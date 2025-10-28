Автор гола пяткой, спаситель ЦСКА или участники чудо-матча? Кто лучший в 13-м туре РПЛ

Число «13» считается несчастливым. Вот и тур МИР РПЛ под этим номером получился далеко не самым интересным. Правда, завершился он просто огненным матчем. По традиции нужно определить лучшего футболиста тура. Отобрали для вас несколько кандидатов, которые займут места в списке с учётом ваших голосов.
Михаил Игнатов («Сочи»)
Сколько мячей забил Игнатов до матча с «Ахматом» в этом сезоне РПЛ? Ни одного. Сколько раз он отличился в Грозном? Дважды. Второй гол получился максимально простым — там помог вратарь соперника. Но в первом случае Михаил всё сделал сам — выиграл единоборство у двоих защитников, ушёл от третьего и вонзил мяч в дальний угол. Игнатов нанёс два удара в створ, отдал 13 точных передач из 19, совершил один отбор и четыре перехвата.
Андрей Мостовой («Зенит»)
Мостовой пережил неприятный эпизод за несколько дней до матча с московским «Динамо» — злоумышленники пытались похитить спортсмена в Санкт-Петербурге. Андрей отбился, а уже в игре оформил эффектный гол. Мостовой пяткой замкнул прострел Максима Глушенкова. К слову, это первый гол Андрея в сезоне с игры (ранее реализовал четыре пенальти). Получилось и эффектно, и эффективно. В матче с «Динамо» Мостовой заработал на себе четыре фола, выполнил одну успешную обводку, совершил три перехвата.
Матвей Лукин (ЦСКА)
Во-первых, ЦСКА отыграл «на ноль». Во-вторых, Лукин стал автором победного гола. Вопросов по попаданию в рейтинг быть не должно. Матвей — лучший футболист ЦСКА вместе с Игорем Дивеевым по возвратам мяча (по 20) в матче с «Крыльями Советов». Лукин отдал 92% точных передач (68 из 74), выиграл четыре единоборства из восьми и совершил пять перехватов. Кстати, Матвей попал в стартовый состав красно-синих во втором матче РПЛ подряд. И отблагодарил тренера за доверие первым голом в сезоне.
Максим Бориско («Балтика»)
Возможно, вы удивитесь, но «Балтика» по-прежнему лидирует в РПЛ по количеству пропущенных мячей (6). Бориско делит первое место с Агкацевым по «сухарям» — у вратарей по восемь матчей «на ноль». В предыдущих восьми встречах чемпионата России Бориско пропустил всего один мяч. Как вам такое? На этот раз Максим оформил «сухарь» в Нижнем Новгороде. В паре эпизодов он выручил команду (в обоих случаях отбивал мяч ногами). Неудивительно, что Бориско получил место в расширенном составе сборной России на ноябрьские товарняки.
Максим Глушенков («Зенит»)
Глушенков после феерического матча с «Оренбурга» (оформил покер) два раза подряд отбегал в РПЛ по нулям. Максим прервал мини-серию во встрече с московским «Динамо» — Мостовой сделал его прострел результативным. Глушенков нанёс три удара (два — в створ), заработал на себе три фола, отдал 20 точных передач в финальную треть поля и совершил три отбора мяча. Максим по-прежнему лучший бомбардир «Зенита» в сезоне (шесть голов), хотя Мостовой приблизился вплотную.
Манфред Угальде («Спартак»)
Давайте честно: это был далеко не лучший матч «Спартака». Но Угальде выполнил свою задачу — забил мяч, ставший к тому же победным. В первых восьми турах РПЛ Манфред не отличился ни разу, в следующих пяти — оформил четыре гола. Во встрече с «Оренбургом» костариканец нанёс два удара (один — в створ), заработал один фол, отдал 14 точных передач из 19, выполнил две успешные обводки и совершил один перехват. Кстати, Угальде лидирует в РПЛ по количеству победных голов (9) со старта сезона-2024/2025.
Максим Самородов («Ахмат»)
Судя по тому, как Максим отпраздновал один из голов, он ждёт пополнения в семействе. По всей видимости, этот факт благоприятно сказался на Самородове. Атакующий футболист «Ахмата» отлично вышел на замену в игре с «Сочи». За один тайм Максим забил больше, чем за весь сезон в РПЛ. В первом случае помогла ошибка вратаря, а во втором — Самородов сам классно разобрался. Только вот команда проиграла. Максим заработал на себе один фол, отдал 12 точных передач из 16, выиграл восемь единоборств из 12 и совершил пять отборов.
Роналдо («Ростов»)
У бразильца второй гол в сезоне. Если он забивает, то «Ростов» играет вничью. Так было и в матче с «Локомотивом» (3:3), и во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1). На этот раз гол Роналдо претендовал на то, чтобы стать победным. Но Умар Сако «привёз» пенальти, и донская команда упустила два очка. Бразилец заработал на себе четыре фола (больше всех в «Ростове»), оформил 27 возвратов мяча (второй результат), выиграл 12 единоборств из 20, совершил семь перехватов и один отбор.
Станислав Агкацев («Краснодар»)
Очередной матч Станислава «на ноль». Да, «Рубин» нанёс всего один удар в створ ворот чемпиона, однако голкипер прекрасно проявил себя в этом эпизоде. Казанцы лучше играли на старте второй половины, но Агкацев остановил удар Руслана Безрукова. Футболист гостей выстрелил в ближний угол, однако вратарь перевёл мяч на угловой. Важное спасение с учётом того, что «Краснодар» победил с преимуществом всего в один гол. У Станислава уже восемь «сухарей» в сезоне — очень впечатляет!
Сесар Монтес («Локомотив»)
«Локомотив» создал в Саранске гораздо больше голевых моментов, нежели «Акрон». Но в итоге пропустил первым, а отыгрался усилиями защитника Монтеса. Мексиканец результативно сходил на угловой — замкнул головой навес Алексея Батракова. Сесар нанёс три удара (один — в створ), оформил 32 возврата мяча (второй результат в «Локомотиве»), выиграл 19 единоборств из 24, выполнил пять отборов и совершил шесть перехватов. Правда, есть один минус. Мексиканец получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч с «Зенитом».
Лучшим был другой игрок
Возможно, лучшего футболиста тура нет в нашем списке. К примеру, Жилсон Беншимол из «Акрона» хорошо показал себя во встрече с «Локо» и забил гол. Эгаш Касинтура отдал два голевых паса в игре с «Сочи», а Виктор Са принёс «Краснодару» победу в матче с «Рубином». Пишите в комментариях, кого мы ещё забыли.