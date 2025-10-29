Что происходит с Сергеем Пиняевым? Может, он зря не ушёл из «Локо» в ЦСКА?

В середине сентября CIES оценил трансферную стоимость игроков РПЛ по собственным критериям. Это не вражда с Transfermarkt и не попытка отобрать у них статус главных выборщиков цен на рынке. Скорее попытка чуть иначе взглянуть на новую реальность с инфляцией, переплатами и волнообразными скачками стоимостей. По их данным, самый дорогой футболист РПЛ – Алексей Батраков – € 43,9 млн. На втором месте – звезда ЦСКА Матвей Кисляк – € 34,7 млн. На третьем – Луис Энрике из «Зенита» – € 33,4 млн. Бразильца вполне мог бы заменить Эдуард Сперцян, но его почему-то в принципе забыли включить в список.
Зато не забыли про другую в недавнем прошлом звезду РПЛ – Сергея Пиняева. CIES оценил его потенциальную стоимость в € 19,6 млн – между Угальде и Тюкавиным. А вскоре с оценкой вышел и Transfermarkt. В рейтинге самых дорогих россиян первую строчку снова забрал Батраков, которого оценили в € 23 млн. Александра Головина и Матвея Сафонова – в € 20 млн. И относительно недалеко – снова Пиняев – € 10 млн. Между Глушенковым и Алексеем Миранчуком.
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Публичные оценки – здорово. Но Сергей давно закончил школу. И теперь каждую неделю должен подтверждать их на поле. Однако что мы видим в этом сезоне? Три матча, один гол и долгое восстановление после травмы. Хотя ведь ничто не предвещало проблем.
У Пиняева получилась классная весна. А потом он отказал ЦСКА
«Локо» закончил осеннюю часть прошлого сезона в четырёх очках от первого места. Оптимисты верили в борьбу за титул, реалисты уже смотрели в сторону следующего сезона, понимая: реальных шансов зацепиться за что-то почти нет. Так и получилось.
«Локо» кошмарно провёл весну, покатился вниз в чемпионате, а потом вылетел из Кубка. Инсайдеры уже готовились к смене руководства и тренерского штаба. И за всем этим негативным фоном осталась незаметна важная деталь: Сергей Пиняев классно играл в футбол. Дело не только в статистике, хотя за весну у него 3+3 в РПЛ, но и во влиянии на команду. Когда немного потух Батраков, именно Сергей не давал «Локо» вывалиться хотя бы из шестёрки. И своими действиями принёс несколько очков.
А потом – предложение от ЦСКА. Это было неожиданно. Но оно действительно пришло в «Локомотив» в 20-х числах июля. Клуб был готов заплатить сумму отступных за Сергея (около 900 млн рублей), так что финальное решение требовалось принять самому игроку. Из «Локо» в этот период шли максимально спокойные нарративы: словно ни главный тренер, ни руководители ни на секунду не сомневались, что футболист останется. Мы уже не узнаем, была ли эта уверенность показной, однако план сработал. Пиняев действительно отказал ЦСКА. А после так объяснил свои мотивы.
«Я принял решение остаться в «Локомотиве». Чувствовал, что мне комфортно здесь. Что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды. Из ЦСКА сложнее уехать в Европу? Разницы, помимо будущей цены, нет. Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву».
Выбор и правда был непростым. ЦСКА не просто предлагал повышение зарплаты в 2,5 раза. На трансфере ещё и настаивал агент игрока. Однако Пиняев всем отказал. И, казалось, с новой мотивацией и вдохновением с первых туров полетит доказывать, что был прав.
В нынешнем сезоне у Пиняева барахлит здоровье. А Галактионов справедливо пока не видит в нём игрока основы
Первые два тура Сергей пропустил из-за повреждения. Хотя по всем конспирологическим теориям считалось, что он просто готовится к трансферу в ЦСКА. Тем не менее впервые он вышел на поле в 3-м туре с «Нижним». Отыграл 30 минут и забил, как мы выяснили позже, победный гол. А потом пропал. Уже в следующем туре его не оказалось в заявке, а из публичных выступлений мы узнали про мышечные проблемы. Но вряд ли кто-то ожидал, что они затянутся так надолго.
Возвращение Пиняева состоялось 18 октября. То есть без матчей он провёл более двух месяцев. За это время мы увидели «четырёхугольник Галактионова» и «Локомотив», который в РПЛ никому не проигрывает. Логично, что в чемпионате он пока смотрит за игрой со скамейки. Вышел на замену в игре с ЦСКА, когда счёт уже был 2:0, и попытался что-то изменить за несколько минут в концовке игры с «Акроном». Неудачно. Плюс – выход в старте в ничего не решающем кубковом матче с «Балтикой».
«Сергей пропустил около трёх месяцев. Естественно, чудес не бывает. Необходимо набирать игровые качества, игровой тонус. Слава богу, что его ничего не беспокоит. Чтобы вернуться на прежний уровень, необходимо время. В паузу на сборные у нас был контрольный матч — он получил своё игровое время. Получил отрезок в игре с ЦСКА, выйдя на 30 минут. Видим, что бесследно такой большой отрезок не проходит. Есть моменты, которые необходимо улучшать. Мы очень надеемся, что потихоньку он свою форму наберёт и вернётся в былые кондиции. И мы увидим нашего лидера, нашего флангового игрока, который способен приносить пользу команде».
Из этой цитаты мы видим чёткий посыл: Пиняев выбыл из созданной Галактионовым модели. И искусственно интегрировать его туда никто не будет. Сможет набрать форму, быть лучше других – тогда вернётся в состав. И станет лидером – важные слова Галактионова. Если нет – будет выходить на замену.
Для Сергея это, очевидно, вызов. И явно не на такое он рассчитывал, когда отказывался переходить в ЦСКА. Главное, чтобы он ещё в будущем не пожалел о том самом летнем решении.