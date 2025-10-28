Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, «Даллас» — «Вашингтон» в НХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 октября 2025 года
Аудио-версия:
Яркое 29 октября: «Интер» — «Фиорентина» в Серии А, «Ливерпуль» и «Ман Сити» — в Кубке лиги, «Ак Барс» — «Металлург», теннис и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:45: «Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Интрига: «Тампа» одержит третью победу подряд?

«Тампа» тяжело вошла в сезон, а первую победу, когда в воротах был Андрей Василевский, одержала только в последнем матче с «Вегасом». Проблемы есть и в нападении: Хагель пока проваливает старт чемпионата, а Пойнт играет ниже своего уровня. Никита Кучеров при этом пока тоже не так хорош, но это не помешало отметить ему крутой юбилей – 1000-е очко в НХЛ. Россиянин улучшит статистику во встрече с «Нэшвиллом»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Тампа» — о 1000-м очке Кучерова:
Фото
«Повесьте это в Лувре». «Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Интрига: увидим 900-й гол Овечкина?

«Даллас» в последних двух матчах неудачно начинал, но затем отыгрывался с 0:2 и побеждал со счётом 3:2 в основное время. «Вашингтон» в преддверии 1500-й встречи Овечкина в НХЛ подготовил забавный мерч и крутое мероприятие, однако сам матч получился ужасным – 1:7 от «Оттавы». «Столичные» исправятся за погром на домашнем льду?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Скандал в «Вашингтоне»:
🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Интрига: Карри или Кавай — кто победит?

«Голден Стэйт» шикарно начал новый сезон (3-1). Команда отменно смотрится на обеих сторонах паркета, уступив пока только «Портленду». «Клипперс» после довольно неожиданного поражения в первом матче регулярки от «Юты» нашли свою игру и добыли две уверенные победы. Клубы из Калифорнии на ходу, поэтому на первый план выходят желание и форма звёзд. Кто больше достоин выйти из противостояния с поднятым вверх кулаком?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Магия Карри!
🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 5-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Интрига: динамовское дерби

В этом сезоне матч двух принципиальных соперников обращает на себя особое внимание. А всё потому, что в этом году московское «Динамо» возглавляет Ришат Гилязутдинов, бывший наставник «Динамо-Ак Барс», с которым казанский клуб связывает свои громкие победы. Обе команды уже встречались в полуфинале Кубка Победы, и тогда казанские волейболистки без особого труда обыграли москвичек. Сейчас пришло время встретиться в чемпионате страны. Получится ли у столичных волейболисток взять реванш или «Динамо-Ак Барс» закрепит кубковый успех?

Турнирная таблица женской Суперлиги
«Динамо» проигрывает второй матч подряд:
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Интрига: будет 11-я победа подряд «Ак Барса»?

«Ак Барс» пережил неудачный период и уже одержал 10 побед подряд. Во многом помогло приглашение Константина Шафранова, который мгновенно поправил казанцам большинство. «Металлург» же в своём составе имеет первую тройку, которая в полном составе заняла топ-3 бомбардиров. Оторвутся ли ещё от преследователей Ткачёв, Силантьев и Канцеров?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что произошло с «Ак Барсом»?
⚽️ 19:30: «Торпедо» — «Кубань Холдинг», Кубок России, 1/8 финала

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Кубань Холдинг
Павловская
Интрига: кто пройдёт дальше по Пути регионов?

«Торпедо» и «Кубань Холдинг» добрались до 1/8 финала Кубка! На этой стадии в Пути регионов уже находятся клубы РПЛ. Однако москвичи и кубанцы избежали встречи с представителями элитного дивизиона. И на этой стадии зарубятся между собой. «Торпедо» — фаворит встречи, однако команда нестабильна. Поэтому у «Кубань Холдинг» есть не худшие шансы пройти дальше.

Статистика Кубка России
В чём он неправ?
Кононов: болельщики «Торпедо» меня не любят? Это их проблемы, а не мои

🏒 19:30: СКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Интрига: «Сибирь» одержит вторую победу подряд в основное время?

«Сибири» пока не особо помогает смена тренера – команда при Буцаеве не выиграла ни одного матча в основное время. Зато новосибирцы всё также хороши в буллитах – при новом тренере сибиряки одержали три победы. СКА только в последней встрече смог победить без скандалов – со счётом 8:1 был разгромлен «Сочи». 19-летний Матвей Короткий в том матче оформил хет-трик. Сможет ли Матвей отличиться и в этой встрече?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
🏀 19:30: «Зенит» — «Бетсити Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Интрига: кто проявит характер?

«Парма» начала сезон с двух поражений подряд, но затем очень сильно прибавила и одержала пять побед кряду. «Зенит» пока уступал лишь представителям верхушки турнирной таблицы — УНИКСу и ЦСКА. Что пермяки, что петербуржцы находятся в прекрасных кондициях, поэтому будет интересно посмотреть за тем, что они предложат друг другу в очном противостоянии.

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Эксклюзив
🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Интрига: армейцы поймали кураж?

