Вратарь «Интера» насмерть сбил пенсионера-колясочника. Что теперь грозит игроку?

Похоже, вины игрока в трагедии нет — Хосеп Мартинес просто оказался не в то время и не в том месте.

Про вратаря Хосепа Мартинеса слышали поклонники Ла Лиги, Бундеслиги и особенно Серии А. Теперь его известность вышла за пределы футбола. Увы, в строго негативном ключе. 27-летний вратарь стал невольным участником трагедии, насмерть сбив пожилого инвалида-колясочника. Тем не менее, по предварительной информации, никакой вины за испанцем нет.

Что произошло?

Инцидент произошёл во вторник утром в провинции Комо. Как написал сайт Quicomo, ориентировочно в 9:40 по местному времени. Мартинес, управляя автомобилем, въехал на дороге в находящегося в инвалидной коляске 81-летнего мужчину. Согласно источнику, удар получился чрезвычайно сильным. Вратарь лично пытался помочь пострадавшему, немедленно подключились и экстренные службы. Тщетно: смерть наступила на месте трагедии.

Сам футболист физически не пострадал, однако находится в состоянии глубочайшего шока. Дорогу временно перекрыли. Никаких комментариев на данный момент ни Хосеп, ни свидетели произошедшего прессе не дали. В знак траура «Интер» отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву.

Правоохранительные органы проводят проверку в надежде восстановить картину случившегося. Источники La Gazzetta dello Sport утверждают: инвалиду неожиданно стало плохо, он резко изменил направление движения и сам подрезал авто Мартинеса. Если данная версия совпадёт с официальной, Хосеп должен избежать наказания. Хотя психологическую травму уже никуда не деть. Вот что значит «просто оказался не в то время и не в том месте».

Кто такой Хосеп Мартинес

Хосеп Мартинес Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Воспитанник клуба-ноунейма «Альсира» и «Барселоны». В 2017-м, когда ему исполнилось 19 лет, ушёл за практикой в «Лас-Пальмас» – и не прогадал. Поначалу Мартинес выступал за дубль. В 2019-м получил место в старте и, набравшись опыта в Сегунде, через год привлёк внимание «Лейпцига». Немцы заплатили за будущего дублёра Петера Гулачи € 2,5 млн и за два года дали ему сыграть всего четыре раза.

Следом его арендовал, а потом и выкупил за € 3,5 млн «Дженоа». Вот там-то и настал звёздный час Хосепа: был основным и в Серии B, и после подъёма в Серию А. Поучаствовал в 68 встречах и пропустил ровно столько же мячей, засушив 25 «сухарей». К лету 2024-го его трансферная стоимость поднялась до € 8 млн — «Интер» отдал € 14 млн. Испанец в миланском гранде сыграл 12 раз, в этом сезоне — два: против «Сассуоло» (2:1) и «Кальяри» (2:0).

В его активе есть и выступление за сборную Испании. Правда, совсем короткое — летом 2021-го отыграл 22 минуты в товарищеском матче с Литвой (4:0). Тогда состав испанцев в целом был экспериментальным и собрал в себя аж 10 дебютантов — основа оказалась недоступна из-за коронавируса у Серхио Бускетса. В том же году Хосеп с командой U21 съездил на чемпионат Европы, но плотно сидел под нынешним вратарём «Севильи» Альваро Фернандесом.

Далеко не великая, но вполне добротная карьера. Хочется верить, что сегодняшняя трагедия её никак не пошатнёт. Если, конечно, докажут отсутствие вины Мартинеса.