«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге злоумышленники попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. По данным издания 78.ru, нападение на игрока было совершено на улице Вязовой. Мостовой пытался сесть в автомобиль, а в этот момент на него напали. Однако Андрей смог отбиться и убежать – ему помог хоккеист Александр Гракун, находившийся рядом. Как Мостовой пережил попытку похищения? И как быстро правоохранительные органы задержали преступников?

Похитители не остановились на неудачной попытке с игроком «Зенита». По данным 78.ru, вечером 25 октября у Крестовского острова они силой посадили в машину Сергея Селегеня – зятя депутата Вячеслава Макарова. На мужчину надели наручники, ему угрожали пистолетом и потребовали 10 млн рублей. Селегень сказал, что его супруга может привезти 2,5 млн к его дому на улице Вязовой.

Телеграм-канал Baza сообщает, что преступники согласились, но предварительно потребовали коммерсанта перевести им на карту 210 тыс. рублей. Селегень с похитителями прибыли к точке похищения, где группу задержали. В операции участвовали сотрудники ФСБ, уголовного розыска МВД и следователи СК. Было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и разбое.

Позже стало известно, что организатором двух похищений оказался второкурсник, а похитителями – четыре студента Морской академии. Они признались, что получили заказ от некоего «Славы Сатаниста» в переписке в мессенджере. Тот сам указал молодым людям на тех, кого надо похитить. Как похитители сообщили на допросе, «Слава Сатанист» сказал им арендовать машину и ехать на первое нападение. 23 октября на Вязовой улице бандиты попытались похитить Мостового, но тот отбился и вырвался. Спустя два дня они набросились на Сергея Селегеня на Крестовском острове.

Baza отмечает, что похитителям Мостового и зятя депутата обещали по 5 млн рублей. На данную секунду по делу о похищении и разбое задержано уже пять человек. Некоторые активно сотрудничают со следствием и признались, что пошли на преступление ради заработка.

Андрей Мостовой Фото: РИА Новости

Интересно, что новость о неудачном похищении Мостового появилась в СМИ только в понедельник, 27 октября. Андрей уже вышел на поле в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1) и даже забил красивый мяч пяткой. После игры спортсмен спокойно общался с прессой и не выглядел подавленным.

Однако сегодня, 28 октября, пресс-служба «Зенита» опубликовала видеообращение вингера.

Андрей Мостовой футболист «Зенита» «Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки. Хотел бы поблагодарить вас всех и сказать, что со мной всё хорошо. С моей семьёй всё хорошо. Я нахожусь в полной безопасности. Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы ещё раз всех поблагодарить и сказать, что у меня всё хорошо».



Также Мостовой чуть подробнее рассказал о том вечере и своих эмоциях: «Ну сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идёт следствие и не имею возможности раскрывать всё. Но произошло всё… Был вечер, поздно, всё так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что всё довольно серьёзно, вот. И себя нормально вроде бы повёл, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.

Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое ещё может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал. Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс».