Почему «списанный» футболист – лучший в «Ливерпуле». Но много играть он всё равно не будет

Болельщики «красных» признали вингера Федерико Кьезу лучшим футболистом в сентябре. Итальянец набрал 34% голосов, а дальше идут Алисон Бекер и Райан Гравенберх (оба — по 18%). В сентябре Кьеза забил один мяч и оформил два ассиста в трёх матчах. Хотя суммарно за месяц провёл всего 124 минуты на поле! Но почему Арне Слот так мало доверяет вингеру? И какие перспективы у Кьезы на «Энфилде»?

«Ливерпуль» купил Федерико у «Ювентуса» летом 2024 года всего за € 12 млн. Тогда сделка выглядела идеальной: за небольшие деньги клуб получил отличную опцию для подмены Мохамеда Салаха. Кьеза — быстрый, техничный и работоспособный вингер. А болельщики помнили, как Феде тащил сборную Италии на Евро-2020, да и в «Ювентусе» и «Фиорентине» он зажигал.

Однако в сезоне-2021/2022 Кьеза травмировал крестообразные связки. Удивительно, но после длительного восстановления вингер вернулся прежним: скорость, резкость и настырность остались при нём. Сам Федерико очень сильно обрадовался переезду в Англию.

Федерико Кьеза футболист «Ливерпуля» «Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень счастливы. Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому. Теперь настало время «Ливерпуля», и я так счастлив. Не могу дождаться».



Но в сезоне-2024/2025 Кьеза провёл 14 матчей во всех турнирах: шесть — в АПЛ, по три — в Лиге чемпионов и Кубке лиги, ещё два — в Кубке Англии. А в чемпионате Англии суммарно набралось всего 104 минуты! Кьеза не отметился результативными действиями в АПЛ, а всего забил два мяча и отдал две голевых передачи.

Интересно, что Федерико получил золотую медаль за победу в чемпионате позже одноклубников. Он провёл нужную для награды пятую игру только в 35-м туре. Однако Кьеза подчёркивал на протяжении всего сезона, что ему нравится в «Ливерпуле». А болельщики в ответ даже придумали кричалку в его честь: «We can hear them crying in Turin, Federico, he’s here to win» («Мы слышим плач в Турине — Федерико здесь для побед»).

Федерико Кьеза Фото: Alex Livesey/Getty Images

Летом в СМИ писали, что Кьеза может вернуться в Италию. Сообщалось об интересе «Наполи», «Ромы» и «Милана» (рассматривалась как аренда, так и выкуп). Сам вингер отмечал, что прежде всего выслушает «Ливерпуль»: «Этот сезон закончен, но я готов повторить его снова. Скоро сяду за стол переговоров с клубом, моим агентом и семьёй, чтобы выбрать лучшее решение. Я не против остаться в «Ливерпуле». Хочу вернуться в сборную Италии. Читал, что меня сватали во все клубы, однако я ни с кем не общался напрямую. Только в самом начале получил сообщение от Макса Аллегри с пожеланием удачи».

Прошедшим летом «Ливерпуль» не только продлил контракт с Мохамедом Салахом, но ещё и купил нескольких футболистов в атаку. В клуб пришли Уго Экитике, Александер Исак, Флориан Вирц, а также способный сыграть правого вингера Жереми Фримпонг. Вряд ли эти сделки обрадовали и так получавшего минимум времени Кьезу. Однако они точно не ударили по морали итальянца.

Уже в 1-м туре АПЛ Федерико вышел на замену в матче с «Борнмутом» (4:2) и на 88-й минуте принёс «Ливерпулю» победу. Этот гол стал для Кьезы первым в чемпионате Англии — и каким важным! «Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», — сказал вингер после матча.

Однако Федерико поначалу даже не включили в заявку на Лигу чемпионов. Затем он выходил в концовке в трёх встречах АПЛ подряд, но забитыми мячами не отметился. В середине сентября Кьеза пропустил матч ЛЧ с «Атлетико» и игру с «Эвертоном» в АПЛ. А после наступил ещё один звёздный час итальянца. Сначала он оформил дубль из ассистов во встрече Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). В следующем матче вышел в концовке с «Кристал Пэлас» (1:2) в АПЛ и отдал голевой пас, однако «Ливерпуль» не удержал ничью.

Федерико Кьеза футболист «Ливерпуля» «В прошлом году было очень тяжело, но, думаю, я не достиг того уровня, на котором меня хотел видеть тренер. Однако я понял его выбор. В этом году всё по-другому. Я чувствую себя намного лучше физически и психологически. Тренер это заметил и дал мне больше возможностей. Сейчас я очень счастлив и должен продолжать усердно работать, чтобы получить больше шансов в будущем. Я играю за топ-команду. Возможно, это один из трёх лучших клубов мира. Это «Ливерпуль» — конечно, они будут покупать лучших игроков, и конкуренция будет высока. Если она мне не нужна, я перейду в другую команду. Но я хочу конкуренцию! Я хочу играть здесь и думаю, что в конечном счёте конкуренция помогает стать лучше».



Кьеза был готов выйти на поле на разных позициях — как в центре атаки, так и на любом фланге. Конечно, такой футболист в ротации — мечта для любого тренера. Поэтому, когда в «Ливерпуле» произошла неприятность (травму крестообразных связок получил защитник Джованни Леони), клуб сразу же заявил Федерико на Лигу чемпионов.

«Конечно, мне было обидно, что я не попал в состав на Лигу чемпионов, ведь сыграть в ней мечтает каждый футболист. Я просто сказал тренеру: «Хорошо, никаких проблем. Буду продолжать усердно работать и получу свои шансы в Кубке английской лиги и АПЛ». Я профессиональный футболист, играю за «Ливерпуль», и это потрясающе. Я счастлив и должен продолжать идти по этому пути», — отметил Федерико.

ФЕДЕРИКО КЬЕЗА ПРАЗДНУЕТ ГОЛ В ВОРОТА «БОРНМУТА» Фото: AMA/Getty Images

Из-за небольшого повреждения Кьеза пропустил матч Лиги чемпионов с «Галатасараем», а во встрече АПЛ с «Челси» остался на скамейке. Однако Федерико вышел на поле в следующем туре с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и снова отметился голевой передачей. Результативное действие в третьем матче подряд! 2+3 за семь встреч в сезоне — Кьеза уже превзошёл результат прошлого года.

Издание Football Insider сообщает, что «Ливерпуль» изначально рассматривал расставание с Федерико в январе 2026 года. Однако сейчас в клубе склоняются к тому, чтобы оставить Кьезу, так как тот стал важной частью команды. «Феде — удивительный человек. Ему не везло с травмами, но мы все знаем, какое влияние он может оказать. Он обладает отличными качествами. Мы все его любим. Его любят и болельщики», — сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Команда потратила летом € 483 млн на усиление, а тащит её почти «списанный» итальянец!

Однако всё же вряд ли Кьеза станет основным футболистом команды — даже после получения награды игроку месяца и результативных действий. Федерико — непредсказуемый вингер, и это как его преимущество, так и недостаток. Он круто освежает игру со скамейки, но с первых минут такая опция на поле Арне Слоту, любителю контроля, не нужна. Именно поэтому участь Кьезы — спасать «Ливерпуль» в трудных ситуациях. Однако даже в этом случае итальянец заслуживает любви от болельщиков.