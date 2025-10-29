Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?

Важное событие осени в МИР РПЛ – возвращение после травмы Константина Тюкавина. Нападающий московского «Динамо» не играл со 2 марта, когда по ходу первого тайма встречи с «Ростовом» почувствовал боль. После – замена и ужасный диагноз – разрыв крестообразных связок. А дальше – долгое и сложное восстановление. Пусть это и не ахилл, после которого вообще можно остаться без футбола, но приятного всё равно мало.
В конце августа появились первые инсайды о скором возвращении Тюкавина на поле. А 13 сентября это случилось – в матче со «Спартаком», где Константин получил 11 минут. До первого гола в сезоне оставалось четыре дня.
А как «Динамо» справлялось без Тюкавина?
С трудом. Об этом не раз говорил Марцел Личка, уже бывший тренер команды. Понятно, что спустя время всё выглядит как оправдание, однако одновременно это и очевидный факт: травма Тюкавина поспособствовала падению результатов в весенней части сезона. Ведь повреждение было получено в первом же после сборов официальном матче. Что стало ещё одной малоприятной деталью.
Динамовцы уже не могли подписать или заявить нового игрока, так что пришлось обходиться теми, кто есть. И оказалось, что любая альтернатива хуже оригинала. Сначала Личка пробовал в центре нападения Эль-Мехди Маухуба. Но это всё равно что поменять свеженький автомобиль стильной европейской марки на машину с пробегом в 200 000 км. То есть визуально могут не отличаться, но вторая просто будет хуже. По всем компонентам работы. Смирившись с этим, тренер стал экспериментировать.
И в какой-то момент сезона мы наблюдали, как «Динамо» играет без нападающего. Формально роль главного героя атаки отдали Ярославу Гладышеву, который провёл супервесну и был возможно, лучшим российским футболистом в указанный период. Но это точно не его профиль. Мы видели Ярослава в разных ролях, однако центрфорвардом его назвать было сложно. Ситуативно что-то работало – забивали Гладышев, Маухуб, Муми Нгамалё и другие. Но системно игра в атаке больше напоминала хаос. Поэтому неудивительно, что с приходом нового тренера и открытием трансферного окна клуб пошёл за новым нападающим.
Выбрали Ивана Сергеева. Он согласился на роль основного до восстановления Тюкавина, а дальше всё должно было решаться в конкурентной борьбе. В целом с задачей форвард справился. 4+2 к 13-му туру не самые плохие цифры. Пусть вопросы к нападающему, как, впрочем, и ко всем остальным игрокам, были. Но ключевой момент: Сергеев не прекратил давать результат в момент, когда Тюкавин уже стал появляться на поле, набирая форму. Видимо, Иван очень сильно не хочет терять место в основе. Вдруг Валерий Карпин теперь их как-то объединит? Дилемма.
У Тюкавина пока ни одного полноценного матча. Так и когда он будет готов?
Похоже, наивно ожидать, что Константин после такой серьёзной травмы сразу войдёт в топы лучших форвардов лиги. Хоть и забил он уже во втором матче – появился в старте в кубковой игре с «Сочи» и поучаствовал в разгроме. По его радости после забитого мяча всё было понятно.
Матч с «Оренбургом» Константин предсказуемо пропустил из-за искусственного поля. А уже во встрече с «Крыльями Советов» получил чуть больше времени, чем со «Спартаком». В следующей игре с «Локомотивом» снова вышел во втором тайме и отдал голевую передачу. Час с «Краснодаром» в Кубке провёл без результативных действий. А в матче с «Ахматом» (2:2) за выделенные тренерским штабом полчаса даже забил гол, который спас для команды ничью.
При этом сразу после Тюкавин сделал важное признание: на 100% он будет готов только после полноценных сборов. А пока только возвращается и пытается быть полезным.
«До идеальной формы мне ещё далеко. Для этого нужно пройти полноценные сборы. Так что сейчас постепенно буду набирать кондиции».
Однако даже такой Тюкавин, который только раз в этом сезоне вышел в основе на матч РПЛ, оказался востребован в сборной России. Изначально Карпин не включил его в расширенный список, но через пару дней нападающий в нём оказался. Тренер объяснил это просто: у включённых им игроков мало времени в своих клубах, плюс нельзя не учитывать травмы, так что пусть будет и динамовец.
Впрочем, будет забавно, если Константин в итоге окажется в финальном составе на матчи с Чили и Перу. Это уж точно ещё раз подтвердит большой кризис нападающих с российским паспортом в РПЛ.