ЦСКА после поражения от «Пармы» 5 октября больше не знал горечи неудач в Единой лиге — четыре победы подряд. При этом армейцы обыграли «Зенит» и УНИКС — прямых конкурентов в борьбе за самые высокие места в чемпионате. «Уралмаш» штормит, команда не может найти баланс, но состав позволяет на равных бороться с самыми топовыми соперниками. Удастся ли клубу из Екатеринбурга навязать борьбу чемпиону?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Рейтинг
⚽️ 20.30: «Ювентус» — «Удинезе», Серия А, 9-й тур

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Удинезе
Удине
Интрига: первый матч «Юве» без Тудора

«Ювентус» уволил тренера Игора Тудора. Команда не выигрывала в Серии А с середины сентября и опустилась на восьмое место. Пока что туринцы остаются без главного тренера, но очки нужно набирать. В 9-м туре «Юве» примет дома «Удинезе», у которого также 12 очков. Так что предстоящий матч — битва соседей.

Статистика Серии А
⚽️ 21.00: «Лорьян» — «ПСЖ», Лига 1, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Париж
Интрига: «ПСЖ» останется на первом месте?

«ПСЖ» вернулся на первое место после парочки осечек. Чтобы закрепиться в статусе лидера, команде Луиса Энрике нужно обыграть в гостях «Лорьян» с 16-й строчки. Не самая сложная задача для чемпиона Франции и победителя Лиги чемпионов. Но вдруг скромный соперник преподнесёт сюрприз гранду?

Турнирная таблица Лиги 1
🎾 22:30*: Карен Хачанов (Россия, 10) — Жоао Фонсека (Бразилия), Париж, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:00 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
28
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Интрига: остановит ли Хачанов вундеркинда из Бразилии?

Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, прервав неприятную серию из пяти поражений, длившуюся с августа. Теперь во втором круге россиянину будет противостоять вундеркинд из Бразилии Жоао Фонсека, только что завоевавший титул на «пятисотнике» в Базеле. Ранее теннисисты друг с другом не встречались, но в активе 19-летнего бразильца есть победа над Андреем Рублёвым на Australian Open, когда тот входил в топ-10. Победитель матча Хачанова и Фонсеки сразится в третьем круге с кем-то из пары Габриэль Диалло — Алекс де Минор.

Карен прервал неприятную серию поражений:
«У меня здесь особенные воспоминания». Хачанов — после уверенного старта в Париже
Эксклюзив
«У меня здесь особенные воспоминания». Хачанов — после уверенного старта в Париже

⚽️ 22.45: «Интер» Милан — «Фиорентина», Серия А, 9-й тур

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Интрига: «Интер» обыграет одного из аутсайдеров?

«Интер» в прошлом туре уступил «Наполи». Теперь команда Кристиана Киву отстаёт от лидера на три очка. Впереди — домашний матч с «Фиорентиной». Клуб из Флоренции страдает в нынешнем сезоне: всего четыре очка в восьми турах и место в зоне вылета. Получится ли у «Интера» разобраться с одним из неожиданных аутсайдеров Серии А?

Статистика Серии А
⚽️ 22.45: «Кёльн» — «Бавария», Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Не начался
Бавария
Мюнхен
Интрига: ещё одна победа для «Баварии»?

«Бавария» одержала 13 побед подряд во всех турнирах на старте сезона. И установила рекорд XXI века. Кто остановит мюнхенцев? Возможно, «Кёльн». Команды столкнутся в 1/16 финала Кубка Германии. Зачастую именно в кубковых встречах аутсайдер побеждает гранда. Но сделать это сейчас «Кёльну» будет ох как непросто.

Турнирная таблица Кубка Германии
⚽️ 22.45: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Интрига: «Ливерпуль» прервёт свою ужасную серию?

«Ливерпуль» проиграл в четырёх турах АПЛ подряд. А всего команда уступила в последних пяти матчах из шести. Теперь можно говорить смело: у чемпиона Англии — кризис. Но есть шанс оттолкнуться ото дна в Кубке лиги. Команда Арне Слота примет дома «Кристал Пэлас». Да, лондонцы одолели «Ливерпуль» в последних двух встречах. Однако мерсисайдцам пора брать реванш.

Турнирная таблица Кубка английской лиги
Истории
⚽️ 22.45: «Суонси Сити» — «Манчестер Сити», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Интрига: «Манчестер Сити» не испытает проблем в Уэльсе?

«Манчестер Сити» относительно повезло с жеребьёвкой. В Кубке лиги на стадии 1/8 финала они сыграют с «Суонси Сити». Клуб из Уэльса выступает в Чемпионшипе и сильно уступает в классе сопернику. Лёгкая прогулка для команды Пепа Гвардиолы? Возможно.

Турнирная таблица Кубка английской лиги
⚽️ 22.45: «Вулверхэмптон» — «Челси», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Челси
Лондон
Интрига: «Челси» пройдёт в следующий раунд?

У «Челси» не всё хорошо в АПЛ: всего девятое место после девяти туров. Лондонцам нужен положительный импульс, чтобы выдать победную серию. Почему бы не начать с матча Кубка лиги? В 1/8 финала «Челси» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Непростой выезд, однако команда Энцо Марески способна пройти дальше. И стать ближе к трофею.

Турнирная таблица Кубка английской лиги
⚽️ 23.05: «Нант» — «Монако», Лига 1, 10-й тур

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Не начался
Монако
Монако
Интрига: «Монако» подберётся к лидерам Лиги 1?

«Монако» в прошлом туре обыграл «Тулузу» (1:0). Это первая победа монегасков за четыре встречи. Команда Себастьена Поконьоли занимает седьмое место в таблице. Но всего на три очка отстаёт от лидирующего «ПСЖ». Во Франции всё плотно. А в случае победы над «Нантом» «Монако» может неплохо подняться по таблице.

Турнирная таблица Лиги 1
