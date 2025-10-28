Яркое 29 октября: «Интер» — «Фиорентина» в Серии А, «Ливерпуль» и «Ман Сити» — в Кубке лиги, «Ак Барс» — «Металлург», теннис и волейбол!

Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, «Даллас» — «Вашингтон» в НХЛ и баскетбол

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:45: «Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Тампа» одержит третью победу подряд?

«Тампа» тяжело вошла в сезон, а первую победу, когда в воротах был Андрей Василевский, одержала только в последнем матче с «Вегасом». Проблемы есть и в нападении: Хагель пока проваливает старт чемпионата, а Пойнт играет ниже своего уровня. Никита Кучеров при этом пока тоже не так хорош, но это не помешало отметить ему крутой юбилей – 1000-е очко в НХЛ. Россиянин улучшит статистику во встрече с «Нэшвиллом»?

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: увидим 900-й гол Овечкина?

«Даллас» в последних двух матчах неудачно начинал, но затем отыгрывался с 0:2 и побеждал со счётом 3:2 в основное время. «Вашингтон» в преддверии 1500-й встречи Овечкина в НХЛ подготовил забавный мерч и крутое мероприятие, однако сам матч получился ужасным – 1:7 от «Оттавы». «Столичные» исправятся за погром на домашнем льду?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Карри или Кавай — кто победит?

«Голден Стэйт» шикарно начал новый сезон (3-1). Команда отменно смотрится на обеих сторонах паркета, уступив пока только «Портленду». «Клипперс» после довольно неожиданного поражения в первом матче регулярки от «Юты» нашли свою игру и добыли две уверенные победы. Клубы из Калифорнии на ходу, поэтому на первый план выходят желание и форма звёзд. Кто больше достоин выйти из противостояния с поднятым вверх кулаком?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 5-й тур

Интрига: динамовское дерби

В этом сезоне матч двух принципиальных соперников обращает на себя особое внимание. А всё потому, что в этом году московское «Динамо» возглавляет Ришат Гилязутдинов, бывший наставник «Динамо-Ак Барс», с которым казанский клуб связывает свои громкие победы. Обе команды уже встречались в полуфинале Кубка Победы, и тогда казанские волейболистки без особого труда обыграли москвичек. Сейчас пришло время встретиться в чемпионате страны. Получится ли у столичных волейболисток взять реванш или «Динамо-Ак Барс» закрепит кубковый успех?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: будет 11-я победа подряд «Ак Барса»?

«Ак Барс» пережил неудачный период и уже одержал 10 побед подряд. Во многом помогло приглашение Константина Шафранова, который мгновенно поправил казанцам большинство. «Металлург» же в своём составе имеет первую тройку, которая в полном составе заняла топ-3 бомбардиров. Оторвутся ли ещё от преследователей Ткачёв, Силантьев и Канцеров?

⚽️ 19:30: «Торпедо» — «Кубань Холдинг», Кубок России, 1/8 финала

Интрига: кто пройдёт дальше по Пути регионов?

«Торпедо» и «Кубань Холдинг» добрались до 1/8 финала Кубка! На этой стадии в Пути регионов уже находятся клубы РПЛ. Однако москвичи и кубанцы избежали встречи с представителями элитного дивизиона. И на этой стадии зарубятся между собой. «Торпедо» — фаворит встречи, однако команда нестабильна. Поэтому у «Кубань Холдинг» есть не худшие шансы пройти дальше.

🏒 19:30: СКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Сибирь» одержит вторую победу подряд в основное время?

«Сибири» пока не особо помогает смена тренера – команда при Буцаеве не выиграла ни одного матча в основное время. Зато новосибирцы всё также хороши в буллитах – при новом тренере сибиряки одержали три победы. СКА только в последней встрече смог победить без скандалов – со счётом 8:1 был разгромлен «Сочи». 19-летний Матвей Короткий в том матче оформил хет-трик. Сможет ли Матвей отличиться и в этой встрече?

Буцаев — о последнем поражении: Буцаев — о поражении от «Трактора»: это была лучшая игра за последнее время

🏀 19:30: «Зенит» — «Бетсити Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: кто проявит характер?

«Парма» начала сезон с двух поражений подряд, но затем очень сильно прибавила и одержала пять побед кряду. «Зенит» пока уступал лишь представителям верхушки турнирной таблицы — УНИКСу и ЦСКА. Что пермяки, что петербуржцы находятся в прекрасных кондициях, поэтому будет интересно посмотреть за тем, что они предложат друг другу в очном противостоянии.

🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: армейцы поймали кураж?

ЦСКА после поражения от «Пармы» 5 октября больше не знал горечи неудач в Единой лиге — четыре победы подряд. При этом армейцы обыграли «Зенит» и УНИКС — прямых конкурентов в борьбе за самые высокие места в чемпионате. «Уралмаш» штормит, команда не может найти баланс, но состав позволяет на равных бороться с самыми топовыми соперниками. Удастся ли клубу из Екатеринбурга навязать борьбу чемпиону?

