Критическая ситуация с футболом в РПЛ. Почему чистое время матчей стремительно умирает

Остановок слишком много: мы играем в футбол меньше, чем во второй греческой лиге и чемпионате Болгарии. Убийственная статистика. #1442

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Пару туров назад в РПЛ случилось то, что казалось невероятным: по среднему чистому времени матча мы откатились ниже чемпионата Аргентины (которая стонет из-за того, что футбол умирает в постоянных паузах) и максимально приблизились к чемпионату Перу. 49.50 — таково среднее чистое время матча РПЛ , в Аргентине этот показатель составляет 49.58. Это на 10 минут меньше идеального игрового времени, к которому ФИФА стремилась, добавляя неслыханные 12-14-16 минут к матчам на чемпионате мира в Катаре.

Стоит ли удивляться тому, что голы с игры потихонечку исчезают из нашего футбола? До матча в Грозном в туре было всего шесть мячей с игры в семи матчах — в трёх из них с игры не забивали вообще.

Это проблема всего сегодняшнего футбола в целом, но в России она резонирует сильнее: из-за помешательства на стандартах и включений VAR матчи потеряли свою цельность. Мы уже говорили о том, как влияют на игру ауты, к которым команды теперь готовятся бесконечно. Средняя подготовка ко вводу мяча из-за боковой увеличилась на несколько секунд по всему миру, а ведь это самая частая из остановок игры.

Из-за того что футбол зациклился на контроле середины, на флангах стали всё чаще появляться ситуации «один в один», которые логичным образом приводят ко всё более частым аутам. И команды не против заработать такой стандарт, если мяч попадает в соперника, ведь есть возможность расставиться и без сложностей заработать атаку чужого створа. Пару лет назад в АПЛ в среднем за матч вводилось 32 аута, и корреляция была прямой: чем ниже лига, тем больше аутов. В Чемпионшипе – 47 аутов, в Лиге 1 — 51 аут, в Лиге 2, четвёртом по силе английском дивизионе, — 56 аутов.

В матче «Спартак» — «Оренбург» мы увидели 60 аутов. Шестьдесят.

Многое говорится о том, как влияют на темп и количество игры наши судьи и VAR-протокол, однако это не главная причина такого падения количества футбола в матчах. VAR у нас просматривают долго, в среднем на 17-18 секунд дольше, чем в топ-5 чемпионатах. Но сами остановки на VAR случаются не намного чаще, чем в Европе и Южной Америке, так что искать причину в нём неправильно. Основная проблема – это именно стиль команд, который привёл к увеличению времени остановок.

МАТЧ «БАЛТИКА» — «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» Фото: fc-baltika.ru

Все последние годы в лучшем европейском футболе формировался тренд на постоянное персональное давление. Тому способствовали:

Уменьшение количества тренировок у лучших команд, с которых снимают копии (так как матчей всё больше, а зонные принципы требуют более тщательной отработки). Увеличение количества замен (энергозатратность персонального давления компенсируется тем, что ты можешь поменять больше футболистов, сохраняя импульс в прессинге). Увеличивающееся расслоение в доходах и трансферных возможностях (те, кто не может позволить себе лучших, нашли способ – будем давить на богатых). Более лёгкий способ избежать настоящего наказания за фол. Это тоже связано с количеством замен: если замен стало больше, то гораздо проще спрятать футболиста, который получил карточку.

Совсем недавно в АПЛ был в третий раз подряд обновлён абсолютный рекорд по количеству жёлтых. В среднем за матч в прошлом сезоне АПЛ показывалось пять жёлтых карточек. Количество разрешённых замен? Тоже пять. Спрятать можно всех.

Сезон Среднее количество фолов в матчах РПЛ 2021/2022 22,2 2022/2023 22,3 2023/2024 22,6 2024/2025 25,1 2025/2026 27,6

В России этот тренд подхватили с удовольствием. У нас и до этого любили персональное давление, а теперь отсылки на то, что это современно, сделали матчи похожими на 10 схваток по вольной борьбе по всему полю. «Пари НН» и «Балтика», избивая друг друга в единоборствах и стыках, оформили 41 фол за матч. И судье нельзя предъявить, что он свистел каждое касание – иногда он, напротив, давал сыграть, потому что иначе количество остановок было бы совсем абсурдным. 41 фол – это привело к тому, что всего было 107 остановок за матч . А вот другие важные показатели игры: точность передач – 59% и 63%; длинные мячи – 70 и 96; доля длинных мячей от общего количества передач – 25% и 29%.

Счёт – 0:0.

Зато появляются такие рекорды: «Балтика» пропустила один гол в восьми играх, установив рекорд для новичка РПЛ

В дополнение к аутам и подготовке к другим стандартам все научились тянуть время, чтобы получить передышку, нужную для персонального давления. Все знают, что вратарь должен показать, что у него повреждение – так как он единственный, кого нельзя уводить с поля после появления медиков. Все знают, что со скамейки должен выбежать один из ассистентов главного тренера, чтобы поддавить судью и увеличить продолжительность паузы ценой карточки. В том же матче Нижнего и «Балтики» Инал Танашев показал по одной карточке каждой из скамеек – в обоих случаях это были ассистенты главного тренера.

Так время матчей всё исчезает и исчезает.

Сезон Процент чистого времени от общего времени матча РПЛ 2019/2020 65,4 2020/2021 62,2 2021/2022 58,2 2022/2023 55,8 2023/2024 56,3 2024/2025 53,4 2025/2026 51,5

Для России это наиболее ощутимо вот почему. Несколько лет назад обсерватория CIES посчитала, что только в двух европейских лигах доля чистого времени от общего времени матча выше, чем в РПЛ. То есть у нас максимально много играли в футбол . Оценивались матчи с 2019 по 2021 год, в нашем футболе ещё не было остановок по 40 секунд на ауты, «Аталанта» ещё не выиграла Лигу Европы, легионеры в нашей лиге были отовсюду, а не только из Южной Америки и с Балкан (это тоже фактор, который влияет – логично, что мы приблизились в Аргентине, если в командах много аргентинцев). Тогда этот показатель составлял 65,4%. Сейчас — чудовищные 51,5%.

Мы играем в футбол меньше, чем во второй греческой лиге и чемпионате Болгарии. По среднему количеству остановок за матч почти догнали Аргентину, Перу и Боливию с их 103,4 остановки в среднем за матч.

С этим что-то нужно делать.