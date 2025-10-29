Что происходит с Сергеем Пиняевым? Может, он зря не ушёл из «Локо» в ЦСКА?

В середине сентября CIES оценил трансферную стоимость игроков РПЛ по собственным критериям. Это не вражда с Transfermarkt и не попытка отобрать у них статус главных выборщиков цен на рынке. Скорее попытка чуть иначе взглянуть на новую реальность с инфляцией, переплатами и волнообразными скачками стоимостей. По их данным, самый дорогой футболист РПЛ – Алексей Батраков – € 43,9 млн. На втором месте – звезда ЦСКА Матвей Кисляк – € 34,7 млн. На третьем – Луис Энрике из «Зенита» – € 33,4 млн. Бразильца вполне мог бы заменить Эдуард Сперцян, но его почему-то в принципе забыли включить в список.

Зато не забыли про другую в недавнем прошлом звезду РПЛ – Сергея Пиняева. CIES оценил его потенциальную стоимость в € 19,6 млн – между Угальде и Тюкавиным. А вскоре с оценкой вышел и Transfermarkt. В рейтинге самых дорогих россиян первую строчку снова забрал Батраков, которого оценили в € 23 млн. Александра Головина и Матвея Сафонова – в € 20 млн. И относительно недалеко – снова Пиняев – € 10 млн. Между Глушенковым и Алексеем Миранчуком.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Публичные оценки – здорово. Но Сергей давно закончил школу. И теперь каждую неделю должен подтверждать их на поле. Однако что мы видим в этом сезоне? Три матча, один гол и долгое восстановление после травмы. Хотя ведь ничто не предвещало проблем.

У Пиняева получилась классная весна. А потом он отказал ЦСКА

«Локо» закончил осеннюю часть прошлого сезона в четырёх очках от первого места. Оптимисты верили в борьбу за титул, реалисты уже смотрели в сторону следующего сезона, понимая: реальных шансов зацепиться за что-то почти нет. Так и получилось.

«Локо» кошмарно провёл весну, покатился вниз в чемпионате, а потом вылетел из Кубка. Инсайдеры уже готовились к смене руководства и тренерского штаба. И за всем этим негативным фоном осталась незаметна важная деталь: Сергей Пиняев классно играл в футбол. Дело не только в статистике, хотя за весну у него 3+3 в РПЛ, но и во влиянии на команду. Когда немного потух Батраков, именно Сергей не давал «Локо» вывалиться хотя бы из шестёрки. И своими действиями принёс несколько очков.

А потом – предложение от ЦСКА. Это было неожиданно. Но оно действительно пришло в «Локомотив» в 20-х числах июля. Клуб был готов заплатить сумму отступных за Сергея (около 900 млн рублей), так что финальное решение требовалось принять самому игроку. Из «Локо» в этот период шли максимально спокойные нарративы: словно ни главный тренер, ни руководители ни на секунду не сомневались, что футболист останется. Мы уже не узнаем, была ли эта уверенность показной, однако план сработал. Пиняев действительно отказал ЦСКА. А после так объяснил свои мотивы.

Сергей Пиняев полузащитник «Локомотива» «Я принял решение остаться в «Локомотиве». Чувствовал, что мне комфортно здесь. Что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды. Из ЦСКА сложнее уехать в Европу? Разницы, помимо будущей цены, нет. Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву».



Выбор и правда был непростым. ЦСКА не просто предлагал повышение зарплаты в 2,5 раза. На трансфере ещё и настаивал агент игрока. Однако Пиняев всем отказал. И, казалось, с новой мотивацией и вдохновением с первых туров полетит доказывать, что был прав.

В нынешнем сезоне у Пиняева барахлит здоровье. А Галактионов справедливо пока не видит в нём игрока основы

Первые два тура Сергей пропустил из-за повреждения. Хотя по всем конспирологическим теориям считалось, что он просто готовится к трансферу в ЦСКА. Тем не менее впервые он вышел на поле в 3-м туре с «Нижним». Отыграл 30 минут и забил, как мы выяснили позже, победный гол. А потом пропал. Уже в следующем туре его не оказалось в заявке, а из публичных выступлений мы узнали про мышечные проблемы. Но вряд ли кто-то ожидал, что они затянутся так надолго.

Возвращение Пиняева состоялось 18 октября. То есть без матчей он провёл более двух месяцев. За это время мы увидели «четырёхугольник Галактионова» и «Локомотив», который в РПЛ никому не проигрывает. Логично, что в чемпионате он пока смотрит за игрой со скамейки. Вышел на замену в игре с ЦСКА, когда счёт уже был 2:0, и попытался что-то изменить за несколько минут в концовке игры с «Акроном». Неудачно. Плюс – выход в старте в ничего не решающем кубковом матче с «Балтикой».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Сергей пропустил около трёх месяцев. Естественно, чудес не бывает. Необходимо набирать игровые качества, игровой тонус. Слава богу, что его ничего не беспокоит. Чтобы вернуться на прежний уровень, необходимо время. В паузу на сборные у нас был контрольный матч — он получил своё игровое время. Получил отрезок в игре с ЦСКА, выйдя на 30 минут. Видим, что бесследно такой большой отрезок не проходит. Есть моменты, которые необходимо улучшать. Мы очень надеемся, что потихоньку он свою форму наберёт и вернётся в былые кондиции. И мы увидим нашего лидера, нашего флангового игрока, который способен приносить пользу команде».



Из этой цитаты мы видим чёткий посыл: Пиняев выбыл из созданной Галактионовым модели. И искусственно интегрировать его туда никто не будет. Сможет набрать форму, быть лучше других – тогда вернётся в состав. И станет лидером – важные слова Галактионова. Если нет – будет выходить на замену.

Для Сергея это, очевидно, вызов. И явно не на такое он рассчитывал, когда отказывался переходить в ЦСКА. Главное, чтобы он ещё в будущем не пожалел о том самом летнем решении.