условий он вынужденно приземлился в Махачкале. До столицы Чечни долетели позже. Но тренер черноморского клуба Игорь Осинькин перед игрой сразу дал понять: это не должно быть каким-то оправданием для команды.

Станислав Черчесов оставил в запасе и Лечи Садулаева, и Максима Самородова. Правда, хозяева так провели первую половину, что тренер выпустил обоих в перерыве. «Ахмат» полностью проиграл стартовый тайм сопернику. Пропустили дважды (могли и больше), а сами нанесли всего один удар в створ. Уходили на перерыв под свист с трибун.

Прошло 16 минут со стартового свистка, и «Ахмат» уже пропустил. Гостям помог стандарт. Антон Зиньковский навесил от углового флажка, а Игнасио Сааведра подрезал мяч в дальний угол. Невнимательность хозяев у своих ворот дорого им обошлась. Неожиданное начало встречи с учётом того, что «Ахмат» считался фаворитом.

Гости на этом не остановились. Владимиру Ильину не хватило совсем чуть-чуть до эффектного гола. Нападающий исхитрился пробить головой, хотя мяч летел на уровне колена. Получилось очень хорошо, но «Ахмат» спасла перекладина. Худшая команда РПЛ играла намного интереснее крепкого середняка.

А потом пришло время Михаила Игнатова. Бывший спартаковец выдрал мяч в единоборстве с Надером Гандри и Максимом Сидоровым, ушёл от Усмана Ндонга и чётко попал в дальний угол. Извините, кто здесь фаворит? А «Сочи» точно на последнем месте в таблице РПЛ? «Ахмат» в первом тайме заметно чаще владел мячом (68%), однако толку от этого не было никакого.

Хозяева вышли на второй тайм с другим настроем. Даже не хочется себе представлять, что и как говорил (если говорил) Черчесов в раздевалке. Хозяева заиграли. Ярче, живее, быстрее. Садулаев и Самородов добавили энергии в атаке. Через 14 минут после перерыва «Ахмат» сократил отставание в счёте. Ему помог Юрий Дюпин — вратарь ошибся на выходе. Самородов наказал голкипера и оформил всего лишь первый гол в сезоне. На всякий случай, идёт уже 13-й тур.

Интрига? Спустя всего семь минут гости забили снова. И это опять сделал Игнатов. На этот раз Михаилу было гораздо проще. Вратарь Гиорги Шелия столкнулся с Ильиным, а Игнатов спокойно отправил мяч в сетку. Проверка не выявила ни офсайда (сразу в двух фазах), ни фола в атаке.

Прошло ещё 10 минут, и «Ахмат» устроился на 1:4. Дмитрий Васильев положил мяч в дальнюю девятку — безумно красивый гол. Такие хочется засматривать до бесконечности. Вау!

В концовке вышедший на замену Анас Эль-Махруи переправил мяч в сетку, но Кирилл Левников отменил гол после просмотра повтора. Оказалось, что Георгий Мелкадзе сфолил в атаке на Сааведре. Вопрос: зачем? Ведь это было в нескольких метрах от Эль-Махруи.

Однако «Ахмат» всё-таки забил второй мяч. Самородов всё сделал красиво — и обработал, и развернулся, и пробил. Лучший матч Максима в сезоне, но позитивных эмоций от этого у него нет никаких.

Был ещё отменённый гол Ндонга из-за офсайда. Левников объявил об этом после подсказки от видеоассистентов. Кстати, Эль-Махруи остался без гола и результативной передачи из-за VAR. После финального свистка на поле разгорелась потасовка, дело чуть не дошло до драки. Однако обошлось.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне на выезде и ушёл с последнего места в таблице (теперь там «Пари НН»). «Ахмат» впервые при Черчесове проиграл дома в РПЛ и упустил шанс залететь в топ-7.