«Карпина надо было удалять. Это ошибка резервного». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ

Позади уже 13-й тур МИР РПЛ — наш чемпионат приближается к экватору. В плане футбола уикенд сильно ярким не оказался, однако у судей по-прежнему хватало работы. Спойлер: справились они неплохо.

Специально для «Чемпионата» судейство в 13-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Спартак» — «Оренбург» — 1:0

На четвёртой минуте Шафеев не показал жёлтую Оганесяну за грубую игру. На 23-й — правильно разобрался и отменил гол в ворота «Оренбурга» после игры рукой. Футболист «Спартака» отставил руку в сторону, мяч попал в наказуемую часть, после чего сразу оказался в воротах.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Динамо» Махачкала — 1:1

Ключевой момент — 77-я минута. Буланов самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова». Сако выпрыгнул в борьбе за мяч, выставил локоть вперёд и попал сопернику в шею, не успев сыграть в мяч. Такие эпизоды мы уже видели, думаю, департамент обратил на них внимание. За такое надо наказывать, так что решение верное.

Оценка Буланова — 8,4.

ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0

На 24-й минуте Егоров не показал жёлтую Бабкину за грубую игру. И на 50-й минуте правильно отменили гол в ворота «Крыльев Советов». Здесь сориентировался первый ассистент, хотя, понятное дело, VAR тоже проверял. Игрок ЦСКА, находившийся за линией офсайда и на траектории полёта мяча, после удара подпрыгнул и помешал вратарю.

Оценка Егорова — 8,3.

Егор Егоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Акрон» — «Локомотив» — 1:1

На 65-й минуте Фролов не показал жёлтую Баринову за грубую игру. Тот не успел сыграть в мяч и в безрассудной манере влетел в соперника. Не знаю, почему для Фролова это не жёлтая. Игроки сейчас стали хитрее, сразу поднимают руки и извиняются — может, поэтому.

Оценка Фролова — 8,3.

«Пари НН» — «Балтика» — 0:0

На 81-й минуте Танашев не показал жёлтую Ермакову за неуважение к игре. Открытая зона, игрок «Пари НН» откровенно, без попытки сыграть в мяч задержал соперника — это неспортивное поведение.

Оценка Танашева — 8,3.

Инал Танашев Фото: ФК «Пари НН»

«Зенит» — «Динамо» Москва — 2:1

Удаление или неудаление тренера — работа резервного, а не главного арбитра. Он должен правильно доносить информацию и успокаивать. Сейчас рекомендация: если тренер выходит на поле, это красная. А Карпин сделал это ещё и в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие. Конечно, здесь тренера «Динамо» надо было удалять. Это ошибка резервного.

Теперь о моменте на 82-й минуте, когда судьи не засчитали гол «Зенита» и отменили красную вратарю «Динамо» Расулову. Надо правильно показывать футбол, чтобы было понятно, почему Сухой так долго доставал красную и почему вообще это сделал. Вопросы к режиссёрам трансляции. Сухой в итоге поменял формулировку в рапорте — со срыва перспективной атаки на грубую игру, но это второстепенно. Значение здесь имеет только одно — красная или жёлтая. Когда Гонду играл в мяч, он отдавал пас Педро, который находился за линией офсайда, плюс рядом был защитник. То есть ни о какой красной карточке речи быть не может. Подробнее разобрать эпизод здесь невозможно, потому что мы не знаем деталей переговоров между арбитрами.

На 26-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Зенита». Нарушения на Мостовом не было, он захотел упасть — и упал. И правильно Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» на 57-й минуте — как такового нарушения со стороны вратаря не было.

Оценка Сухого — 8,4. Не 8,5, потому что ходил к монитору.

«Краснодар» — «Рубин» — 1:0

На 60-й минуте Чистяков не показал жёлтую Рожкову за грубую игру. Всё происходило под резервным арбитром, он должен был подсказать главному.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: ФК «Краснодар»

«Ахмат» — «Сочи» — 2:4

Верно Левников не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата» на 45-й минуте: был отскок от газона, а рука защитника находилась в естественном положении.

На 85-й минуте верно отменили гол «Ахмата». Пока мяч летел в штрафную, Мелкадзе использовал руки в борьбе за позицию. Левников не мог этого видеть, потому что правая рука игрока «Ахмата» была закрыта другими футболистами. И ассистент не мог помочь, потому что смотрел линию офсайда. Верно вмешался VAR, показали момент, и Левников отменил гол из-за нарушения в начальной фазе атаки. Загадка, зачем Мелкадзе это сделал — мяч летел в другую зону.

Также верно отменён гол «Ахмата» на 90+10-й минуте — был офсайд, его хорошо видно по трансляции. Ассистенту пришлось тяжело — обзор перекрывал другой «Ахмата», выходивший из вне игры. Поэтому он не мог видеть, что забивавший футболист залез в офсайд плечом.

Видимо, это и послужило катализатором того, что игроки вскипели в конце. Не знаю, какие будут санкции — по трансляции мало что можно понять. Нужно изучать протокол.

Оценка Левникова — 8,4.