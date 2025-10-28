Сборная 13-го тура РПЛ. Герои «Зенита», оживший экс-игрок «Спартака» и талант из «Динамо»

Ушёл в историю уже 13-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. Как всегда, завершаем неделю выбором лучших игроков в разных амплуа, составляя символическую сборную. В команду героев попали представители девяти клубов – «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Ростова», «Ахмата», «Сочи», «Краснодара», «Спартака» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер – с юга страны.

Вратарь: Курбан Расулов («Динамо» Москва)

Курбан Расулов Фото: ФК «Динамо»

Несмотря на поражение московского «Динамо» в Санкт-Петербурге, именно голкипер бело-голубых заслужил включение в сборную тура – никто из вратарей не сыграл в этот уикенд лучше Расулова. «Зенит» нанёс 16 ударов по воротам Курбана (10 из них – в створ), однако молодой талант москвичей совершил множество сейвов и не единожды спасал команду от гола. В пропущенных мячах он точно не виноват, а ошибся по большому счёту только в эпизоде с удалением, да и тогда счастливым образом избежал красной карточки и гола.

Защитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

В том же матче между «Зенитом» и московским «Динамо» автором победного мяча стал Мантуан. Бразилец разогнал голевую атаку и сам завершил её, добежав до штрафной и зарядив низом с подбора – без шансов для Расулова. Густаво отметился ещё и тремя передачами под удар за матч и достаточно хорошо отзащищался на своём фланге против Ивана Сергеева и остальных, хотя по-настоящему трудных задачи перед ним динамовцы не поставили.

Защитник: Матвей Лукин (ЦСКА)

Матвей Лукин Фото: ПФК ЦСКА

Фабио Челестини несколько неожиданно решил поставить в основу на матч с «Крыльями Советов» Лукина, а не более опытного легионера Жоао Виктора. И молодой российский защитник отблагодарил швейцарского тренера – забил победный гол, удачно сходив на стандарт в чужую штрафную, и помог ЦСКА сыграть «на ноль». Правда, Матвей не обошёлся без помарок в обороне, тем не менее в его активе четыре успешных оборонительных действия, а также семь точных длинных пасов.

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

«Локомотив» увёз ничью из Самары благодаря своему мексиканского центральному защитнику. В середине второго тайма Монтес пришёл на угловой к воротам соперника при счёте 1:0 в пользу «Акрона» и забил головой, выиграв воздух у своего коллеги по амплуа Марата Бокоева. Сесар был хорош и при исполнении прямых обязанностей: совершил 12 успешных оборонительных действий и вышел победителем (по данным Sofascore) в 11 из 16 единоборств.

Защитник: Илья Вахания («Ростов»)

Илья Вахания Фото: ФК «Ростов»

На лучшего левого защитника тура наиграл футболист «Ростова» и сборной России. Главное действие Вахании в матче с махачкалинским «Динамо» – голевая передача: он здорово подключился в атаку и вырезал кросс под удар головой Роналдо. Что ещё стоит выделить из статистики Ильи по итогам встречи, так это пять выигранных единоборств из семи, три заработанных на себе фола и три паса под удар.

Полузащитник: Максим Самородов («Ахмат»)

Максим Самородов Фото: РИА Новости

Вингер «Ахмата» заслужил место в сборной тура, проведя на поле всего тайм – Самородов своим выходом на замену «разбудил» «Ахмат» в матче с «Сочи». Максим забил два классных гола, которых, впрочем, команде Станислава Черчесова не хватило, чтобы уйти от поражения. За 45 минут плюс компенсированное время казахстанский игрок нанёс три удара, сделал три передачи под удар и вышел победителем из 60% единоборств.

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Алексей Батраков Фото: ФК «Локомотив»

Бриллиант «Локомотива» продолжает собирать результативные действия, стремясь превзойти результат прошлого сезона – теперь у Батракова 10 голов и четыре голевые передачи в 13 матчах РПЛ. В этом туре полузащитник железнодорожников ассистировал Монтесу: с углового положил мяч на голову мексиканцу – как рукой. За матч у Алексея пять передач под удар и три заработанных на себе фола, а ещё он выиграл пять из шести единоборств.

Полузащитник: Михаил Игнатов («Сочи»)

В этом туре громко напомнил о себе и экс-спартаковец Игнатов, который вышел на позиции «десятки» и сделал разницу во встрече «Сочи» с «Ахматом». Михаил своим дублем принёс сочинцам сенсационную победу в Грозном. Всего пары ударов по воротам за матч атакующему полузащитнику хватило, чтобы забить два гола, но ни для кого не секрет, что Игнатов умеет решать эпизоды – уровень индивидуального мастерства у него достаточно высокий.

Полузащитник: Виктор Са («Краснодар»)

Бразильский вингер добыл своим голом победу «Краснодару» в матче с «Рубином», забив во втором туре подряд и в четвёртый раз за 13 матчей. Виктор Са умело сыграл на опережение, завершая быструю атаку с участием Джона Кордобы и Жоау Батчи. Левый краёк чемпионов выиграл больше половины единоборств (а внизу – вообще все) и неплохо помог при защите собственных ворот, совершив три успешных оборонительных действия.

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»

Глушенков продолжает радовать Сергея Семака своей игрой после затяжного спада и охлаждения в отношениях с тренером. Атакующий полузащитник, который в матче с «Динамо» часто смещался на позицию нападающего, сделал голевую передачу на Андрея Мостового и в целом вполне заслужил звание лучшего игрока главного матча тура. Максим нанёс четыре удара, заработал на себе три фола, но что ещё больше впечатляет – поучаствовал в 18 единоборствах (лучший результат только у Луиса Энрике!) и совершил три отбора.

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Центрфорвардам прошедший тур точно не удался – почти никто не сверкнул. Выделим нападающего «Спартака», который сотворил классный победный гол, уйдя от опекуна в штрафной и хитро пробив в ближний, вратарский угол. Всего за матч Угальде нанёс два удара и отдал одну передачу под удар, но, несмотря на такую скромную статистику, своё дело сделал.

Главный тренер: Игорь Осинькин («Сочи»)

В 13-м туре победы отпраздновали Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Фабио Челестини (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар») и Игорь Осинькин («Сочи»). Последнего мы и выбрали лучшим тренером недели. Никто не ожидал такого результата, поскольку «Ахмат» был на ходу, а сочинцы – в кризисе. Однако Осинькин великолепно подготовил свою команду к матчу в Грозном. Это всего лишь вторая победа для «Сочи» в нынешнем сезоне РПЛ, тем не менее недавний аутсайдер уже выбрался из зоны вылета.

Сборная 13-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В сборную тура, в общем-то, могли быть включены и некоторые другие игроки, хотя ярких кандидатов в этот раз маловато. Выделим ещё группу футболистов, сыгравших на приличном уровне. Это голкиперы Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»), защитники Александр Филин («Балтика»), Фахд Муфи («Оренбург») и Мойзес (ЦСКА), полузащитники Роналдо («Ростов»), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Васильев («Сочи») и Андрей Мостовой («Зенит») и нападающий Жилсон Беншимол («Акрон»). Думаете, мы кого-то незаслуженно забыли включить в список? Делитесь своим мнением в комментариях!