⚽️ 20.30: «Ювентус» — «Удинезе», Серия А, 9-й тур

Интрига: первый матч «Юве» без Тудора

«Ювентус» уволил тренера Игора Тудора. Команда не выигрывала в Серии А с середины сентября и опустилась на восьмое место. Пока что туринцы остаются без главного тренера, но очки нужно набирать. В 9-м туре «Юве» примет дома «Удинезе», у которого также 12 очков. Так что предстоящий матч — битва соседей.

В Турине ждут двух экс-тренеров «Зенита»! Манчини и Спаллетти — кандидаты на пост тренера «Ювентуса» — La Gazzetta dello Sport

⚽️ 21.00: «Лорьян» — «ПСЖ», Лига 1, 10-й тур

Интрига: «ПСЖ» останется на первом месте?

«ПСЖ» вернулся на первое место после парочки осечек. Чтобы закрепиться в статусе лидера, команде Луиса Энрике нужно обыграть в гостях «Лорьян» с 16-й строчки. Не самая сложная задача для чемпиона Франции и победителя Лиги чемпионов. Но вдруг скромный соперник преподнесёт сюрприз гранду?

🎾 22:30*: Карен Хачанов (Россия, 10) — Жоао Фонсека (Бразилия), Париж, второй круг

Интрига: остановит ли Хачанов вундеркинда из Бразилии?

Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, прервав неприятную серию из пяти поражений, длившуюся с августа. Теперь во втором круге россиянину будет противостоять вундеркинд из Бразилии Жоао Фонсека, только что завоевавший титул на «пятисотнике» в Базеле. Ранее теннисисты друг с другом не встречались, но в активе 19-летнего бразильца есть победа над Андреем Рублёвым на Australian Open, когда тот входил в топ-10. Победитель матча Хачанова и Фонсеки сразится в третьем круге с кем-то из пары Габриэль Диалло — Алекс де Минор.

⚽️ 22.45: «Интер» Милан — «Фиорентина», Серия А, 9-й тур

Интрига: «Интер» обыграет одного из аутсайдеров?

«Интер» в прошлом туре уступил «Наполи». Теперь команда Кристиана Киву отстаёт от лидера на три очка. Впереди — домашний матч с «Фиорентиной». Клуб из Флоренции страдает в нынешнем сезоне: всего четыре очка в восьми турах и место в зоне вылета. Получится ли у «Интера» разобраться с одним из неожиданных аутсайдеров Серии А?

Трагическая история с голкипером: Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

⚽️ 22.45: «Кёльн» — «Бавария», Кубок Германии, 1/16 финала

Интрига: ещё одна победа для «Баварии»?

«Бавария» одержала 13 побед подряд во всех турнирах на старте сезона. И установила рекорд XXI века. Кто остановит мюнхенцев? Возможно, «Кёльн». Команды столкнутся в 1/16 финала Кубка Германии. Зачастую именно в кубковых встречах аутсайдер побеждает гранда. Но сделать это сейчас «Кёльну» будет ох как непросто.

⚽️ 22.45: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Интрига: «Ливерпуль» прервёт свою ужасную серию?

«Ливерпуль» проиграл в четырёх турах АПЛ подряд. А всего команда уступила в последних пяти матчах из шести. Теперь можно говорить смело: у чемпиона Англии — кризис. Но есть шанс оттолкнуться ото дна в Кубке лиги. Команда Арне Слота примет дома «Кристал Пэлас». Да, лондонцы одолели «Ливерпуль» в последних двух встречах. Однако мерсисайдцам пора брать реванш.

⚽️ 22.45: «Суонси Сити» — «Манчестер Сити», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Интрига: «Манчестер Сити» не испытает проблем в Уэльсе?

«Манчестер Сити» относительно повезло с жеребьёвкой. В Кубке лиги на стадии 1/8 финала они сыграют с «Суонси Сити». Клуб из Уэльса выступает в Чемпионшипе и сильно уступает в классе сопернику. Лёгкая прогулка для команды Пепа Гвардиолы? Возможно.

⚽️ 22.45: «Вулверхэмптон» — «Челси», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Интрига: «Челси» пройдёт в следующий раунд?

У «Челси» не всё хорошо в АПЛ: всего девятое место после девяти туров. Лондонцам нужен положительный импульс, чтобы выдать победную серию. Почему бы не начать с матча Кубка лиги? В 1/8 финала «Челси» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Непростой выезд, однако команда Энцо Марески способна пройти дальше. И стать ближе к трофею.

Тренер лондонцев остался недоволен последним матчем: Мареска раскритиковал игроков «Челси» после поражения от «Сандерленда» в АПЛ

⚽️ 23.05: «Нант» — «Монако», Лига 1, 10-й тур

Интрига: «Монако» подберётся к лидерам Лиги 1?

«Монако» в прошлом туре обыграл «Тулузу» (1:0). Это первая победа монегасков за четыре встречи. Команда Себастьена Поконьоли занимает седьмое место в таблице. Но всего на три очка отстаёт от лидирующего «ПСЖ». Во Франции всё плотно. А в случае победы над «Нантом» «Монако» может неплохо подняться по таблице.