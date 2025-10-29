Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?

Константин провёл уже восемь матчей и даже попал в расширенный список сборной России. Но в каком он состоянии и что делать с Сергеевым?

Важное событие осени в МИР РПЛ – возвращение после травмы Константина Тюкавина. Нападающий московского «Динамо» не играл со 2 марта, когда по ходу первого тайма встречи с «Ростовом» почувствовал боль. После – замена и ужасный диагноз – разрыв крестообразных связок. А дальше – долгое и сложное восстановление. Пусть это и не ахилл, после которого вообще можно остаться без футбола, но приятного всё равно мало.

В конце августа появились первые инсайды о скором возвращении Тюкавина на поле. А 13 сентября это случилось – в матче со «Спартаком», где Константин получил 11 минут. До первого гола в сезоне оставалось четыре дня.

А как «Динамо» справлялось без Тюкавина?

С трудом. Об этом не раз говорил Марцел Личка, уже бывший тренер команды. Понятно, что спустя время всё выглядит как оправдание, однако одновременно это и очевидный факт: травма Тюкавина поспособствовала падению результатов в весенней части сезона. Ведь повреждение было получено в первом же после сборов официальном матче. Что стало ещё одной малоприятной деталью.

Динамовцы уже не могли подписать или заявить нового игрока, так что пришлось обходиться теми, кто есть. И оказалось, что любая альтернатива хуже оригинала. Сначала Личка пробовал в центре нападения Эль-Мехди Маухуба. Но это всё равно что поменять свеженький автомобиль стильной европейской марки на машину с пробегом в 200 000 км. То есть визуально могут не отличаться, но вторая просто будет хуже. По всем компонентам работы. Смирившись с этим, тренер стал экспериментировать.

И в какой-то момент сезона мы наблюдали, как «Динамо» играет без нападающего. Формально роль главного героя атаки отдали Ярославу Гладышеву, который провёл супервесну и был возможно, лучшим российским футболистом в указанный период. Но это точно не его профиль. Мы видели Ярослава в разных ролях, однако центрфорвардом его назвать было сложно. Ситуативно что-то работало – забивали Гладышев, Маухуб, Муми Нгамалё и другие. Но системно игра в атаке больше напоминала хаос. Поэтому неудивительно, что с приходом нового тренера и открытием трансферного окна клуб пошёл за новым нападающим.

Выбрали Ивана Сергеева. Он согласился на роль основного до восстановления Тюкавина, а дальше всё должно было решаться в конкурентной борьбе. В целом с задачей форвард справился. 4+2 к 13-му туру не самые плохие цифры. Пусть вопросы к нападающему, как, впрочем, и ко всем остальным игрокам, были. Но ключевой момент: Сергеев не прекратил давать результат в момент, когда Тюкавин уже стал появляться на поле, набирая форму. Видимо, Иван очень сильно не хочет терять место в основе. Вдруг Валерий Карпин теперь их как-то объединит? Дилемма.

У Тюкавина пока ни одного полноценного матча. Так и когда он будет готов?

Похоже, наивно ожидать, что Константин после такой серьёзной травмы сразу войдёт в топы лучших форвардов лиги. Хоть и забил он уже во втором матче – появился в старте в кубковой игре с «Сочи» и поучаствовал в разгроме. По его радости после забитого мяча всё было понятно.

Матч с «Оренбургом» Константин предсказуемо пропустил из-за искусственного поля. А уже во встрече с «Крыльями Советов» получил чуть больше времени, чем со «Спартаком». В следующей игре с «Локомотивом» снова вышел во втором тайме и отдал голевую передачу. Час с «Краснодаром» в Кубке провёл без результативных действий. А в матче с «Ахматом» (2:2) за выделенные тренерским штабом полчаса даже забил гол, который спас для команды ничью.

При этом сразу после Тюкавин сделал важное признание: на 100% он будет готов только после полноценных сборов. А пока только возвращается и пытается быть полезным.

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» «До идеальной формы мне ещё далеко. Для этого нужно пройти полноценные сборы. Так что сейчас постепенно буду набирать кондиции».



Однако даже такой Тюкавин, который только раз в этом сезоне вышел в основе на матч РПЛ, оказался востребован в сборной России. Изначально Карпин не включил его в расширенный список, но через пару дней нападающий в нём оказался. Тренер объяснил это просто: у включённых им игроков мало времени в своих клубах, плюс нельзя не учитывать травмы, так что пусть будет и динамовец.

Впрочем, будет забавно, если Константин в итоге окажется в финальном составе на матчи с Чили и Перу. Это уж точно ещё раз подтвердит большой кризис нападающих с российским паспортом в РПЛ.