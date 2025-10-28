Как не вовремя вылетел капитан «Зенита»! Для Семака — ещё терпимо, но для Сантоса — драма

Защитник не сыграет до конца года. Замена у команды есть, а вот мечта с ЧМ-2026 за Бразилию теперь подвисла.

Знаете, сколько матчей пропустил Дуглас Сантос из-за травм? Мы берём только российский этап карьеры. Ответ – 12. За пять с половиной лет выступлений за «Зенит». Два – в ноябре 2020-го, пять – осенью 2021-го, четыре – весной 2024-го. Последнюю встречу с «Динамо» тоже учли, хотя, когда его не оказалось в заявке, многие удивились.

Уже после мы узнали: всё дело в травме плечевого сустава, полученной на тренировке. Сергей Семак не проинформировал о сроках восстановления, зато это сделал телеграм-канал «Мяч RU». По их данным, которые подтверждают источники «Чемпионата», 31-летний защитник не выйдет на поле до конца года.

Это правда большая проблема?

Для «Зенита» — нет

Просто потому, что петербуржцы давно озаботились поиском альтернативы Дугласу. Да, Сантос – капитан и лидер. Но при этом не становится моложе и уже едва ли прогрессирует с точки зрения футбола. Поэтому два сезона подряд клуб покупал левых защитников. Летом 2024-го в «Зенит» перешёл Юрий Горшков, которого, правда, слева в обороне почти не использовали. А через год пришёл Роман Вега, который и рассматривался как потенциальная замена Сантосу.

В итоге во встрече с «Динамо» мы не увидели ни первого, ни второго. Семак пошёл на креативный, тем не менее объяснимый шаг – и выпустил слева номинального центрального защитника Нуралы Алипа. Кто-то может подумать, что дело в лимите. Но нет. В этом матче с этим всё было в порядке. Тренерский штаб посчитал, что с игрой соперника в атаке наилучшим образом справится именно казахстанский футболист.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Мы посчитали, что всё-таки много будет длинных передач, нужен побыстрее игрок, который борется. Сегодня «Динамо» старалось после отбора сразу же форсировать атаки через длинные передачи нам за спину, и я думаю, что в этом компоненте, если мы говорим о единоборствах, Нуралы Алип чуть побыстрее, лучше играет вверху».

И Алип справился. Хоть и динамовцы забили один гол, но вины Алипа в этом моменте нет. Возможно, «Зенит» и потерял при начале атак с левого фланга, однако в целом всё в порядке. А Семак же публично показал опцию на замену Дугласу. То есть если соперник нацелен на длинные забросы вперёд и надо много бороться, то выходить на поле будет казахстанец. Если ожидается более легковесная игра – видимо, Вега, который всё ещё привыкает к требованиям. А Юрий Горшков задействован в Кубке России. Так что каждому расписали роль. Дуглас Сантос же может спокойно лечиться.

А что теперь со сборной Бразилии?

Здесь история сложнее. Но давайте для начала контекст: с начала 2025-го фамилия Дугласа Сантоса начала мелькать в контексте сборной Бразилии. Сначала мы видели её в расширенном списке сборной, а в конце августа Дуглас впервые оказался в итоговом.

И в первой же игре (причём не в товарищеской, а в официальной) защитник вышел в основном составе. Понятно, что встреча с Чили уже ничего не решала. Бразилия к тому моменту уже вышла в финальную часть, пусть и пятое место в отборе – худший результат в истории. Однако тогда это уже никого не волновало. Защитник «Зенита» вернулся в сборную спустя почти 10 лет. В 2016-м он сыграл в товарищеском матче с Панамой, до и после этого несколько раз наблюдал за сборной со скамейки. А тут такое возвращение. И сразу в основной состав.

Дуглас Сантос в сборной Бразилии Фото: Riquelve Nata/Getty Images

А самое главное – отзывы об игре. Болельщики с восторгом восприняли действия Сантоса и задавались только одним вопросом: что этот футболист так долго делал вне сборной? И дело не только в по сути голевой передаче в первой же игре после возвращения, но и в уровне в целом. Подтверждение принятия Дугласа в ряды привилегированных пришло через месяц, когда он снова оказался в окончательном списке сборной на матчи с Южной Кореей и Японией. В первой встрече Сантос отыграл 70 минут, и Бразилия победила. Во второй остался в запасе. Его команда проиграла.

Ожидалось, что защитник получит вызов и на ноябрьские встречи. Важно, что обе пройдут в Бразилии – с Сенегалом и Тунисом. Ведь одно дело – показывать себя на чужой земле, другое – перед собственными болельщиками. Однако Дугласа там не будет.

И вопрос: станет ли это поводом для Карло Анчелотти обратить внимание на других игроков? И заменить в своей голове воспоминания о защитнике «Зенита»? Никто не удивится, если да. Большая драма для Дугласа, который ради мечты о ЧМ отказался и от российского спортивного гражданства. Доказывать придётся заново, а времени на это будет сильно меньше.